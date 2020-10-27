«Неужели это проклятье?» Баста заступился за дочь ведущего Первого канала Романа Будникова, которую затравили за участие в шоу «Голос»

Рэпер Баста в составе жюри телешоу "Голос". Фото: Первый канал

Этого следовало ожидать. Если в телешоу приходит дочь или сын (брат или отец почему-то не в счет) звезды — считай, все куплено. «Туда без блата не попасть!» — ворчит зритель. И у него есть основания так полагать. Ведь скандал с дочкой Алсу Микеллой Абрамовой, родители которой до сих пор уверяют, что не покупали ботов в голосовании, нанес мощнейший удар по репутации шоу. Пять сезонов детского «Голоса» и семь сезонов взрослого (на момент начала 2019 года) прошли безупречно, но стоит появиться одной трещине — и весь дом покосился.

Перечеркнуто. Сила инерции еще долго будет тащить за «Голосом» тень отца Микеллы Абрамовой.

Так вышло и с Александрой Будниковой — 18-летней дочкой Романа Будникова, ведущего «Доброго утра». Стоило девочке пройти слепые прослушивания, как публика возмутилась: «Второй раз по блату? Дно пробито!», «Теперь все понятно», «Очередная безголосая звезда», «Сюткину забыли сказать, что должны повернуться все».

Выпуск с участием Будниковой вышел в эфир 23 октября, а споры в сети до сих пор не утихают. В ютубе у номера полмиллиона просмотров и 4,5 тысячи лайков на 9 тысяч дизлайков. Все зашло настолько далеко, что слово пришлось взять рэперу Басте — наставнику «Голоса» (и теперь Александры), который, в отличие от коллеги Сергея Шнурова, примерно никогда не высказывается по поводу хайпа в интернете.

- В комментариях к выпуску Голоса обсуждают очередную теорию заговора, - написал Баста в инстаграме. - Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего Первого Канала Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов – экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя? А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер? А Зои Кравиц? Династии и поколения, в которых безусловно популярны и отцы и дети. Что нужно талантливому ребенку, чтобы побороться, быть услышанным, добиться чего-то самому? Или лучше сразу совершить творческое самоубийство? У меня две дочери и я буду верить в них, поддерживать их, надеяться на их самореализацию, способности и таланты.

Рэпер подчеркнул, что об отце Саши честно ничего не знал, ведь программу «Доброе утро», как несложно догадаться, Баста не смотрит.

- Я вспомнил случай с внучкой Юрия Визбора, Варварой, - продолжил пост Баста. - Тогда на слепых прослушиваниях к ней никто не повернулся и нас быстро смешали с чем надо – Как мы могли не распознать талант, наследственность, голос? Но что было бы, если бы мы повернулись? Как бы вы в таком случае интерпретировали ее талант? А что происходит сейчас? Варвара – известная артистка, народ выбрал ее сам. Так если мы говорим про объективность – давайте будем объективными.

В конце концов, вы пишите о том, что на «Голосе» уже был прецедент. С учетом этого факта и того, что в связи с ним зрители стали более бдительными, было бы глупо и наивно его повторять. Как бы то ни было, я здесь отвечу только за себя – это дело личных принципов каждого и того, во что ты веришь и кем ты хочешь быть. То, что я услышал, сидя спиной к участнику, было талантливо, качественно и профессионально. То, что я услышал, меня тронуло. Я буду работать с Сашей, как человеком, чей голос развернул меня вслепую, как и остальные голоса участников моей команды. Ребята, спасибо за искренность и настоящесть, я в вас верю!

«Голос-9», Первый, пятница, 21.30