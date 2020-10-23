Последние дебаты Трампа и Байдена: Крым, российские деньги и взаимные обиды

Трамп обвинил Байдена в получении от России денег Фото: REUTERS

Завершились последние предвыборные дебаты кандидатов на пост президента США: республиканца Дональда Трампа и представителя Демократической партии Джо Байдена. Как всегда не обошлось без упреков и обвинений, причем на этот раз большинство из них озвучил действующий президент.

Так, по словам Трампа, на Байдене лежит ответственность за присоединение Крыма к России.

«Именно при нем Россия забрала себе часть Украины», – заявил глава государства. Напомним, что Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Обаму и Байдена Трамп «обвинил» в том, что решил баллотироваться в президенты:

- Вы плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался, — сказал действующий президент США.

Трамп отрекся от «российской поддержки», сославшись на информацию, полученную от директора национальной разведки, согласно которой Россия и Иран против его нахождения во главе Белого дома. В свою очередь Байден заявил, что Россия и его не хочет видеть его на посту президента США.

Трамп обвинил Байдена в получении от России денег:

- Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой. Когда-нибудь ему придется объяснить это, – сказал президент, подчеркнув, что сам он никогда ничего от Москвы не получал.

По поводу вакцины от коронавируса Трамп заявил, что она готова, и в течение ближайших недель будет доступна всем американцам.

Байден недоверчиво отнесся к этому утверждению:

- Это говорит человек, раньше уверявший, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом.

Заодно кандидат от демократов обвинил Трампа в легитимизации на международной арене «бандита» Ким Чен Ына. Президент США парировал:

- Хорошие отношения с лидерами других стран – это хорошо.

Байден напомнил, что у США были хорошие отношения и с Адольфом Гитлером до начала Второй мировую войны.

После окончания дебатов оппоненты разошлись, не попрощавшись.

Участники встретились в Нэшвилле (штат Теннеси), сдав накануне анализы на коронавирус. Оба результата были отрицательными.

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