История современной Золушки: Укротила псориаз и стала королевой красоты

Ее история и правда напоминает сказку о Золушке. Только вместо судьбы и злой мачехи, россиянке пришлось бороться со сложным заболеванием — псориазом.

- 15 лет назад, в 2005 году, на теле появились первые высыпания псориаза после сильного стресса, - рассказывает Елена Порхунова. - Дерматолог поставил диагноз «псориаз». И сразу сказал, что это не лечится. (Почему так - см. «Компетентно»). В итоге я долго не обращалась к докторам за терапией. Занималась самолечением.

Я закончила Пермскую Фармацевтическую Академию и работала в фармацевтическом бизнесе, поэтому слышала о самых первых биологически активных препаратах от псориаза. Но тогда они стоили очень дорого, и у меня не было финансовой возможности их приобрести. Кроме этого, меня пугало отсутствие большого количества исследований по ним.

У меня было поражено псориазом 80 процентов тела. Это очень тяжело. Состояние вечного стресса, жизнь в заточении. Развиваются комплексы, приходилось работать с психологами. Люди смотрят на тебя, на твою кожу, с пренебрежением. В глазах брезгливость и непонимание, мол: «А это точно не заразно?». Я понимала, что так больше не могу.

Прошлой осенью я узнала, что есть российский генно-инженерный биологический препарат. Это инъекции. И я решила - надо пробовать.

Обратилась к доктору в Нижнем Новгороде. После первой же инъекции наступило улучшение. Кожа полностью очистилась через несколько недель. Моему счастью не было предела! Этим летом впервые за 10 лет я смогла выйти на улицу в платье. Надеть купальник на пляже. Невероятные эмоции. Просто идти по улице не прячась - и наслаждаться!

Я увидела, что открылся набор желающих участвовать в «Миссис Нижний Новгород» - это конкурс красоты и материнства. Конкурс красоты - моя нереализованная детская мечта! И тут я понимаю, что сейчас как раз я могу туда пойти, у меня очистилась кожа.

Из-за пандемии конкурс проходил в режиме онлайн, но все было отлично организовано. Итог: я завоевала корону «Миссис Приволжский федеральный округ».

Дальше - больше. Я отправилась на международный конкурс Красоты и Материнства «Mrs.Planet-Eurasia» в Крыму. И стала «Королевой сердец» - «Queen of the Heart»!

- Эмоции просто невероятные! - делится Елена. - До сих пор не верится, что это происходит со мной. Хочу сказать всем, кто, как и я, столкнулся в жизни с псориазом, - не ставьте на себе крест. Псориаз - не приговор!

КОМПЕТЕНТНО

«Нужно правильно подобранное лечение и поддержка близких»

О том, что это за болезнь, «КП» рассказал Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», профессор Николай Николаевич Потекаев.

- Псориаз - это хроническое воспалительное заболевание кожи. В норме цикл созревания клеток длится 28-30 дней. Здесь все происходит быстрее. Клетки кожи не успевают созревать и в таком вот «несозревшем» виде появляются на поверхности, - объясняет Николай Николаевич. - Что формирует воспалительную реакцию и шелушение. Появляются бляшки и обширные очаги поражения кожи. Причина появления болезни - сбой в иммунной системе организма.

- Псориаз - это опасно?

- Кроме собственно поражения кожи у больных псориазом повышен риск развития сахарного диабета, ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Одно из тяжелых поражений - псориатический артрит. Который, к сожалению, может привести к инвалидности.

- Насколько распространена эта болезнь?

- Псориаз - самое распространенное среди хронических заболеваний кожи. Встречается у 3% населения планеты. Чаще он появляется в возрасте от 14 до 25 лет. Но иногда намного позже - в 55-60 лет. Встречается как у мужчин, так и у женщин.

- Можно ли его вылечить?

- Навсегда взять и вылечить, увы, нельзя, через тот или иной промежуток времени возникают обострения. Лечение заключается в подборе таких препаратов, которые позволили бы удлинить ремиссию.

- Как понять, есть ли у тебя псориаз или склонность к псориазу?

- Помимо кожных поражений, есть косвенные признаки заболевания — изменение ногтевых пластин, появляется избыточное шелушение на голове, на локтях дежурные бляшки. Но поставить диагноз может только врач-дерматолог. И, важный момент, чаще всего у болезни наследственный характер.

- Есть ли какие-то особые правила жизни для людей с псориазом?

- Есть определенные факторы, которые провоцируют это заболевание. В первую очередь - стрессы. Но возникает, повторюсь, псориаз чаще у тех, кто имеет наследственную предрасположенность. Отягощает течение болезни употребление алкоголя и курение.

Правила жизни с псориазом такие.

- Бывать на солнце, оно способствует улучшению течения болезни. Но специально загорать нельзя. При обгорании, да и вообще любой травме кожи, на месте ее повреждения могут возникнуть бляшки.

- Надо себя беречь: поменьше нервничать.

- Отказаться от спиртного и табака.

- Рекомендуются «спокойные» виды спорта, или даже, скорее, физкультура. Плавание, ходьба — без лишних нагрузок.

- Какое лечение считается наиболее эффективным?

- Сейчас появилось новое поколение препаратов, генно-инженерные биологические препараты (сокращенно ГИБП).

Во-первых, они действуют на сам механизм развития заболевания.

Во-вторых, они удобные в применении. Укол делают один раз в месяц или даже раз в три месяца. При такой терапии не надо прибегать ни к каким другим методам - ни наружным, вроде мазей и кремов, ни таблетированным. Только уколы - с определенной регулярностью.

Но надо понимать, что такое лечение применяется при среднетяжелых и тяжелых случаях случаях псориаза, у него есть противопоказания. Генно-инженерные биологические препараты назначаются врачом после того, как пациент проходит несложное, но необходимое обследование.

Длительность ремиссии зависит от правильно подобранной терапии, следования режиму ее применения и соблюдения пациентом правил жизни, о которых мы с вами говорили. Ну и конечно, важна поддержка близких. Она помогает переносить болезнь более стойко и спокойно.

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