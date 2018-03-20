Наш разведчик Иванов британскую корону хотел оставить без штанов

20 Март 23:32 2018-03-20T23:32:16+03:00

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55 лет назад разразился самый громкий политический и сексуально-шпионский скандал XX века - "дело Профьюмо". Куртизанка Кристина Килер выведывала в постели у военного министра Англии Джона Профьюмо ядерные секреты и передавала другому любовнику -советскому разведчику Евгению Иванову. Что это был за человек, рассказал писатель Геннадий Соколов в интервью "КП" несколько лет назад. Он так и представился: "Друг и коллега Евгения Иванова. Я хоронил Женю".

Мог стать зятем Сталина

Евгений Иванов - пламенный герой холодной войны. (Портрет Стива Уарда.)

- Женя - реальный наш Джеймс Бонд, - заявил Соколов. - И судьба удивительная. По матери - дворянин, потомок Кутузова. Дружил с Василием Сталиным, в юности встречался со Светланой Аллилуевой. Признался мне: «Приударь я как следует летом 42-го за Светой, судьба дочери Сталина сложилась бы куда счастливее. Уж от меня бы она не убежала ни к кому. Тем более в Америку!» Это не бравада. Евгений был красавцем, настоящим мужиком. Женщины его обожали.

А женился он на Майе Горкиной. Ее отец, Александр Горкин, при Сталине почти 20 лет был секретарем Президиума Верховного Совета СССР. Подписывал все важнейшие государственные указы. При Хрущеве, Брежневе 15 лет возглавлял Верховный суд СССР. Майя тоже стала разведчицей, работала с мужем. В Норвегии ждала ребенка, но декретный отпуск мешал планам руководства. Приказали сделать аборт. С тех пор у них не было детей.

Женя был разведчиком от бога! Работая в ГРУ (Главном разведуправлении) Генштаба СССР под маской зама военно-морского атташе, фотографировал, воровал секретнейшие документы. Даже в доме самого Черчилля! За блестящие операции ему полагались звание адмирала, ордена. Вместо этого - забвение, безвременная загадочная смерть. И вспоминают про Иванова лишь в связи с амурным делом Профьюмо, скабрезно улыбаясь: тот самый «голый шпион»!

Водка - оружие разведчика

- Но Килер же подробно описала в мемуарах не только любимые позы именитых любовничков, но и как во время интима с Профьюмо по заданию Иванова выуживала секреты. И даже помогла выкрасть из дома министра документы!

- Начнем с того, что Килер - не по писательскому делу. Не окончив школу, стала зарабатывать на жизнь телом. Ничего другого и не умела. Красотой природа ее одарила, - загадочно вздохнул Соколов. - Я у нее гостил в Лондоне.

- И вы?!

- С женой и дочкой гостил, - враз посерьезнел тот. - Я и с четой Профьюмо общался, и со многими другими участниками того громкого шпионского скандала.

Мемуары со слов Кристин писали другие люди, серьезные. Кое-что вставили, чтобы сместить акценты в нужном им направлении. Да и сама она лихо мешала выдумку и правду. Набивала себе цену, чтобы побольше заработать на откровениях. Не понимала, что играет с огнем.

А важные документы выкрал сам Иванов, наведываясь к жене министра.

- Там что, любовный ­четырехугольник нарисовался?

- С Кристиной Женя спал. Был грех. Сыгравший позже роковую роль в судьбах многих видных людей на Западе. Но с женой Профьюмо, по его словам, ни-ни. Только дружба! Завязалась она на приеме в нашем посольстве в честь визита Гагарина. Зам советского военно-морского атташе взял шефство над четой Профьюмо. Выпив пару рюмок, Валери призналась: «Ваша «Столи» прекрасна!» Женя мигом отреагировал: «Беру социалистическое обязательство поставлять вам водку!» Мадам питала слабость к спиртному. А знаменитую русскую водку тогда в Лондоне было не достать. Вот Женя и стал заглядывать к супруге военного министра с водочкой и черной икоркой. У него этого добра ящики стояли в кабинете. Чтобы развязывать языки нужным людям.

- Валери была актрисой?

