Эльвира Набиуллина показала новую брошку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время заявления по итогам Совета директоров 23 октября. Фото: cbr.ru

В эту пятницу Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на том же уровне – 4,25% годовых. В ЦБ решили не рисковать. В экономике слишком много неопределенности: как из-за геополитики, так и из-за коронавируса. Все может очень быстро поменяться, особенно после выборов в США в начале ноября.

На пресс-конференцию, посвященную ключевой ставке, глава ЦБ Эльвира Набиуллина снова надела новую брошку. На этот раз символом стала переливающаяся бело-голубая змейка. Зрители трансляции (а она идет в прямом эфире на официальном канале Центробанка на Youtube) тут же стали гадать, что может означать такая метафора. Приводим самые интересные версии.

Версия 1. Волны коронавируса

Змейка волнистая. Поэтому одна из основных аналогий – продолжающаяся пандемия коронавируса. Видимо, в ЦБ делают прогноз, что вторая волна, начавшаяся осенью, вряд ли станет заключительной. Подобные вспышки будут продолжаться и дальше. Но со временем интенсивность будет снижаться. На это указывает направление змейки.

Несмотря на то, что борьба с болезнью – это дело врачей и Роспотребнадзора, на работу ЦБ вирус тоже оказывает давление. Ограничения, связанные с коронавирусом, оказывают влияние на экономику: потребительский спрос, инфляцию и курс рубля.

2. Динамика ключевой ставки

Волнистая змейка может означать и то, что в какой-то момент ЦБ может перейти к повышению ставки. Так уже было несколько раз. Ставка снижалась, но потом происходил тот или иной форс-мажор и ставку временно поднимали, чтобы справиться с трудностями (например, из-за новых санкций). Но потом движение вниз продолжалось.

Другими словами, время от времени ЦБ может прибегать к повышению ставок. Но общее движение не поменяется. Мы будем и дальше снижать ставку. А вместе с ней ставки по депозитам и кредитам. Правда, вряд ли в ближайшие годы опустим ее до нуля. Потому что побочных последствий у такой политики, как мы видим на примере США, Японии и Евросоюза, тоже достаточно.

3. ЦБ верит в победу Байдена

В ближайшие дни в США пройдут выборы президента. И по всем опросам, все идет к тому, что победу одержит Джо Байден, представитель демократической партии. Ее официальный цвет – голубой. При этом новый глава Белого Дома может существенно повлиять на отношения Америки с Россией. Как считают многие аналитики, в случае победы Байдена – в худшую для нас сторону.

Если это произойдет и новые санкции против нашей страны введут, это будет означать снижение российской экономики. И к этому лучше подготовиться заранее. В частности, не понижать ключевую ставку. Потому что в случае новых торговых ограничений, курс рубля упадет и ЦБ придется повышать ставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

На этот раз смысл украшения угадывается довольно легко (подробности)

Раскрыт тайный смысл новой брошки Эльвиры Набиуллиной

Председатель Центробанка впервые надела на лацкан пиджака серого голубя (подробности)