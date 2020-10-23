Бывшая невестка Федора Бондарчука вышла замуж в день похорон Ирины Скобцевой

Тата Бондарчук - бывшая жена внука Скобцевой Сергея Бондарчука Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В день, когда Федор Бондарчук хоронил маму, а его сын Сергей бабушку - легенду советского кино Ирину Скобцеву, бывшая невестка режиссера Тата Бондарчук тайно вышла замуж. Избранником девушки стал музыкант Филипп Фролов.

Тата Бондарчук вышла замуж в белом приталенном платье с длинной накидкой. Образ невесты дополнили гладкая классическая прическа и едва заметный макияж. Девушка заметно похудела к важному дню и выглядит невероятно счастливой.

Что касается жениха, то Филипп Фролов отдал предпочтение темному классическому костюму. Жених гордо демонстрировал гостям торжества обручальное кольцо и трогательно поддерживал накидку возлюбленной, когда они поднимались по ступенькам.

Так получилось, что в этот же день хоронили Ирину Скобцеву - бабушку бывшего мужа Таты. В начале 2019 года красавица поставила точку в браке с сыном именитого режиссера Федора Бондарчука после семи лет брака. А через несколько месяцев перестала скрывать роман с музыкантом, представив Филиппа публике.

Как долго Бондарчук состоит в отношениях с Фроловым, неизвестно. О личной жизни красавица предпочитает не распространяться. Она не раз говорила, что что у каждого рядом должен быть человек, ради которого хочется жить. "Нет рецепта от расставания. Нужно просто жить и верить, что дальше будет только лучше", - отмечала девушка.

К слову, после развода Тата смогла сохранить теплые отношения с Сергеем Бондарчуком. Пара, которую связывают двое общих детей, сумела расстаться без громкого скандала. Никаких споров по поводу раздела имущества и опеки над дочками у бывших супругов не возникло. Маргарита родилась в 2012 году, а Вера - в 2014-м. Тата является дочерью Олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили.