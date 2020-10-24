Покусился на святое: технологический миллиардер Павел Дуров призвал ради вечной молодости отказаться от алкоголя

Технологический миллиардер Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный предприниматель, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров взволновал умы и сердца людей своими правилами жизни, которые опубликовал ко дню рождения. Молодой человек (Павлу 36 лет), за историей успеха которого следят миллионы людей по всему миру, первым пунктом в своем списке правил борьбы со старением обозначил отказ от алкоголя.

«Избегайте алкоголь. Могут быть некоторые редкие исключения, но, в общем, алкоголь (как и другие вещества, вызывающие зависимость) делает людей менее здоровыми и зрительно старит», - написал в своем Telegram канале Павел Дуров.

Действительно ли имеет смысл объявить алкоголь вне закона (хотя бы лично для себя - Ред) или все же есть случаи (уважающий себя россиянин легко насчитает 365 железных поводов в году - Ред), когда можно сделать исключение? “Комсомолка” поинтересовалась на этот счет у врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ, автора канала и инстаграм DoctorPavlova Зухры Павловой.

Женщины быстрее привыкают к алкоголю. Фото: Евгения ГУСЕВА

КОМУ ТОЧНО НЕ СТОИТ ПИТЬ

Как говорит наш эксперт, есть нации, которые совсем не приспособлены к употреблению алкоголя, в силу этнических особенностей.

- Это, прежде всего, жители Крайнего Севера. У них нет генетической предрасположенности к безвредному метаболизму алкоголя. Если вдуматься, почему так, то вероятным объяснением может стать то, что на Севере нет такого количества фруктов и ягод, которые склонны к брожению. Там люди не употребляли продукты брожении веками, и их печень не научилась с этим справляться, - говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Можно представить себе такой эксперимент. Попробуйте накормить, скажем, лося немного забродившими яблоками или ягодами, тем, что он никогда не ест в природе. Даже от небольшого количества перебродивших плодов лось тут же впадет в сильное алкогольное опьянение.

- Нечто подобное происходит и с жителями Крайнего Севера, которые просто не приспособлены к употреблению алкоголя. Есть и другие люди, у них крепкая печень, которая хорошо вырабатывает ферменты, метаболизирующие алкоголь, и даже микрофлора кишечника у них способна отчасти участвовать в усвоении алкоголя организмом. Это и жители нашей страны, и других стран и республик. И я не говорю сейчас о склонности к алкоголизму. Просто в культуре многих народов есть традиция употреблять какое-то количество алкоголя, - разъясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Представителям народов Севера алкоголь противопоказан. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВМЕСТО ВОДКИ - ХОББИ, ДРУЗЬЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Если говорить строго с точки зрения врача, продолжает наш эксперт, то алкоголь – это, безусловно, яд для организма. Пусть вы выпиваете немного, суть от этого не изменится.

- Как врач, я за то, чтобы алкоголь люди не употребляли совсем, однако мы все помним, как, Михаил Горбачев пробовал воплотить этот принцип в жизнь, и что из этого получилось, - продолжает Зухра Павлова. – С другой стороны, мягко говоря, далеко не все люди способны контролировать себя и употреблять алкоголь в минимальных количествах, которые не приводят к опьянению. Культура употребления алкоголя напрямую зависит от уровня самосознания и развития человека.

А как же быть с аперитивом? Или с тем, что алкоголь расслабляет? В этих целях стоит использовать более безвредные средства, считает наш доктор Павлова. Общение с друзьями, созерцание красивой природы, помогут вам расслабиться и создадут верный настрой куда эффективнее, чем алкогольные напитки.

- Я абсолютно согласна с тем, что алкоголь человека старит, и дурно сказывается на внешнем облике, - продолжает Зухра Павлова. - Когда алкоголь попадает в печень, у нее сразу появляется очень много задач, какие “антидоты” применить, как превратить вредное в безвредное? Поэтому печень занята внешними токсинами, а внутренние токсины в это время могут остаться без нужной метаболизации. В результате человек и выглядит плохо, и стареет быстрее. Кроме того, алкоголь не способствует сохранению ни физического, ни психического здоровья.

Вместо застолий с друзьями - совместное полезное хобби. Фото: Андрей КУРОЧКИН

ЖЕНЩИНЫ - В ГРУППЕ РИСКА

- Есть люди, которые не готовы отказаться от бокала красного вина и не чувствуют после него никакого опьянения или ухудшения своего самочувствия. Как будто, напротив, у них поднимается настроение. Но ведь это – зависимость. Если человек привык расслабляться, выпивая бокал красного вина, то он уже не очень хочет искать другие способы снятия стресса. А так как мы все живем в состоянии стресса, то потребность расслабиться у нас становится с каждым разом все больше. И человек всегда найдет оправдание: у меня и работа тяжелая, и пандемия, и карантин. Это очень скользкая дорожка, с которой потом очень сложно сойти. Бокал превращается в два. «Только на выходных» – превращается в «через день». И очень быстро все перерастает в ежедневную потребность. Особенно это опасная дорожка для женщин. Вытащить женщину из такой зависимости очень сложно.

Почему женщинам с алкоголем надо быть особенно осторожными?

- У женщин более высокий уровень гормонов эстрогенов. В печени эстрогены проходят несколько этапов метаболизации. Если печень ведет интоксикацию по опасным путям, то развиваются тяжелые онкологические заболевания. Поэтому, если женщина начинает употреблять алкоголь, да еще и регулярно, то у нее метаболизм гормонов (не только женских, но и других), претерпевает изменения. Безопасные способы детоксикации снижаются, им на смену приходят опасные способы. Как результат, все это ведет к быстрой деградации, как интеллектуальной, так и психической. К сожалению, этот процесс, мягко говоря, малообратим. Именно из-за своего гормонального статуса женщины куда больше, чем мужчины, подвержены тяжелому воздействию алкоголя на свой хрупкий в этом отношении организм.