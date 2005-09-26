«Кидалы» у Курского

У корреспондента «КП» чуть не отобрали 2900 баксов у Курского вокзала. Фото: Александр БОЙКО

В номере от 8 сентября мы написали о том, как у корреспондента «КП» чуть не отобрали 2900 баксов у Курского вокзала. За полсекунды «ломщик» подменил 29 стодолларовых банкнот купюрами по одному баксу. Но в последний момент вернул деньги, узнав, что облапошил журналиста.

Курские «ломщики»

На следующий день к нам в редакцию пришел москвич Юрий Савушкин. Он рассказал, как его обманули там же - на площади Курского вокзала. Но уже на 3900 долларов.

- Это произошло 20 апреля, - рассказывает Юрий, - я возвращался из области в Москву. Ехал закрыть кредит в банке. На Земляном валу, у дома 27, заметил стенд с выгодным курсом продажи валюты. С каждого доллара я мог получить на двадцать копеек больше, чем в других обменниках. Все вокруг внушало доверие: стенд стоял под козырьком Курского отделения «Банка Москвы», возле черной железной двери, над которой светилась реклама «Обмен валюты», дежурил солидный охранник.

Жертв мошенники поджидают, выставив фальшивый стенд с соблазнительным курсом. А заманивает клиентов лжеохранник. Фото: Александр БОЙКО

- Мы меняем только по льготному курсу, оптом от трех тысяч, - предупредил он Юрия.

- У меня как раз 3900!

- Вы резидент или нерезидент? - сразу посыпались вопросы. - Заказывали деньги, сколько?

- Не заказывал.

- Сейчас свяжусь с офисом, - охранник достал мобильник.

Прошло минуты три.

В сторонке дежурит бригада силового прикрытия. Они вступают в игру, если клиенту удается схватить «ломщика». Фото: Александр БОЙКО

- У нас сейчас перерасчет, - извинился страж, махнув на железную дверь за спиной. - Надо пройти метров тридцать вперед в другой обменник. Это в магазине «Обувь». Я вас провожу и все устрою.

Там их ждал молодой человек: прилично одетый, в «хамелеоновых» очках. На его груди красовался бейджик «менеджер».

- Проверьте свои купюры, - предложил «сотрудник банка». - Мы доллары серии «F-4» не принимаем - среди них много фальшивок с Северного Кавказа.

Юрий достал кошелек и убедился, что таковых нет.

- Пожалуйста, паспорт и деньги, - спохватился «менеджер», - ведь вы хотите по льготному?

Передав деньги и документы в окошко, менеджер и охранник вышли на улицу.

- Я увидел через бронированное стекло руки девушки, которая достала мои купюры из-под паспорта, - вспоминает Юрий. - И когда она стала их пересчитывать - обалдел.

Под верхней стодолларовой банкнотой лежала стопка из 38 однодолларовых. Я бросился на улицу. Но у черной двери банка уже не было ни охранника, ни менеджера, ни переносного стендика.

- Рванулся за дверь и чуть не заплакал от обиды: она закрывала вход в обыкновенный жилой подъезд.

Так ловили мошенников

В ОВД «Басманный» возбудили уголовное дело № 2366.

- Меня поразило равнодушие, с которым ко мне отнеслись, - рассказывает Юрий Савушкин. - Я просил их составить фоторобот, но мне отказали.

Следующий раз в ОВД «Басманный» Юрий Савушкин пришел 4 июля. Провожая родных с Курского вокзала, он с изумлением увидел тех же мошенников на прежнем месте!

- Помогите, - умолял Юрий дежурного ОВД «Басманный», - там преступники! Они меня ограбили, я потерпевший по уголовному делу № 2366.

- Да нет у нас дела с таким номером! - препирался дежурный. Оперативники выехали на место только спустя полчаса.

- Когда мы прибыли на Курский, мошенников и след простыл, - говорит Юрий. - Как будто их кто-то предупредил.

Но уже через 4 дня Юрий вновь застал их на прежнем месте.

- Я принялся следить за ними из своей машины. Облапошив очередного простака, они мигом спрятали стенд между ларьками «Союзпечати», что напротив той самой железной двери подъезда. А охранник, сорвав с формы шеврон-липучку «Охрана», растворился в толпе.

