Михаил Цивин: «Вопрос о возврате имущества Марии Баталовой почти решен»

В последние годы семью Алексея Баталова активно опекала семейная пара - юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«КП» уже писала, что вдова и дочь Алексея Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег. В ходе следственных действий допрошены не только потерпевшие, но и свидетели, обладающие важной информацией. Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. На спорное имущество наложен арест. Проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса. Получены образцы почерка, назначена почерковедческая судебная экспертиза. И уже направлено письмо об оспаривании договоров пожизненного содержания с иждивением. Уголовное дело находится под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.

Напомним, что договор пожизненной ренты был заключен между дочерью актера Марией Баталовой и Натальей Дрожжиной. У Марии – тяжелая форма ДЦП, она инвалид детства. Не может ни ходить, ни говорить, ни себя обслуживать. Ее матери – бывшей цирковой артистке Гитане Леонтенко, в августе исполнилось 85 лет. Ей тяжело ухаживать за больной и беспомощной дочерью.

В последние годы семью Алексея Баталова активно опекала семейная пара - юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина. По генеральной доверенности они распоряжались имуществом и банковскими счетами Баталовых. По договору пожизненной ренты Дрожжиной перешли те самые доля в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерская актера, квартиры в центре Москвы…

Сейчас Дрожжина и Цивин проходят свидетелями по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых.

А журналисты пытаются понять, кто же такие 73-летний Михаил Цивин и 72-летняя Наталья Дрожжина, и как им удалось «втереться в доверие» к Баталовым настолько, что те переписали на них все свое имущество.

Недавно в одном телешоу старый знакомый Цивина назвал его «современным Остапом Бендером». На той же программе было объявлено, что предприимчивая супружеская пара владеет семнадцатью (!) квартирами в центре Москвы. Живут они настолько на широкую ногу, что, например, во Франции им вздумалось вставлять искусственные зубы своему старенькому пуделю.

Вдова Алексея Баталова Гитана и дочь Мария Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Мы попросили Михаила Цивина прокомментировать эти разговоры, что из них правда, а что нет.

- Обо мне сейчас разные небылицы рассказывают. Пудель Тошик, действительно, был нашим любимцем, но придумать, что мы своей собаке вставляли зубы или покупали одежду от Chanel, мог только идиот, - говорит Михаил Семенович. - В свое время я был генеральным директором совместного предприятия, работал с иностранными компаниями, торговал автомобилями Mercedes-Benz, был замдиректора первой в СССР станции техобслуживания немецких автомобилей. И всегда хорошо зарабатывал. Это разве преступление? Почему журналисты не спрашивают Ходорковского или Абрамовича, откуда у них миллиарды? Почему взяли в оборот нас с Дрожжиной? Повсюду говорят, что мы с женой ходим на похороны знаменитостей, чтобы там заводить нужные знакомства, а потом у одиноких и больных людей «отжимать» их квартиры. Назовите тогда этих людей и адреса квартир, которые мы «отжали». Иначе получается клевета.

- На передаче у Андрея Малахова было сказано, что вы с Дрожжиной владеете 17 квартирами в Москвы…

- У нас нет и никогда не было такого количества квартир!

- А сколько на самом деле?

- Значительно меньше. Кстати, Наталья Дрожжина написала завещание, по которому все свое имущество после своей смерти передает Марии Баталовой. Почему об этом никто не говорит?!

- Наверное, потому что завещание можно отменить, написать новое…

- Вам хорошо рассуждать! А если бы с Дрожжиной что-то случилось сразу после того, как она написала завещание? Поверьте, у нее имущества больше, чем у Баталовых.

В свое время в доме на Садово-Триумфальной улице у Наташи было три квартиры. В этом доме жил Спартак Мишулин. Наташа там тоже купила трехкомнатную кооперативную квартиру за 8 тысяч еще советских рублей…

Михаил Цивин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Бешеные деньги! Особенно для актрисы, которая, если верить ее официальной фильмографии, снялась, дай бог, в двадцати картинах. И то в эпизодах. Ставка для актеров-эпизодников в Госкино СССР была 8 рублей 50 копеек за съемочный день. Откуда 8 тысяч на кооператив?!

- Наташа много снималась: у нее около 40 картин и еще работы на телевидении. И потом - у Наташи были родители! Я тоже получил от своих родителей три квартиры. И Наташа получила в наследство три квартиры.

