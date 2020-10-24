В соцсетях высказывают свое мнение о последнем раунде теледебатов Байдена и Трампа

Пользователи соцсетей высказывают мнения о теледебатах кандидатов на пост президента США – нынешнего президента страны Дональда Трампа и его оппонента от Демократической партии Джо Байдена. Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей высказывают мнения о теледебатах кандидатов на пост президента США – нынешнего президента страны Дональда Трампа и его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Поводов для публикации сообщений у американцев было много, ведь кандидаты обсуждали буквально все, начиная от коронавируса и заканчивая внешней политикой. Определить, сколько человек отдали предпочтения Трампу, а сколько Байдену, по сути, было невозможно, потому что сообщений было немало, и они продолжают появляться.

«Трамп выиграл дебаты»

«Многие думали, что дебаты бесполезны, но они впечатлили»

«Байден, почему ты не сделал этого четыре года назад? Потому что плохо работал?»

«Единственная причина, по которой я не комментирую дебаты, это то, что я все еще танцую. Трамп перевернул Джо Байдена»

«Джо Байден предпримет «немедленные шаги» для восстановления наших союзов со странами по всему миру. При президенте Байдене мы можем начать восстановление важных отношений»

«Байден выиграл дебаты. Да, Трамп не был слоном в посудной лавке, как в прошлые дебаты, но все равно он не победитель»

«Трамп выиграл. Байден не сказал ничего нового»

А некоторые пользователи не постеснялись и назвали нынешних кандидатов «старыми людьми», ведь им уже далеко за 70.

«Ни один из них не впечатляет. Один - порядочный, один не порядочный. Нам нужно динамичное руководство».