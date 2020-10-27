«Прекращение нашего сотрудничества давно не новость»: Экс-продюсер Нюши Оксана Шурочкина готовит откровенные мемуары

Экс-продюсер Нюши Оксана Шурочкина Фото: Личный Архив

- Идея написать эту книгу появилась в голове абсолютно внезапно, - рассказывает о своей книге экс-продюсер Нюши Оксана Шурочкина, - и оказалась такой настойчивой, что я подумала: собственно, а почему бы и нет?! О профессии «продюсер» в нашей стране достаточно поверхностные знания, большая половина которых и вовсе не соответствуют сегодняшней действительности. По меньшей мере, 70% населения глубоко убеждены, что продюсеры - это те самые люди, которые исключительно «рубят бабло» и сидят где-нибудь на Канарах, безмятежно потягивая самое дорогое игристое (как минимум). Я начала мониторить рынок: что на эту тему и когда написано, и пришла к выводу: все существующие книги, причем, я говорю о мировой литературе, рассказывают только о кинопродюсировании. Но продюсеров сегодня много, причем, в самых разных областях. При этом никто почему-то до сих пор не задавался целью провести анализ своей работы, рассказать о ее структуре и сделать какую-то полезные для возможных будущих специалистов выводы.

Никто не знает, какой это адский труд, какие это «тяжелые» деньги, какие сумасшедшие риски и сколько вообще разбитых судеб на ниве этого продюсирования…

Герои моей книги очень разные, но были выбраны неслучайно - каждый из них в чем-то очень и очень мне созвучен. Каждый из них делится своим бесценнейшим, на мой взгляд, опытом!

Также отмечу, что книга рассчитана не только для тех, кто жаждет новых знаний, она написана таким легким и даже саркастическим языком, что, как мне кажется, придется по вкусу и тем, кто просто любит с пользой и интересом провести свободное время, погрузившись в десятки занимательных историй и фактов.

- Оксана, для многих новость, что Нюша больше не работает с семьей (Оксана -супруга отца певицы-Ред.). Как думаете, она воспримет эту книгу? Читала ли она ее перед публикацией?

- Думаю, нормально воспримет, поскольку о книге Нюша уже знает, - говорит kp.ru )Оксана Шурочкина. - И с материалом, в котором упоминается непосредственно она, Нюша ознакомлена.

Что касается прекращения нашего сотрудничества, не думаю, что это новость - Нюша давно озвучила этот факт в нескольких интервью.

- Сейчас в 2020 году во время тик токеров и соцсетей изменились ли механизмы продвижения артиста?

- Механизмы не столько изменились, сколько увеличилось их количество, - говорит экс-менеджер Нюши. - И это не всегда в плюс, поскольку в стремительном потоке всякого шлака очень непросто выделиться, гораздо легче захлебнуться и утонуть. Хотя, к сожалению, в наше время большой спрос на творчество сомнительного качества...

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- Вопрос дружбы в шоу-бизнесе очень тонкий и скользкий,-рассуждает в своих мемуарах Оксана Шурочкина.-С одной стороны, теплые отношения с влиятельными людьми необходимы. С другой, оглянуться не успеешь, как окажешься на «коротком поводке» дружеской зависимости, где любой отказ «поучаствовать», «выступить», «съездить» чреват кровной обидой. А там и вылет из ротаций не за горами…--

Удержать баланс достаточно трудно на самом деле.

Экс-продюсер Нюши Оксана Шурочкина готовит откровенные мемуары Фото: Личный архив

Дело в том, что продюсер начинающего артиста нередко обращается к медиа-структурам за поддержкой. Ну, а как иначе донести новоиспеченное творчество до широких масс? Интернет в помощь, говорите? Соглашусь, но это извилистый путь, не всегда приводящий к желаемому результату: в бесконечном информационном потоке легко потеряться и сложно выделиться. Медиа же в этом смысле беспроигрышны: несколько точечных ударов – и артист «в дамках». При наличии достойного материала, конечно.

Предположим, тандем удался, и голос новоявленной звездочки звучит из каждого «утюга». Браво, бис, фанаты рукоплещут, а благодарный артист готов заплатить за поддержку собственным трудом. Вернуть должок с удовольствием, так сказать. Тут-то все и начинается…