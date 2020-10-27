Протесты в Белоруссии, последние новости на 27 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

С самого раннего утра в разных концах столицы Республики Минске стали выстраиваться цепи солидарности Фото: Владимир ВОРСОБИН

В понедельник 26 октября по заявлениям оппозиции (вся макушка которой находится в бегах в Европе) в Белоруссии должна была начаться бессрочная всенародная забастовка. Что же на самом деле происходило в Республике в этот непростой день - в нашем обзоре последних новостей о протестах в Белоруссии на 27 октября 2020 года.

Утром в Минске и других городах Республики жизнь текла своим обычным ходом — школьники шли на занятия, функционировал как обычно общественный транспорт, работали магазины. С виду - обыденное начало рабочей недели, никакой забастовки. Однако, кое-где все-таки было неспокойно.

- Вот уже два часа я пытаюсь угнаться за белорусским протестом и всебелорусской стачкой. Я объезжаю все адреса, которые мне указывает протестный Телеграм. Там собрались - там собрались - там собираются революционные студенты, там рабочие, там протестуют таксисты... Но каждый раз я вижу одну и ту же картину. Вместо заявленной многолюдной манифестации студентов - пару десятков напряженной, опасливой молодежи, прижимающейся к станции метро или остановок, - так описал происходящие корреспондент "КП" Владимир Ворсобин.

С самого раннего утра в разных концах столицы Республики Минске стали выстраиваться цепи солидарности. У некоторых в руках были транспаранты и растяжки со словами «ЗАБАСТОВКА».

На Минском заводе колесных тракторов с самого начала рабочей смены группа рабочих прошлась по цехам, собирая людей на забастовку. Администрация всячески им препятствовала. После 10:00 пресс-служба отчиталась — завод работает в штатном режиме.

Минский Тракторный завод — до начала рабочего дня сотрудники собрались у центральной проходной, хлопали и скандировали политические лозунги. Но уже к 11:00 руководство предприятия отчиталось — все работает в штатном режиме. Как выяснилось из сообщений очевидцев, побастовав, сотрудники разошлись по цехам, обещая вернуться к этому занятию в обед.

На «Гродно Азот» с утра говорили о том, что рабочие останавливают цеха по техпроцессу. Однако уже в 10:00 пресс-служба корпорации «Белнефтехим» сообщила журналистам, что все цеха работают в штатном режиме. Были провокации, но их пресекли. Позже пришла информация от УВД — у проходной завода утром задержаны несколько работников за участие в несанкционированной акции протеста. (Родственники и члены стачкома подсчитали, что «несколько» - это около 100 человек, работники и те, кто пришел их поддержать).

Сотрудники «Атланта» также ходили по цехам, скандирую политические лозунги. Но, выразив гражданскую позицию, приступили к работе.

«Минский электротехнический завод» - люди пришли на рабочие места, но не приступили к своим обязанностям. Просто сидели и общались друг с другом. Так продолжалось пару часов, потом потихоньку работа закипела.

Ближе к 11:00 и Министерство промышленности отчиталось перед СМИ — мол, все спокойно, никаких забастовок.

Сотрудники «Атланта» также ходили по цехам, скандирую политические лозунги. Но, выразив гражданскую позицию, приступили к работе Фото: Владимир ВОРСОБИН

Были попытки побастовать и в частных компаниях. Например, сотрудники сотового оператора «А1» в обед вышли на крыльцо своего офиса с бело-красно-белыми флагами. Руководство компании сообщило, что «не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом».

Айтишники и административные сотрудники Парка высоких технологий бастовали с утра и до обеда, выстроившись в цепи солидарности вдоль Кольцевой дороги. Милиция попыталась разогнать их. Но люди постоянно перемещались, меняя дислокацию.

А тем временем в городе тоже точечно собирались группы недовольных результатами выборов, выстраивались в цепи солидарности. Кое-где даже перекрыли автомобильное движение, но ненадолго. Ближе к 12:00 начались жесткие разгоны демонстрантов. ОМОН работал на Кальварийской, на площади Победы, на проспекте Дзержинского.

Пожалуй, наибольшая протестная активность была сегодня замечена среди студентов.

В Белорусском Государственном университете (БГУ) перед первой парой студенты и некоторые преподаватели устроили сидячую забастовку — просто сели на пол в холле. В других вузах страны - ФПМИ и МехМат БГУ, журфак и ФФСН БГУ, МГЛУ, БГУИР — студенты с лозунгами прошлись по коридорам. Студенты БНТУ (Белорусский национальный технический университет ) тоже приняли участие в забастовке. После первой пары они организованной колонной высыпали на улицу. Но митинговать удалось недолго, студентов разогнали силовики.

Так или иначе, но ближе к обеду организованными группами учащиеся из разных вузов стали стягиваться к центру города.

- Студенты, символически перекрывавшие узкую улочку у собственного университета (сами водители были вовсе не против, так как перегораживали они от силы минуты на три), неожиданно двинулись к зданию правительства. Точнее, не к нему самому, а к католическому костелу, который находится по соседству. Несколько тысяч человек сейчас на центральной площади Минска и по какому-то волшебству силовиков не видно, - передал с места событий корреспондент "КП" Владимир Ворсобин.

В итоге часть протестующих — в основном пенсионеры и студенты — стали собираться на площади Независимости у Красного костела. Людей было очень много, они скандировали «Вместе мы сила». Постояв на площади, они одной большой колонной пошли маршем по городу и дошли до площади Якуба Колоса, скандирую по дороге: «Чего вы тут сидите, пойдемте бастовать!». Милиция никак им не препятствовала.

Вечером на всякий случай у Красного Костела на центральной площади были выставлены ограждения и дежурили силовики, но никто бастовать не пришел. Небольшая колонна с флагами направлялась в центр, но по дороге их разогнали. Несколько сотен человек вечером около 19:00 собрались на Октябрьской площади, но и там протестующих разогнали, производились задержания.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

В официальном телеграмм-канале Лукашенко сегодня в обед появился пост: «Президент, как и все здравомыслящие белорусы, сегодня на работе. А вы думали, бастует?»

Правительство Республики официально опровергло информацию о каких-либо забастовках на белорусских предприятиях. «Абсолютно все работает в штатном режиме».

Министр образования заявил, что протестные акции студентов будут пресекаться.

Национальный банк Беларуси заявил о DDoS на свой сайт.

Министр ЖКХ сообщил, что белорусы никак не отреагировали на призывы не платить коммунальные платежи.

МВД отчитались, что в воскресенье на акциях протеста по всей стране было задержано 523 человека.

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