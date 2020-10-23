В Вероне ищут пути спасения евразийской экономики от последствий пандемии коронавируса

Председатель совета директоров итальянского банка «Интеза» и президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эпидемия коронавируса погрузила мир в параллельную действительность. Все, что прежде было материально, оказалось перенесенным в виртуальную реальность: многочисленные международные форумы и конференции были отменены, дабы не допустить распространения коронавируса, другие — перебрались в онлайн-формат.

Организаторы Евразийского экономического форума (Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая Ассоциация «Познаем Евразию»), которые традиционно проводят крупнейший евразийский конгресс в итальянской Вероне, были почти на грани, чтобы поддаться общей тенденции. Но в итоге приняли решение провести 13-й форум в очном режиме — в тот самый момент, когда набирает обороты вторая волна COVID-19 (21 октября в Италии был зафиксирован антирекорд - более 15 тысяч заболевших за сутки).

- Несмотря на непростую санитарную ситуацию, XIII Евразийский экономический форум все-таки состоится в Вероне, - за день до открытия конгресса заявил «КП» председатель совета директоров итальянского банка «Интеза» и президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. - В онлайн-режиме в форуме примут участие более 2,5 тысяч участников. Виртуально с нами будут в Китае, Италии, России, Германии, Франции, странах евразийского пространства, Казахстане и Белоруссии. Но большая часть выступающих будет присутствовать на форуме очно, это порядка 100 человек.

Сессии форума было решено разделить на два блока. Первый максимально отвечает вызову времени: он посвящен трансформации системы здравоохранения в эпоху эпидемии коронавируса, а также исследованиям в области генетики и ее внедрение в промышленность, сельское хозяйство и медицину. Второй блок - традиционный для Евразийского форума - посвящен нефтегазовому сектору и вызовам, с которыми ему пришлось столкнуться в последнее время. Также участники смогут обсудить модели восстановления экономики после кризиса и поиску нового геополитического порядка.

ВИРУСНАЯ ПАУЗА

О пагубном влиянии коронавируса на социально-экономическую сферу всех мировых держав говорили фактически все спикеры, принявшие участие в первом дне работы форума.

- Пандемия замедлила темпы роста и развития экономики, повлияла на поведение людей, затруднила международные отношения, - констатировал министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли. - Инстинктивно хочется замкнуться на себе. Но опыт показывает, что наиболее эффективный ответ на кризис - это совместная работа.

В марте, в самом начале пандемии, многие европейские страны приняли решение о закрытии границ, было заблокировано свободное перемещение людей между государствами, заморожены торговые потоки.

- Ключевые секторы чуть было не остались без снабжения. В один из моментов Италия рисковала остаться без должного количества средств индивидуальной защиты, - добавил Патуанелли.

Россия, оказавшись в непростых эпидемических условиях, смогла разработать эффективные способы борьбы с COVID-19, при этом значительно расширив производство средств индивидуальной защиты, жизненно важных лекарств и противовирусных препаратов.

- В России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. К началу 2021 года мы сможем выпускать более 3 млн. доз вакцины в месяц, - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Благодаря действию стимулирующих мер правительства, нам удалось минимизировать негативные последствия влияния пандемии на экономику. Во втором квартале ВВП России снизился лишь на 8%, хотя во многих странах его падение выражалось двузначным значением. Например, в США - минус 32,9%, в Великобритании - минус 21%, в Евросоюзе - минус 14,4%.

Российское правительство разработало комплексные меры по оживлению экономики. Перед властями стояла задача - увеличить занятость и доходы россиян, простимулировать рост ВВП, а также поддержать малый и средний бизнес.

САНКЦИОННАЯ КОНСТАНТА

Закономерной стала тема антироссийских санкций и их влияния на отношения России и Евросоюза. Эту тему поднял бывший премьер-министр Италии Романо Проди. Он заметил, что несмотря на мировую напряженность, торговую войну между Китаем и США, обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, - отношения между Россией и Италией по-прежнему остаются дружествеными.

- Между Россией и Европой продолжает расти напряженность. Одни санкции прибавляются к другим санкциям. Я никогда не оправдывал санкции. На мой взгляд, реально они никогда не действуют, вне зависимости от того, против кого они вводятся, - заметил итальянский политик. - Санкции, если их допускают, должны приниматься как временная мера. А сейчас они становятся почти постоянным элементом наших взаимоотношений. Я повторюсь, санкции безрезультативные, поэтому мы должны продолжить диалог.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что санкционная политика, которой придерживается не только Евросоюз, но и Соединенные Штаты, в последнее время стала алогичной и бездоказательной.

- За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень. Теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица, - подчеркнул Сечин.

По его словам, санкционная политика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики.