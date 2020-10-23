Сын сделал признание о Владимире Конкине

Теперь об актере Владимире Конкине высказался его сын. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В жизни Владимира Конкина наступила черная полоса. Не успел актер прийти в себя от горя после смерти дочери Софии, которая утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов, как сын звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" обрушился с обвинениями в адрес родителя.

Кто бы мог подумать, что в семье Владимира Конкина не все гладко. После смерти дочери актера Софии стали всплывать неприятные подробности личной жизни актера. В окружении звезды говорят, что жить с артистом было сплошным мучением. Мол, он не уделял достаточно внимания своим детям - сыновьями Ярославу и Станиславу, а также Соне. Ситуация усугубилась со смертью супруги Аллы Львовны.

Ярослав на всю страну заявил, что давно держит на отца обиду. Оказалось, 69-летний актер не поддержал сына в момент большой беды.

"Я попал в жесткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать… А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь", - поведал мужчина в эфире шоу "Пусть говоря".

Владимир Конкин с сыном Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жена Ярослава разводит руками, зная о непростых отношениях мужа с родителей. "Понимаете, есть такие вещи... Я не знаю, как он их сможет простить. Я человек милосердный, но и мне сложно понять. Он был парализован. Очень долгое время находился в инвалидной коляске. Четыре года назад врачи говорили, что он вообще не сможет ходить. Ребенок парализован. А он даже не поинтересовался: «Сынок, как ты? Как твои трое детей?». Есть обида серьезная на отца. Он говорит: «Я хочу, чтобы отец позвонил сам. Пусть он совершит этот поступок». Могли быть обиды и у Софии. Она была достаточно одинокой, это всем известно", - посетовала женщина.

Меж тем сам Конкин еле держится. Его директор Елена Переслени предупреждает - семья актера сводит его в могилу своими раздорами. Актер не нашел в себе сил лично высказать свою точку зрения, даже когда невестка попросила его выйти на связь с сыном.

Напомним, несколько лет назад Владимир Конкин стрелял в Ярослава. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, звезда кино принял наследника за грабителя. В результате молодой человек получил ранение в ногу и живот.