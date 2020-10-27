Александр Лукашенко дал клятву "на излете президентской жизни"

Президент Белоруссии потребовал увольнять бастующих рабочих и отчислять студентов, выходящих на протесты Фото: REUTERS

БАТЬКИНА КЛЯТВА

Скучное заседание «по подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания» перестало быть томным, как только слово взял Александр Лукашенко. Вообще-то Всебелорусское народное собрание должно было «выработать стратегию развития страны». В то время как за окном шел 2-й день Всебелорусской забастовки. Но забастовка буксовала. А Лукашенко был в ударе.

- Это моя клятва, - объявил он. - На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием (охотой лис на мышей, - ред.) заниматься, создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет.

И хотя Лукашенко всего лишь имел ввиду, что Всебелорусское собрание надо бы прописать в Конституции, все, конечно услышали: «На излете моей президентской жизни». Потому что один из главных сейчас в Белоруссии вопросов — сколько сам Лукашенко собирается править. И уже от него зависят все остальные — и протесты, и забастовки.

«ПРОТЕСТУНЫ ЭТИ БОЛТАЮТСЯ...»

Кстати, о протестах.

Я говорил, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то протестуны эти болтаются по улицам. Но красную черту они еще не перешли, - напомнил Лукашенко. - Так вот, последние дни свидетельствуют - они эту красную черту перешли... Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, замыкать рельсы. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма!

«КОТОРЫЕ ГАДКО СЕБЯ ВЕДУТ»

После этих слов Лукашенко перешел к действиям. А именно - к жестким поручениям. Протестующих вместо учебы студентов — отчислять. Бастующих рабочих — увольнять.

- Никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал президент. - Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят... Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто вышел на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, которые гадко себя ведут в вузах.

«В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЗАГОНИМ ПОД ПЛИНТУС»

Лукашенко призвал не уговаривать протестующих, потому что это бесполезно.

- Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут, - констатировал белорусский президент.

По его мнению, организаторы протестов «уже прошли 7-8 этапов» по методичке «цветных» революций.

- Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Мы это должны пресечь, - заявил Лукашенко. - Еще раз обращаюсь к родителям школьников и студентов: уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными будем разбираться по всей строгости закона.