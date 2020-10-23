Новые iPhone 12 привезут россиянам на дом сразу после старта продаж

В этом году компания Apple вновь удивила поклонников гаджетов во время октябрьской презентации. Все внимание было приковано к четырем новинкам iPhone 12: стандартной, мини-версии, Pro и Pro MAX. Ажиотаж начался сразу же после завершения анонса: в России тут же начали продавать места в очередях, а поклонники бренда — искать возможность получить заветный смартфон в первый день продаж без этих очередей.

Этой осенью такая возможность появилась. Желающие поскорее получить новинку могут не толкаться на улице перед открытием магазина — первые iPhone 12 заказчикам доставит Яндекс Go. Экспресс-доставку осуществляют из крупнейшей сети магазинов техники Apple re:Store.

Предзаказ устройств стартовал в полночь 21 октября на интернет-портале магазина. Первые покупатели уже выбрали себе устройства и доставку от Яндекс Go. Заветный iPhone 12 привезут в первые часы после старта продаж в Москве, а именно с 8 утра 23 октября.

Еще в 24 городах России Яндекс Go привезет смартфоны в течение двух часов после продажи. Не нужно выходить из дома: достаточно в пару кликов оформить покупку на сайте и в день старта открыть дверь курьеру. Привезти могут домой или в офис. Учли и актуальные реалии: специально подготовленный курьер работает в перчатках и маске. Так что такой вариант покупки не только быстрый, но и безопасный.

— В этом году Яндекс заключил соглашение с re:Store, чтобы поддержать старт продаж новой модели iPhone в России. Это одно из самых интересных событий, и сейчас к нему особенное внимание. Многие раздумывают, как получить новую модель и при этом не подвергнуть себя риску оказаться в толпе. У людей появилась новая потребность, они хотят делать покупки безопасно и быстро, в точно указанное время, — рассказал руководитель b2b-направления Яндекс Go Евгений Синельников.

Своя позиция и у представителей магазина, который предоставляет технику.

— Всегда выступаем за лучший сервис для своих клиентов. Поэтому в этом году на старте продаж новой модели iPhone мы представляем супербыструю и удобную доставку в сотрудничестве с Яндекс Go. Клиент сможет сделать предзаказ на сайте и получить свой долгожданный смартфон уже через час после начала продаж. Быстро, безопасно и не надо никуда выходить из дома, — поделился директор сети магазинов re:Store Расим Лемберанский.

НА ЗАМЕТКУ

Пять причин заказать доставку iPhone 12

Попробовать раньше всех. Возможность в числе первых в стране получить и протестировать новую модель.

Не нужно никуда ходить. Яндекс Go доставит точно по указанному адресу.

Безопасно. Курьеры работают в масках и перчатках.

Экономит время. Время на поездку до магазина лучше посвятить личным делам, чем стоять в очереди (они наверняка будут в первый день продаж) в магазине.

Выбрать любой. На сайте можно познакомиться со всеми цветами и характеристиками нового iPhone 12, а также iPad Air четвертого поколения, который также можно заказать с доставкой.

ЦЕНЫ

Apple iPhone 12

64 ГБ — 79 990 руб.

128 ГБ — 84 990 руб.

256 ГБ — 94 990 руб.

Apple iPhone 12 Pro

128 ГБ — 99 990 руб.

256 ГБ — 109 990 руб.

512 ГБ — 129 990 руб.

ГДЕ ПОКУПАТЬ

Воспользуйтесь сайтом www.re-store.ru/promo/yandex-go/, на котором можно выбрать интересующую модель и цвет, а также оформить доставку.