Когда жертва подходит к обменнику, «силовики» незаметно окружают ее - чтобы не рыпнулась в случае чего. Фото: Александр БОЙКО

Разведка боем

Чтобы проверить рассказ читателя, наши корреспонденты отправились на Курский вокзал. Вот что показал беглый опрос местных жителей:

- А, эти... Мы за ними из окон наблюдаем. Жалко, конечно, людей. Но уж больно интересное зрелище - хоть сериалы не смотри!

У дома 27, напротив той самой «нехорошей» двери, как ни в чем не бывало стоят охранник и переносной стенд с ценами на валюту.

Курс покупки и впрямь соблазнительный: везде в обменниках доллары принимают по 28.20, 28.30, а здесь - 28.40. Меняя 3000 баксов, можно выгадать 300 рублей.

На углу маялся сержант милиции: на его глазах повторялся тот же самый сценарий, что и с нашим читателем! «Жертву» - парня лет 25 - лжеохранник повел к обувному магазину, а за ними, переговариваясь по мобильникам, рванули трое мордоворотов. Они, видимо, осуществляли силовое прикрытие операции.

Двое здоровяков встали по бокам обменного пункта у магазина «Обувь». А парня с баксами встретил «менеджер» в очках (Юрий узнал его на фотографии).

Однако жертва, видимо, почуяла неладное. Он не стал никому отдавать свои деньги, развернулся и ушел. А передвижной стенд с охранником стоял еще около получаса - в ожидании новой жертвы. А потом исчез.

СЛОВАРИК «КП»

*«Кидала», он же «ломщик» - аферист, незаметно подменяющий пачку купюр «куклой», где настоящие деньги - только верхняя банкнота. А остальное - пустые бумажки. Диких «ломщиков» не бывает. В столице их «курирует» грузинская организованная преступная группировка.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Аферисты работают в связке с ментами?

Как так получилось, что бригада аферистов безнаказанно орудует, прикрываясь вывеской весьма солидного банка (не имеющего к ним никакого отношения), на виду у постовых милиционеров?

Почему за полгода правоохранительные органы не приняли никаких мер по делу нашего читателя, потерявшего почти 4000 долларов? Ибо если бы приняли, то «ломщики» так вольготно себя не чувствовали бы на Земляном валу.

Наверняка мы услышим отговорки про то, что это не в компетенции ОВД «Басманный», что крайне трудно доказать вину «ломщиков», и это требует огромной работы, что работа эта велась... Но если велась, то почему рядовые москвичи в течение шести месяцев регулярно теряют деньги в этом треклятом месте? Подскажем самый эффективный способ поймать аферистов: отправить к Курскому вокзала сотрудника с пачкой меченых баксов и поймать лощеного афериста за руку. А его подручных мордоворотов уложить лицом в асфальт.

P.S. Этим материалом очень заинтересовались правоохранительные органы. В интересах следствия мы закрыли глаза главных персонажей.

АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ

Способ не потерять деньги

НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ не меняйте деньги на улице. Какой бы выгодный курс вам ни сулили. Чудес не бывает: с чего это вам предложат цену гораздо выше, чем у остальных?

НИКОГДА не передавайте свой паспорт и деньги незнакомцам, кем бы они ни казались, - менеджером банка, охранником... Только кассиру - в окошечко. И только в официальном обменнике или банке.

Так нас обманывают

1. «Ломщик» пересчитывает купюры с большой скоростью, причем сгибает пачку денег пополам. Ловкими пальцами он так заминает купюры, что некоторые бумажки будут сосчитаны больше одного раза.

2. С вами расплатились, причем одна-две крупные купюры оказываются под ворохом мелочи. Когда вы, пересчитав деньги, сообщаете, что не хватает незначительной суммы, тот удивляется. Вах, как так получилось? Пересчитывает еще раз и, горестно качая головой, соглашается. Затем, держа деньги на виду, лезет рукой в карман, откуда и извлекает недостающую сумму. При этом крупная купюра, которая была внизу, изымается и попадает к «ломщику» в карман.

ОПОЗНАНИЕ

Обманутый читатель Юрий САВУШКИН (просмотрев наши фотографии):

- Охранник так же меня проводил к этому обменному пункту. Окружали меня те же люди. И именно этот человек в «хамелеоновых» очках, похожий на Кириенко, украл мои доллары.

Дорогие читатели!

Вы тоже стали жертвой валютных «кидал»? Расскажите свою историю по тел. 257-56-63 и пришлите ее на электронную почту кр@кр.ru