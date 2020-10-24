"Барселона" сыграла против "Реала". Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 24 октября, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" прошло первое в истории "коронавирусное" Эль-Класико. На 100-тысячном стадионе зрителей просто ни души, ограничения из-за пандемии никто не отменял. А на поле - по 11 футболистов от "Барселоны" и мадридского "Реала". Гости этого поединка подошли к этой встрече на правах не фаворитов - в пассиве у клуба Зидана было два подряд поражения. Сначала - в чемпионате Испании, а затем в Лиге Чемпионов. Поэтому все думали, что победит легко "Барселона". Однако же поединок в реальности оказался другим.

В матче на пустом "Камп Ноу" было немало ярких атак. Фото: REUTERS

Поединок на пустом легендарном стадионе в столице Каталонии начался просто фантастически. Номинальный фаворит поединка, «Барселона», пропустила быстрый гол. После разрезающего паса крайний защитник «Реала» Феде Вальверде забил мяч уже на 5-й минуте. Однако уже совсем скоро последовал ответный удар от молодого таланта хозяев.

Радость Серхио Рамоса после гола в ворота "Барселоны". Фото: REUTERS

Уже на 7-й минуте матча Ансу Фати забил мяч после передачи Жорди Альбы. И стал Фати сразу же — самым молодым футболистом, который когда-либо забивал в «Класико». Побив рекорд Рауля, державшийся с 1995 года. А мяч Ансу стал 400-м для «Барселоны» в поединках с мадридским «Реалом». А 400-й гол у мадридской команды, к слову, забил португалец Криштиану Роналду. Так что к своим 17 годам юный талант «Барселоны» Ансу Фати — уже в приличной мощной компании.

Ансу Фати празднует с командой свой гол в ворота "Реала". Фото: REUTERS

Однако после двух таких резких голов зрители не увидели до конца первого тайма забитых голов. На перерыв «Реал» и «Барса» ушли при счете 1:1 на табло.

Судья смотрит повтор эпизода с Рамосом на системе VAR. Фото: REUTERS

Ближе к середине второго тайма произошел эпизод, который многое порешал. В штрафной площади у "Барселоны" упал Серхио Рамос. Звучно и громко. После просмотра повтора на системе VAR судья решил - пенальти! Все-таки углядели момент, когда Рамоса за майку тянул Клеман Лангле. И сам Рамос подошел "к точке" - и был точен, забив второй мяч в ворота соперников. 2:1!

Лионель Месси под присмотром защитника "Реала" Рафаэля Варана. Фото: REUTERS

А когда же "Барселона" полетела в атаку, то поплатилась. На 89-й минуте поединка Лука Модрич после ошибки вратаря каталонцев Нету забил третий гол. На ворота "Барсы" влетел Винисиус, вратарь хозяев не смог зафиксировать мяч, он отлетел к Модричу. И Лука финтами уложив на газон вратаря "Барселоны", пробил точно в сетку - 3:1!

Тот самый момент - Серхио Рамоса валят в штрафной "Барселоны". Фото: REUTERS

После этого поражения "Барселона" осталась при 7 очках после 5 игр в середине турнирной таблицы. А "Реал" с 13 баллами - первый после 6 встреч.