- Недавно Мария Баталова через телевидение обратилась к вам с просьбой вернуть ее имущество…

- Еще 20 июля мы подготовили соглашение у нотариуса, по которому готовы расторгнуть договор пожизненной ренты с Марией Баталовой при условии, что ее мать Гитана Аркадьевна признает, что обвинения против нас она выдвинула, находясь в заблуждении. (СК уже направил письмо об оспаривании договоров пожизненного содержания с иждивением. Без всяких условий. - Ред.). Только влиянием третьих лиц можно объяснить, что в один день Гитана Аркадьевна резко переменила свое отношение к нам. И потребовала вернуть ей и генеральную доверенность, и ключи от банковской ячейки. Кстати, у меня до сих пор есть ключи от ее квартиры и от сейфа, правоустанавливающие документы на ее имущество, весь архив Баталовых, который мне доверила Гитана Аркадьевна, хранится у меня. Когда у меня была генеральная доверенность, я мог в течение двух дней Гитану Аркадьевну и Машу сделать нищими, как поступают мошенники, а деньги перевести в офшоры. Но мне недвижимость Баталовых тысячу лет не нужна! С Гитаны Аркадьевны и Маши мы не взяли ни копейки. Если же посчитать все, что на них потратили, они еще будут нам должны. То, что о нас с Наташей сейчас рассказывают, - это подлая ложь. Ни одного факта, доказывающего, что Цивин - вор, нет и быть не может. Мы предложили оформить договор пожизненного содержания на сестру Марии Баталовой - Надежду (дочь Алексея Баталова от первого брака– Ред.).

- Как раз после смерти Баталова вы мне рассказывали про завещание Алексея Владимировича, по которому ухаживать за Марией и должна была ее старшая сестра. В случае Машиной смерти Надежда бы получила и квартиры, и дачу Баталовых. «Сейчас наследница Маша, потом будет Надежда. И никто не против этого», - говорили вы и ваша жена тогда. Но по факту наследницей Марии стала Наталья Дрожжина. Как так получилось, было же завещание?…

- Такого документа, что «вначале Маша, а потом – Надежда» никогда не было (три года назад Цивин говорил совершенно другое – Ред.). У Баталова было два завещания и оба на имя Маши: «Все, что мне принадлежит, я завещаю моей дочери Марии Баталовой». Надежда в нем не фигурировала. Более того, завещание Баталова Гитана Аркадьевна скрыла (непонятно, как можно скрыть завещание, если копия хранится у нотариуса? – Ред.). Маше по завещанию причитались 2,5 миллиона рублей. Это и есть все наследство. Деньги лежали на счету у Баталова в Сбербанке. Гитана Аркадьевна решила их оставить себе. Остальное имущество: дачу в Переделкино, треть квартиры в Доме на набережной (две трети записаны на Гитану Аркадьевну - Ред.), свою мастерскую в том же доме, квартиру в Самотечном переулке Баталов еще при жизни оформил на Машу. Когда Надежда задала вопрос: что там с моей частью наследства, Гитана Аркадьевна перевела ей на счет один миллион рублей. Хотя у нее с Машей денег немерено - около 500 тысяч долларов лежат на счетах в разных банках. Это не голословные заявления, у меня есть выписки с этих счетов.

- Вы грозитесь опубликовать не только эти выписки, но и частную переписку Марии Баталовой…

- Это не просто частная переписка, это моя личная переписка с Машей. Она находится в моей почте. Если я ее опубликую, Гитана Аркадьевна будет выглядеть в невыгодном свете.

1 июля она выгнала домработницу Лену, которая стала свидетельницей неприятного разговора между ней и Машей. Маша потом возмущалась поступком своей матери. «Как можно было выгнать доброго, хорошего, честного человека, который ухаживает за твоим взрослым и больным ребенком?! Бог этого никогда не простит нам», - написала она. В письме Маша наивно просила меня, чтобы я обратился к Наине Иосифовне Ельциной и та попросила бы маму не выгонять домработницу Лену. Маша очень боится свою мать.

- Сейчас Следственный комитет завел уголовное дело по факту мошенничества. Вы тоже проходите по этому делу?

- Нас с женой уже опросили как свидетелей. Да, мы заключили с Марией Баталовой договор пожизненного содержание, но это не преступление. Это гражданско-правовые отношения. Подписала Мария эти документы по доброй воле. Вопрос о возврате ее имущества почти решен. Месяц назад мы направили письмо Надежде Баталовой, в котором предложили ей принять на себя эту обузу. Надежда согласилась. Теперь нужно получить письменное согласие Марии Баталовой. Она является рентополучателем. Почему я сказал, что это обуза? По договору пожизненного содержания нельзя ни продать, ни подарить, ни заложить, ни сдать в аренду квартиру пока жив рентополучатель. Наталья Дрожжина только платила Маше ренту и ухаживала за ее имуществом. Личной выгоды у моей жены не было никакой.

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