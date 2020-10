«Всегда под колпаком»: как и почему за нами следит смартфон и можно ли избавиться от слежки

Раз уж вы обзавелись смартфоном и играете в игру «жизнь в цифровом мире» - придется и правила ее принимать Фото: Shutterstock

Вы уже под колпаком! И что такого?

Первое и главное – как только вы завели смартфон, кнопочный мобильный телефон, часы с сим-картой, GPS-трекер – все, считайте, что вы уже под колпаком. Как только от вашего гаджета идет обращение к ближайшему сотовому приемнику – вас уже засекли. Как только ваш гаджет обратился к навигационному спутнику – ГЛОНАСС или GPS – все, привет! Уже все, кому нужно, знают ваши координаты. Если сигнал получили три спутника – то координаты будут очень точны. Если три сотовые вышки – тоже. Но сейчас вполне можно рассчитать ваше местонахождение, даже если сигнал получен одним сотовым приемником.

Но у меня вопрос: а почему это так народонаселение пугает? Почему в некоторых слоях не слишком продвинутой публики возможность вычисления ваших координат вызывает такой испуг? Вы шпион, который шифруется от спецслужб? Вы считаете себя великой персоной, за которой кто-то большой и сильный следит не смыкая глаз?

Вот мне, например, скрывать нечего, я гражданин законопослушный и даже правила дорожного движения стараюсь не нарушать не потому, что «везде установлены камеры», а потому что все такие правила на самом деле написаны кровью. И не нужно умножать количество хаоса в мире. Я и не считаю правильной паранойю в духе старого мультфильма «И тебя посчитали…»

Напротив, сколько раз возможность определить местонахождение человека по сигналу сотовой связи спасало грибников, заблудившихся детей, выручало из беды моряков.

Если вы противники цифрового развития мира – образуйте общины без сотовой связи и компьютеров и живите натуральным хозяйством в избе, построенной без единого гвоздя. Исполать!

Подслушивает и подсматривает

А вот что мне не нравится, также, как и сотням тысяч продвинутых людей, для которых смартфон – не исчадье ада, а один из инструментов для работы, так это то, что смартфон подслушивает и подсматривает. Поговорил ты по телефону про то, что надо бы в туалете сантехнику поменять – как тут же в браузере появляется реклама унитаза или хромированного смесителя. Понимаю, конечно, что на том конце «провода» не сидят люди, которые вслушиваются в наши разговоры – работает техника, распознающая ключевые слова, заданные рекламодателями. И о том, о чем на самом деле мы говорили, роботам не ведомо.

Хотя, если профессионалам нужно будет – они это выяснят. Сейчас записи наших переговоров провайдеры должны хранить три года. Но, опять же, я говорю о законопослушных гражданах, которые не обсуждают между собой, как бы какую-нибудь гадость сотворить в мирном городе. Я вообще считаю, что сейчас идет гонка за использование технических новинок между людьми нехорошими – террористами, мошенниками и прочей нечистью, и людьми хорошими, которые деятельность этих персонажей пытаются пресечь. Я тут на стороне хороших и считаю, что они должны обладать самыми новые и крутыми средствами отслеживания всякого сброда. Иначе они в нужный час нас не защитят. И это будет больно и неприятно.

Но вернемся к подслушивающим роботам. Вот они мне не симпатичны. Потому что навязывают рекламу и вообще ведут себя бесцеремонно. И тут, что интересно, абсолютно неожиданно для некоторых из нас на сторону потребителей встали производители смартфонов. В новой операционной системе iOS 14 для мобильников Apple появились функции, которые не понравятся пиратам, пользующимся прослушкой.

На странице приложений, которые размещены в App Store, теперь есть раздел, где еще до скачивания можно посмотреть, какие технологии защиты данных используют создатели этой программы. Разработчики, чтобы попасть в яблочный магазин, должны опубликовать сведения о своей политике конфиденциальности. В том числе объяснить, какие персональные данные они собирают и что используют, чтобы отследить активности пользователей.

А если приложение за вами подсматривает, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Обычно такие вопросы всплывает во время первого открытия приложения.

А если вы давно установили приложение, и оно уже «хулиганит»? Список приложений, которые отслеживают ваши данные, можно посмотреть в Настройках. Там же можно отменить разрешение заглядывать к вам в список контактов или в фотографии. Если, конечно, для работы приложения доступ к ним не нужен.

Кстати, в iOS, если приложение запрашивает доступ к вашим фото, можно дать ему право забираться не во всю медиатеку, а пользоваться только отдельными снимками.

Про микрофон и камеру

У меня есть знакомая, которая в каждом новом ноутбуке первым делом заклеивает камеру. Причем, почему-то упорно квадратиком, вырезанным из медицинского лейкопластыря. А вот камеру на планшете они при этом она оставляет на свободе.

- Не люблю, когда за мной подглядывают! – убежденно говорит она.

Можно ли удаленно подключиться к камере и подсматривать за вами? Отъявленные хакеры утверждают – конечно. Ну допустим. Хотя для этого нужно как минимум взломать ваш компьютер или смартфон.

Можно ли удаленно подключиться к камере и подсматривать за вами? Отъявленные хакеры утверждают – конечно Фото: Shutterstock

Опять же – если некий персонаж действительно представляете интерес для специалистов, взлому электроники и лейкопластырь не поможет. Его все равно будут «вести».

А вот как быть нам, простым людям, если нам кажется, что камера шпионит? Может быть тоже для того, чтобы что-нибудь вам продать.

В новой операционке “яблочников”, если приложение использует микрофон или камеру, на экране появляется специальный значок в самом приложении и в Пункте управления.

Геолокация

Еще одна любимая штучка продвинутых рекламщиков – с помощью геолокации (вы же разрешаете приложениям определять свое местоположение?) информировать о барах, которые работают рядом, магазинах, заправках. Но и тут есть новшества – новая настройка в iOS 14 позволяет передавать приложениям не точное местоположение, а приблизительное.

Но, опять же, мне удобно, когда отдельные, отобранные мной приложения подсказывают, где можно заправиться, заплатив карточкой, и не выходить из машины. В наши сложные пандемические времена далеко не всегда стоит активничать.

Итого

В общем, мой вывод такой – раз уж вы обзавелись смартфоном и играете в игру «жизнь в цифровом мире» - придется и правила ее принимать. И соглашаться с тем, что камеры в метро и в подъезде сканируют ваше лицо. И что транзакции по вашей карточке в случае необходимости тут же может посмотреть инспектор в налоговой. Ну и так далее.

Вопрос приемлемых для вас границ вторжения в ваше личное информационное пространство. Если вас устраивают сервисы, подсказывающие выбор места отдыха, предлагающие доставку продуктов или такси – это ваше дело. Иногда это реально полезно и экономит время.

Если же вы хотите оградить себя по максимуму от вмешательства – стоит потратить некоторое время и проанализировать, откуда может «выплывать» несанкционированный контент. Ну и не обманываться, если скачиваете условно бесплатное приложение, которое предупреждает «возможны встроенные покупки».

Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

КСТАТИ

Аналитики антивирусной компании Avast в 20 играх, размещенных в магазине приложений Google Play, обнаружили троян семейства HiddenAds. Этот вирус, как и другие ему подобные, заваливает смартфон большим количеством рекламы. В том числе ее показы идут и без запуска самих приложений.

Вот эти зараженные приложения: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack - New, Assassin Legend - 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences - 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences - Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip - New и Props Rescue.

