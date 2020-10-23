Рейтинг «КП»: 6 пляжных курортов, доступных российским туристам этой зимой

В Египте зимой отличная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

"КП" составила рейтинг доступных для россиян зимних пляжных курортов. Сравниваем по всем важным параметрам: погода для пляжного отдыха, требования для въезда в связи с коронавирусом, удобство и и время перелета, а также цены. Виза во все эти страны не нужна либо оформляется по прилету.

При возвращении в Россию в любом случае нужно будет сдать ПЦР-тест на Covid-19 и загрузить результаты на сайт Госуслуги в течение 72 часов.

ТУРЦИЯ

Погода (температура воздуха/воды)*

Ноябрь +20/+23

Новый год +15/+20

Перелет**

3,5 часа. Прямые рейсы в Стамбул и курортные аэропорты Анталью, Даламан и Бодрум из Москвы и большинства городов, откуда разрешено выполнять международные рейсы***. Ограничений по количеству рейсов нет.

ПЦР-тест для въезда

Не нужен. В самолете пассажиры заполняют анкету (паспортные данные, номер места в салоне лайнера, адрес отеля, контактная информация).

Цена вопроса****

В ноябре: от 32 тысяч рублей за неделю 3-звездочном отеле с All inclusive, от 40 тысяч в 5-звездочном "Все включено".

На Новый год: от 60 и 70 тысяч рублей соответственно.

ОАЭ

Погода

Ноябрь +30/+25

Новый год +26/+24

Перелет

5,5 часов. В Дубай разрешены по 2 рейса в неделю "Аэрофлота" и "Эмирейтс", из-за дефицита мест авиабилетыдорогие. Формально возобновлены полеты из РФ в Абу-Даби, но там 14-дневный карантин.

ПЦР-тест для въезда

Нужен, сдать не позднее чем за 96 часов до вылета. Справка на английском языке, с печатью. В аэропорту Дубая – повторный тест.

Заполнить декларацию о здоровье и подписать документ о том, что готовы нести расходы на лечение и карантин.

Установить приложение DXB app для отслеживания местонахождения и состояния здоровья.

Туристам разрешен въезд в три эмирата из семи – Дубай, Шарджу и Рас-аль-Хайму.

Цена вопроса

В ноябре: от 70 тысяч рублей за неделю в отеле 3* с завтраками, в 5-звездочном - от 130 тысяч.

На Новый год: от 110 и 150 тысяч соответственно.

ЕГИПЕТ

Погода

Ноябрь +26/+24

Новый год +22/+22

Перелет

4,5 часа. Авиасообщение разрешено только с Каиром, по 3 рейса в неделю у "Аэрофлота" и Egypt Air. До Хургады и Шарм-эль-Шейх еще 4 – 6 часов на автобусе (туроператоры организуют трансфер) или перелет внутренним рейсом. Как вариант - лететь на Красное море с пересадкой в Стамбуле либо Минске.

ПЦР-тест для въезда

Нужен, сдать надо не позже чем за 72 часа до прибытия в Египет. Справка - на английском или арабском языке, с печатью и указанием вида анализа RT-PCR.

Цена вопроса

В ноябре: от 80 тысяч рублей за неделю в отеле 3* "Все включено", от 95 тысяч в 5*.

На Новый год: от 95 и 110 тысяч рублей соответственно.

КУБА

Погода

Ноябрь +26/+26

Новый год +26/+24

Перелет

12 часов. Разрешены полеты в Кайо-Коко и Санта-Клару, 2 рейса в неделю.

ПЦР-тест для въезда

Делают бесплатно по прилету в аэропорту. Надо заполнить форму о состоянии здоровья.

Цена вопроса

В ноябре: от 120 тысяч рублей за неделю в отеле 3* с завтраками, от 130 тысяч рублей в 5* “Все включено”.

На Новый год: от 205 и 245 тысяч рублей соответственно.

ЗАНЗИБАР

Погода

Ноябрь +31/+27

Новый год +31/+28

Перелет

9 часов. Прямые рейсы из Москвы и еще 5 городов.

ПЦР-тест для въезда

Не нужен. В аэропорту надо заполнить форму для медико-санитарного контроля.

Цена вопроса

В ноябре: от 122 тысяч рублей за 10 – 12 дней отдыха в отеле 3* с завтраками, в 5* от 140 тысяч.

На Новый год: от 260 и 330 тысяч соответственно.

МАЛЬДИВЫ

Погода

Ноябрь +30/+28

Новый год +30/+28

Перелет

8,5 часов. Разрешены 4 рейса в неделю, из Москвы летает "Аэрофлот".

ПЦР-тест для въезда

Нужен, сдать не позже, чем за 96 часов до прибытия. Справка на английском языке. Её необходимо загрузить на сайт иммиграционной службы Мальдив, там же заполнить декларацию о здоровье не позднее чем за 24 часа до вылета.

Скачать мобильное приложение для отслеживания контактов.

Цена вопроса

В ноябре: от 145 тысяч рублей за неделю отеле 3* с завтраками, в "пятерке" от 185 тысяч.

На Новый год: от 240 и 390 тысяч соответственно.

*По климатическим нормам, но от сюрпризов погоды никто не застрахован.

**Время полета из Москвы прямым рейсом.

***Сейчас международные рейсы разрешено выполнять из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярски.

****Для сравнения мы взяли цены на пакетные туры на 2 человек. В сумму входит перелет, проживание, питание, трансфер, страховка, покрывающая Covid-19.