- Очень популярной. Начинала в Голливуде. Прославила ее роль в «Больших надеждах» - экранизации романа Диккенса, шедевре английского кино. Но, выйдя замуж за Профьюмо в середине 50-х, кино оставила. Полностью посвятив себя мужу. Джон был перспективным политиком, другом королевской семьи, тайным советником королевы-матери. Ему сулили блестящую карьеру и даже пост премьера Англии.

Стив Уард - наш ценнейший секретный агент в высшем свете Великобритании.

Женя ездил к Валери, получив точную информацию, что Профьюмо в сей момент в объятиях Кристин. Пока Валери готовила чай, со скучающим видом бродил по особняку, вроде бы ненароком заглядывал в кабинет министра. Быстренько снимал все, что лежало на рабочем столе, миниатюрной камерой. Профьюмо и дома трудился с очень важными бумагами, хотя не имел права выносить их из министерства. Когда Женя выкрал особо ценный документ, Москва решила вербовать Профьюмо. Откажись он, публикация пропавшего документа свидетельствовала бы, что министр работал на советскую разведку. Как иначе попала бумага в Москву? Ах, ее выкрал агент Кремля из его дома? Все равно не сносить головы. Так что лучше соглашаться. Плюс у Жени имелись наглядные доказательства порочной связи министра с проституткой - снимки их забав. Профьюмо попал в капкан.

- А ядерные секреты, выданные министром в порыве страсти?

- Ложный след, выгодный сочинителям «мемуаров Кристин» в погонах. Всех тогда интересовал вопрос: разместят ли США в Западной Германии ядерное оружие? Женя смог получить важный для Кремля ответ. Но не от военного министра через голую Килер, как все считают. От посла США в Великобритании сэра Дэвида Брюса.

Но всех этих фактов английская и прочая общественность не знает до сих пор. Публике подсунули сказку про любовный треугольник.

Дворцовый шпион Кремля

- Вот так запросто Иванов пришел к Брюсу: колись, сэр?

- Вопросы сэру в милой светской беседе под виски задавал доктор Стивен Уард. Тот самый, что устроил грешный треугольник с министром, разведчиком и проституткой. Он же информировал Женю: пора, мол, навестить жену министра. Профьюмо развлекается с Кристин!

- Заинтриговали.

- Уард - ключевая фигура в том вселенском скандале. Авантюрист под стать Жене. Потому они, возможно, и стали друзьями. Модный художник, ему даже королевская семья заказала серию портретов. Основоположник мануальной терапии в Британии. Спас от сильнейших болей лорда Маунтбеттена, вице-короля Индии и дядю супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского. Поставил на ноги самого Махатму Ганди. У того были жуткие боли в позвоночнике. Уард и привел Иванова в дом к Черчиллю, познакомил. Пока правил спину знаменитому политику, Женя успешно «осматривал» его кабинет.

Иванов сделал доктора нашим дворцовым шпионом в Англии. Грандиозная удача!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Геннадий Евгеньевич СОКОЛОВ, 68 лет. Писатель. Много лет работал в Англии, Дании, Швейцарии по линии ООН, АПН. Командировался более чем в 30 стран. Автор книг по истории противостояния российских и британских спецслужб: со времен Ивана Грозного до прошлогоднего дела Кати Затуливетер. Выпустил ряд монографий в России и за рубежом: «Бомба» для премьера. Русский шпион в Лондоне», «Кремль против Виндзоров. Дворцовые шпионы холодной войны», «Линия смерти. Провал операции Кларет» и др. Также написал книгу о Евгении Иванове - «Шах Дому Виндзоров. Охота за королевским порно». Соавтор ряда документальных фильмов о разведчиках. Живет в Москве.

Помощник военно морского атташе посольства СССР в Лондоне Е.М.Иванов на очередном приёме.

Мадам Мёрфи, супруга военного атташе США, в объятиях агента ГРУ Евгения Иванова.

Мадам Мёрфи, супруга военного атташе США, в объятиях агента ГРУ Евгения Иванова.

Военный министр Джон Профьюмо в своем рабочем кабинете.

Кристина Килер. Рисунок Уарда.

Кристина в кабаре Мюррейз.