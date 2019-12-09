2019-12-09T15:45:18+03:00
Звезды

Тата Бондарчук сильно поправилась после расставания с мужем

Тата и Сергей Бондарчук давно не живут вместе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Бондарчук с женой Татой, 2016 год.Сергей Бондарчук с женой Татой, 2016 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Тата Бондарчук подала на развод со свои мужем Сергеем Бондарчуком. Супруги давно не живут вместе, но многочисленные поклонники не теряли надежды на воссоединение пары. Однако теперь все чаяния обывателей улетучились.

Тата Бондарчук подала заявление о разводе в середине ноября. В ближайшее время ее брак с 28-летним сыном Федора Бондарчука будет официально расторгнут. По слухам, бывшие возлюбленные расходятся мирно. Никаких споров по поводу раздела имущества и опеки над двоими детьми у них не возникло.

Тата Бондарчук подала заявление о разводе в середине ноября.

Тата Бондарчук подала заявление о разводе в середине ноября.

Поговаривают, что причиной расставания стала измена со стороны Сергея с подругой Таты, пишет "СтарХит". "Иск о разводе поступил 15 ноября со стороны Таты. Разведут их 10 декабря, все достаточно мирно. В Новый год Бондарчуки вступят уже совершенно свободными людьми", - рассказали в судебном участке.

Тата и Сергей не афишируют проблемы в личной жизни и не давали никаких комментариев по поводу развода. Возможно, когда бракоразводный процесс завершится, бывшие супруги сделают официальное заявление и назовут истинные причины разрыва.

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В настоящее время Тата полностью посвятила себя детям. Они занимают все ее время. К слову, Бондарчук сильно поправилась в последнее время. Ее фото разместила в блоге близкая подруга. Тата задорно лепила хинкали. Что послужило причиной внезапного набора веса, не известно. Меж тем в блоге молодая мамочка размещает фотографии, на которых она демонстрирует довольно подтянутую фигуру.

Отметим, Тата и Сергей поженились в 2012 году, когда Бондарчуку-младшему было всего 20 лет, а его избраннице 22 года. Вскоре у молодых на свет появились их дочери. Маргарита родилась в 2012 году, а Вера - в 2014-м. Тата является дочерью Олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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