Никаких диет: Анфиса Чехова отказалась всего от одного продукта, чтобы похудеть

Вот уже несколько лет некогда пышнотелая Анфиса Чехова пребывает в комфортном весе: около 65 килограммов вместо прежних 90 Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот уже несколько лет некогда пышнотелая Анфиса Чехова пребывает в комфортном весе: около 65 килограммов вместо прежних 90. И до сих пор едва ли не каждый день телеведущую бомбардируют вопросами о ее чудесном преображении. Теперь фигура, как у Анфисы - эталон для тысяч женщин, а история ее похудения будоражит воображение, ведь Чеховой удалось сбросить лишнее уже в возрасте 30+ и после рождения ребенка. А главное, она не набирает вес уже почти 5 лет, хотя такого сценария редко кому удается избежать.

Анфиса Чехова не скрывает: чтобы поддерживать себя в форме и регулярно радовать сильную половину подписчиков снимками в белье и бикини, она изменила свой образ жизни. Теперь на столе ведущей нет продукта, без которого большинство из нас не представляет свой рацион.

- Мне постоянно пишут: "Как вы похудели, что вы едите, у вас такая сила воли!". Но сила воли у меня такая же, как у всех, ни больше, ни меньше, - призналась Анфиса в Инстаграме и продемонстрировала свой завтрак: - Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме нет сахара. В кленовом сиропе нет сахара. В агаве (сироп растительного происхождения. - Ред.) нет сахара. В кофе нет сахара, зато есть кокосовое молоко. Поэтому, в принципе, можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми.

Телеведущая не употребляет сахар не только в чистом виде - в виде кубиков или песка, но также и скрытый, который есть в составе многих продуктов: майонеза, булочек, колбасы, сосисок и т.д. Ее сладости - в основном, фрукты.

- Я категорически против диет, когда ты хочешь есть, но не ешь - это насилие над организмом, - не раз говорила Чехова, которая пришла к этому пониманию после долгого и мучительного опыта похудения с помощью голодания и "волшебных" таблеток, подорвавших ее здоровье. Чтобы навсегда изменить свое меню, телеведущая обращалась к врачам, в том числе - за психологической помощью. Занятия с психологом научили ее получать удовольствие от простой еды и прислушиваться к своему организму.

Так из рациона Анфисы исчез алкоголь, коровье молоко и мясо, жареные и жирные продукты.

- Все, что осталось, - это морепродукты, так как к полному вегетарианству я пока не готова, - рассказывала телеведущая. - Из молочной продукции употребляю только живые йогурты и крайне редко творог. Я питаюсь интуитивно: если мой организм что-то просит, я это ем. Например, иногда мне хочется апельсинов, и я не отказываю себе в них, несмотря на то, что у меня на них аллергия.

При этом Анфиса Чехова уверена, что решающую роль в похудении играет именно сахар.

- Когда я осознала, какой вред он наносит моему организму, он стал мне неинтересен, - признается ведущая.

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