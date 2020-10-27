Лунный календарь на ноябрь 2020: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на ноябрь 2020 года Фото: Shutterstock

1 ноября, воскресенье

17-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День обязательно провести в приподнятом настроении. Сейчас момент для радости, позитивного настроя. Он определит многое.

Идеальный день для общения. Укрепляем связи, а также достигаем определенных договоренностей.

Именинники: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс.

2 ноября, понедельник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Возможны перепады настроения – от радости до слез, моменты самокопания. Постарайтесь проанализировать, что вызывает такую реакцию и разобраться с причинами. Недостатки партнеров будут буквально «колоть глаза». Тут тоже следует набраться терпения.

Именинники: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

3 ноября, вторник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Сегодня придется сделать непростой выбор. Прислушайтесь к внутреннему голосу, но при этом не игнорируйте логические выводы.

Редкий период, когда можно приниматься за сверхзадачи. Возможно, все получится лучшим образом!

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

4 ноября, среда

20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Приготовьтесь идти на некоторые жертвы и уступки ради своей заветной цели. Кроме того, стоит особое внимание уделять здоровью. Силы на исходе и организму необходима поддержка. Не злоупотребляйте вредной едой, алкоголем. Помните про травяные чаи и овощи!

Именинники: Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Павел, Серафим, Федор.

5 ноября, четверг

21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Также соблюдаем меру в еде и не рискуем здоровьем. День стоит провести активно, за решением важных задач. Именно сейчас возможны нестандартные выводы, которые приведут к успеху мероприятия. Не игнорируйте советы опытных и мудрых!

Именинники: Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Евфросиния, Игнатий, Максим, Никифор, Николай, Яков.

6 ноября, пятница

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Идеальный день для получения новой информации, для учебы. Мы в этот день способны усвоить намного больше, нежели обычно. Стоит ли упускать такой шанс?

Хорошо записываться на новые курсы, повышать квалификацию, слушать лекции.

Именинники: Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

7 ноября, суббота

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Энергия дня весьма нестабильна. Это значит, что стоит набраться терпения и не реагировать на выпады окружающих.

Для больших дел день не подходит. Лучше предпочесть обычную рутину по дому. Например, сделать хорошую уборку, разобраться с бумагами.

Именинники: Анастасий, Матрона

8 ноября, воскресенье

24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Путешествиям зеленый свет! Это может быть поездка на отдых, а также прогулка в ближайший лес с близкими людьми. Главная цель – набраться приятных эмоций и подпитаться силами природы!

Для серьезных и больших дел. Выбираем другой день.

Именинники: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября, понедельник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Набираемся приятных эмоций и впечатлений. На работе все будет идти ровно, без трудовых подвигов и без провалов. А вот после следует запланировать для себя что-то, что обязательно принесет вам радость.

Именинники: Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.

10 ноября, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве

«День открытий». Овладеваем новыми знаниями, получаем новые впечатления. Зеленый свет путешествиям и знакомствам с новыми людьми.

Отличный момент, чтобы заняться своим здоровьем. Сходите на массаж или в баню.

Именинники: Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Нестор, Николай, Прасковья, Степан, Терентий, Феврония.

11 ноября, среда

26-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Сегодня есть шанс достичь справедливости в спорных вопросах. Скорее всего, те, от кого зависит вердикт, ответственно подойдут к своей миссии.

Не подходит день для путешествий.

Именинники: Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

12 ноября, четверг

27-й лунный день. Убывающая Луна в Весах

Начало длинного пути. Это значит, что сейчас идеальный момент для того, чтобы отправиться в путешествие, а также для начала новой деятельности, рассчитанной на многие годы.

Благоприятный момент для старта нового дела.

Именинники: Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября, пятница

28-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе

Пожинаем плоды своего недавнего «творчества». Это повод задуматься на тем, что мы отправляем в мир. Ведь взамен приходит адекватный ответ.

Хорошо начинать новые дела, заводить новые знакомства, а также совершать крупные покупки.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября, суббота

29-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Провести день надо легко, без напряжения и тяжелых дум.

Обязательно наведите порядок в своем доме и на рабочем месте, проследите, чтобы в новый лунный месяц не потянулись различные недоделки.

Именинники: Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Кузьма, Иван, Петр, Прокоп, Савва, Федор, Фома, Юлия, Яков.

15 ноября, воскресенье

30-1-е лунные дни. Новолуние в Стрельце.

Самое время определиться с планами. Чем подробнее и конкретнее они будут, тем проще будет идти к цели.

Можно обращаться с просьбами, они скорее всего, будут удовлетворены.

А вот для путешествий, особенно для праздных, не лучший момент.

Именинники: Киприан, Константин, Марк.

