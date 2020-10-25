Чем кончился марш протеста в Минске - столкновения у резиденции Лукашенко

В Минске закончился воскресный марш протеста. Фото: Виктор ПЕТРОВ
Часть протестующих решила все-таки хлопнуть дверью. Они не разошлись по домам, а пошли ... прямо к резиденции Александра Лукашенко. Около тысячи молодых людей (от 25-35) направились маршем к воротам Самого. Там их, конечно, встретили силовики.
При столкновении один из кордонов ОМОНа отступил. Но скоро были применены светошумовые гранаты.
Колонна демонстрантов. Фото: Виктор ПЕТРОВ
В одном из близлежащих домов от этого даже были выбиты стёкла...
Как итог - улицы у резиденции президента зачищены.
Надолго ли? Неизвестно.
Минчане. Фото: Виктор ПЕТРОВ
Впереди целая ночь.
А утром начало "Всебелорусской Забастовки".
Или ее конец?
Один из протестующих. Фото: Виктор ПЕТРОВ
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