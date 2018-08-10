СЕГОДНЯ 18:18 2018-08-10T18:18:26+03:00

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Иногда мы забываем слова, иногда не можем собраться, иногда мыслей в голове просто как будто нет. Как же улучшить мыслительный процесс? Всем известно, что мозгу для работы требуется кислород, а чем еще мы можем разбудить расслабившуюся в праздники голову, чтобы взяться за дело?

1. Энергия

Мозг нужно кормить. Но не закармливать до "отупения", а обеспечивать необходимой энергией.

Есть рекомендуется понемногу, но часто. Не меньше 4 раз в день, а лучше шести раз.

Чувство голода может послужить причиной ослабления внимания и даже головокружения. Это, кстати, важный момент для тех, кто садится за руль, не позавтракав. Завтракайте, иначе внимание и реакция во время управления автомобилем снизятся, а это опасно.

Не доводите себя до состояния, когда живот урчит от голода, а голова не соображает и может думать только о горячем борще. Лучше питайтесь по расписанию.

В сумке всегда должен быть спасительный кусочек шоколадки (горькой) или пакетик сухофруктов и орешков. На случай если вы попадете в пробку, или вас задержат на работе.

Еда важна не в тот самый момент, когда нужно написать гениальный отчет, а всегда. Так что не пропускайте приемы пищи и поддерживайте мозг энергией постоянно.

2. Глюкоза

Для нас еда - это и зелень салата, и безобидная куриная грудка. А для мозга все это никакая не еда. Мозгу подавай глюкозу! А основные поставщики глюкозы - это углеводы. Курица с овощами не даст вам упасть в голодный обморок, но вот придумать что-то гениальное... для этого диетического обеда не хватит. Нужны хлеб, сладкое, сухофрукты (идеальный вариант). Человеку, которому необходима умственная деятельность ни в коем случае не подходит безуглеводная диета. Если вас вдруг тянет на сладкое, и перед глазами маячит булочка с кремом или шоколадный торт, поверьте своему организму, вам это НУЖНО. На работе отлично подойдет кусочек горького шоколада или сухофрукты. Кстати, во всех фруктах достаточно сахара, но калорий зато меньше, чем в тортиках и плюшках.

ВАЖНО

Углеводы тоже бывают разные - простые и сложные. Обыкновенный сахар (простой углевод) хоть и является глюкозой, "ума" прибавит не так уж и много. Он быстро расщепляется, вызывая сначала резкий взлет глюкозы, а потом резкое падение, не успев "накормить" нервные клетки. А вот сложные углеводы - зерновой хлеб, каши, овощи (да-да, в них тоже много сахара), макароны - расщепляются медленно и обеспечивают организм энергией надолго. В дороге и на перекусе идеальный вариант сложных углеводов - банан! Макароны стоит есть, если следующий прием пищи еще не скоро.

3. Разнообразие на столе

Глюкоза важна, но и без белков и жиров не обойтись, если хочется мыслить ясно. Полезна рыба - в ней много микроэлементов, "разогревающих" мозг. Важен правильный баланс йода в организме, дефицит йода приводит к ослаблению внимания, памяти и вообще умственной деятельности. Если сидите на диете, обязательно принимайте витамины. И не забывайте почаще добавлять в свой рацион что-нибудь новенькое, питайтесь разнообразно!

4. Вода

Без воды мозг дает сбои - от обезвоживания начинаются головокружения, галлюцинации, обмороки. Представляете, как важна вода для ума? Часто постоянное желание спать, усталость, туман в голове - связаны именно с тем, что мы недостаточно пьем. То есть, пить-то мы можем много - газировки, кофе, сладкие чаи, химические соки. Но многие из этих напитков, наоборот, только лишают клетки организма жидкости, как раз приводя к обезвоживанию. Как в анекдоте, "мы пьем все больше, а нам все хуже". Так что пить нужно именно воду - питьевую воду. Не меньше литра-полутора в день. Но "вливать" в себя воду тоже не стоит. Просто пейте по мере необходимости. Пусть у вас под рукой всегда будет питьевая вода.

5. Кислород

Мозг может выдержать без кислорода минут 10. И даже когда ничто не мешает нам дышать, кислорода мозгу может не хватать. Зимой кругом батареи и обогреватели, они потребляют кислород, толпы народа и помещения, где людей много, тоже лишают нас необходимого количества кислорода. Простуда, заложен нос - мы вроде бы дышим, но, оказывается, не качественно! Во всех этих случаях вы замечали, что начинаете хотеть спать? Это недостаток кислорода так влияет на мозг.

Что делать? Проветривать помещения, открывать окна, гулять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

6. Движение

Во время занятий спортом, да и любого движения - будь то лыжи или просто ходьба по парку, усиливается кровообращение во всем теле, кровь при этом обогащается кислородом и лучше насыщает мозг! Так что все связано. Вы бежите, а мозг радуется и потом отблагодарит вас гениальной идеей или быстрой реакцией.

Если работа у вас сидячая, периодически отвлекайтесь и разминайте шею - делайте наклоны в стороны. Любую умственную деятельность чередуйте с физической. Посидели за компьютером - присядьте 10 раз или пройдитесь по коридорам и лестницам.

7. Важные точки

На нашем теле есть несколько точек, которые активизируют работу мозга.

- Точка на тыльной стороне ладони между большим пальцем и указательным. Помассируйте ее.

- Разотрите мочки ушей, это поможет проснуться.

- Зевните как можно сильнее, это помогает подбросить мозгу кислорода.

- Ущипните кончик носа, это тоже активизирует мозг.

- Кто-то умеет стоять на голове. Это обеспечивает приток крови к голове и активизирует клетки мозга, но, если на голову встать трудно, можно просто лечь на пол на спину и закинуть ноги за голову. Полежать так минутку.

8. Нагрузка

Если мозгом не пользоваться, он расслабится и разленится. Нагружайте свой ум, тренируйте, решайте головоломки, разгадывайте кроссворды, учите языки, делайте уроки с детьми, учитесь работать с компьютером, не откладывайте в сторону инструкции к новой технике. Заставляйте себя думать, шевелите мозгами, и тогда они не подведут вас в нужный момент!