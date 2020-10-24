В Германии «русской» немке не дали сдать помещение под съезд партии, выступающей против антироссийских санкций

Полиция у отеля "Виктория" в разгар левых беспорядков Фото: Личный архив героя публикации

Якобы отравленный оппозиционер Алексей Навальный преспокойно живёт в Германии, а западные политики, давшие ему приют, попрекают Россию «отсутствием демократии».

При этом в самой ФРГ оппозиционерам перекрывают кислород как чиновники, так и уличный актив всевозможных «общественных организаций».

Есть такая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — третья по величине в бундестаге и единственная, выступающая против антироссийских санкций и бесконтрольного приёма мигрантов. Неудивительно, что руссланддойче — русские немцы, 2-3 миллиона которых вернулись на историческую родину после развала СССР — в большинстве своём поддерживают АдГ.

Во время протестов леваки разбили стекло входной двери отеля Фото: Личный архив героя публикации

Одна из них — Татьяна Герлитц, переехавшая в Германию из Казахстана в 1997 году. Сейчас её семья держит отель-пансион «Виктория» в берлинском районе Лихтенберг. Также Татьяна управляет залом для мероприятий под названием «Ла Феста». Цены божеские — снять помещение можно за 40 евро на человека. Свадьба на сто гостей — 4 тысячи евро. Правда, из-за коронавируса заказов давно нет, а выплачивать кредиты и зарплату персоналу всё равно надо.

Так что договор с АдГ стал для семьи Татьяны почти манной небесной. Берлинское отделение этой партии решило провести там, в «Виктории», городской съезд.

Но понравилось это далеко не всем. Левые активисты из международной организации «Антифа» следят за всеми шагами АдГ, считая эту партию злейшим врагом.

Привет от уличных активистов на фасаде отеля - "Нет АдГ!" Фото: Личный архив героя публикации

Формально «Антифа» — сеть независимых ячеек, часто без регистрации в качестве юрлица. Но, как уже писала «КП», близкие к «Антифе» общественные организации получает финансирование от администрации Ангелы Меркель — на «борьбу с расизмом» и другие вроде бы благие дела. При этом «Альтернатива для Германии» как раз находится в жёсткой оппозиции госпоже канцлеру…

Татьяна Герлитц рассказала «КП», что левые активисты из «Антифы», пытаясь сорвать съезд, шли на довольно низкие трюки.

— Партийное мероприятие АдГ было намечено на 25 октября. И вот с конца сентября со мной стала переписываться какая-то девушка, якобы ей нужно снять зал под свадьбу на следующий год, — вспоминает Татьяна. — Общались недели две, наконец договорились о встрече. Ко мне она приходит уже вдвоём с «подругой». Я, ничего не подозревая, показываю зал, и пока одна девушка меня отвлекает — вторая открывает дверь на улицу, внутрь врывается 11 человек (мы потом подсчитали по камерам наблюдения). Устраивают дебош, швыряются стульями, кричат: «Не сдавать помещения АдГ!»… А один из них всё снимает на телефон — то ли журналист, то ли «пресс-офицер» левой ячейки: чтоб потом был хороший видеоотчёт.

Та акция устрашения состоялась 13 октября. Неделю спустя, ближе к съезду немецких консерваторов, «Антифа» снова активизировалась. Перед отелем «Виктория» собралось на демонстрацию 50-60 активистов. Разбили окно двери, внутрь задули порошковую смесь из огнетушителя (получилось эффектно — весь подъезд стал серым), на фасаде намалевали граффити — «Нет АдГ».

Полиция прибыла, но, как водится в таких случаях, не вмешивалась. Левых боевиков, если они не нападают на офицеров и не творят совсем уж непотребство наподобие мародёрств и поджогов, трогать нельзя — обвинят в расизме.

Съёмка с камер наблюдения. Левые активисты готовятся устроить дебош в зале, снятом под съезд FlU Фото: Личный архив героя публикации

Но в итоге съезд АдГ в «Виктории» отменился не из-за этого.

— Сейчас мы проводим ремонт в ещё одном зале торжеств, подавали заявку местным властям с просьбой согласовать реконструкцию, — рассказывает Татьяна. — Всё прошло нормально, остался последний этап — принять противопожарную систему. Приходит чиновник-проверяющий, осматривает, никаких замечаний. А на следующий день мы получаем письмо от властей: якобы не хватает огромного количества документов, приёмку мы не прошли, никакие мероприятия проводить нельзя.

Несмотря на всё это, берлинское отделение АдГ по-прежнему полно решимости провести съезд.