16 ноября, понедельник

2-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Приступаем к осуществлению своих планов и мечтаний. Не бойтесь грандиозных целей. Действовать надо постепенно - шаг за шагом.

Сейчас благоприятный период для начала учебы, повышения квалификации, освоения чего-то принципиально нового.

Именинники: Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

17 ноября, вторник

3-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Очень мощный по энергетике день. С самого утра надо загрузить себя делать, дабы эта энергия не пошла в негатив.

Постарайтесь держать эмоции под контролем и… больше молчать.

Именинники: Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федора.

18 ноября, среда

4-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Необходимо на полную включить внимание и не упускать ни одну мелочь! Такой подход поможет избежать ошибок и неприятностей, а также сделать неожиданные выводы.

Не бросайтесь стремглав на выгодные на первый взгляд предложения. Лучше подумайте, с чем связана такая «щедрость».

Именинники: Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.

19 ноября, четверг

5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Есть шанс изменить в себе что-то к лучшему. Мы отлично знаем свои сильные и слабые стороны.

Приступайте к «прокачке» того, что вам нравится и начинайте бороться с вредными привычками. Сейчас очень подходящее время!

Именинники: Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября, пятница

6-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

В энергетическом плане мощный день. Не все смогут совладать с его тайфунной силой. Надо держать чувства и эмоции под контролем и нагружать себя занятиями. Зато сейчас велик шанс справиться с самыми сложными и заковыристыми задачами. Работа в команде приветствуется.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Кирилл, Лазарь, Максим, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор.

21 ноября, суббота

7-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Особая сила у слова. Сейчас благоприятно проводить переговоры, добиваться для себя каких-то бонусов и привилегий.

Но имейте в виду, разрушительная сила слова также велика. Не бросайте на ветер пустых обещаний и не шутите, если не уверены, что собеседник «на вашей волне».

Именинники: Гавриил, Михаил, Павел.

22 ноября, воскресенье

8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

День так называемой «второй попытки». Что-то было отложено на потом из-за каких-то проволочек и неудач? Самое время вернуться к заброшенному и попробовать еще раз. Скорее всего, на это найдутся и силы, и возможности.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

23 ноября, понедельник

9-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Держим ухо востро. В этот день неприятности, обман могут случиться на пустом месте. Прежде, чем принять решение, стоит хорошенько подумать и взвесить все «за» и «против».

Для важных дел день не подходит.

Именинники: Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Петр, Родион, Серафим.

24 ноября, вторник

10-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Все внимание концентрируем на семье и близких. Сегодня они и их нужды должны быть в центре внимания.

В этот день также хорошо заводить новые традиции и хорошие привычки. Мечтали начать бегать по утрам? Приступайте!

Именинники: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.

25 ноября, среда

11-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

День активных действий. Успех будет зависеть от настроя. Если хотя бы на йоту сомневаетесь, лучше и не приступать к задуманному.

Благоприятное подписывать договоры и вступать в новую должность.

Именинники: Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Нил.

26 ноября, четверг

12-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

День под знаком милосердия и благотворительности. Сейчас обязательно нужно сделать доброе дело, помочь ближнему или совсем незнакомому человеку.

Отказ в просьбе будет чреват неприятностями.

Кстати, этот день хорош для всевозможных матримониальных хлопот: помолвки, свадьбы, венчания, праздничного застолья.

Именинники: Антон, Герман, Иван, Никифор.

27 ноября, пятница

13-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

В этот день следует работать в команде. Только коллективному разуму будут подвластны задачи, которые выпадет решать сегодня.

Отличный момент для того, чтобы заняться омолаживающими процедурами и профилактикой болезней.

Именинники: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Федора, Филипп.

28 ноября, суббота

14-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Приступаем к важным начинаниям, все тщательно взвесив и просчитав. Сейчас стоит внимательно относиться к поступающей информации и уметь отделять правду от фейков.

Надо быть осторожным в еде: не стоит переедать, не злоупотреблять жирным, сладким и алкоголем.

Именинники: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября, воскресенье

15-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Приготовьтесь к тому, что придется решать споры между близкими. Остаться в стороне вряд ли удастся. При этом важно будет сохранить со всеми добрые отношения. Непростая задача!

Хороший деть для романтических свиданий и для зачатия.

Именинники: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.

30 ноября, понедельник

16-й лунный день. Полнолуние в Близнецах.

Суетливый, нервозный день. Стараемся сохранить достоинство и спокойствие. Избегайте чрезмерной активности и перегрузок.

Напротив, сейчас стоит найти способы, чтобы подпитаться светлой энергией и приятными впечатлениями. Лучшее средство для этого – общение с природой.

Именинники: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.