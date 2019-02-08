Сергей Юрский: На Остапе Бендере я заработал 4000 рублей и воспаление легких

Ироничный Остап Бендер из «Золотого теленка», человечный воспитатель Викниксор из «Республики ШКИД», растерянный Груздев из фильма «Место встречи изменить нельзя» - 8 февраля 2019 г. не стало великого артиста, чьи роли помнят и любят миллионы зрителей. Мы всоминаем наш разговор с ним, который состоялся несколько лет назад, накануне 80-летия Сергея Юрьевича, мы дозвонились до артиста и поздравили его с юбилеем.

- Сергей Юрьевич, с наступающим вас! Как отпразднуете?

- Спасибо. Никаких мероприятий не планирую - очень устал.

- Не любите юбилеи?

- Я не люблю юбилей в этом году. Он мне не нравится. Когда-то я играл спектакль в БДТ под названием «Беспокойная старость». Это и было предуведомлением к тому, что происходит сейчас. Старость моя беспокойна! Сейчас у меня есть новая программа «Петербург» - читаю Гоголя, Достоевского, Маяковского, Мандельштама. Играю в поставленном мною спектакле «Полеты с ангелом» по пьесе Зиновия Сагалова.

- В этом спектакле играет и ваша супруга, актриса Наталья Тенякова...

- Я шутил: «Потому ли, что мы муж и жена, мы быстро понимаем друг друга на репетициях. Или потому, что мы быстро понимаем друг друга на репетициях, мы стали мужем и женой».

- Ваша дочь Дарья Юрская тоже актриса. Достойно продолжает династию?

- Она, несомненно, профессионал высокого класса. Я с ней играл в спектакле «Провокация». Даша много играет - она артистка Московского художественного театра.

Актер отпразднует юбилей скромно, в кругу близких - жены, актрисы Натальи Теняковой, и дочери Дарьи. Фото: ИТАР-ТАСС

- Часто ли видитесь с дочкой, внуками?

- Нечасто, но общаемся. Часто созваниваемся, по телефону разговариваем.

- А ваш отец, знаменитый режиссер, не был против того, чтобы вы стали актером?

- Нет. Родители просто волновались, смогу ли я, достоин ли. Вот какое было мерило в те времена. «Раз ты мой сын, ты достоин всего, я тебя буду продвигать…» - сегодняшняя философия. А тогда была другая - готов ли ты служить тому, чему всю жизнь служил я? Когда мне было 16 лет и отец меня с кем-то знакомил, он шутя говорил: «Вот, наследник всех моих долгов». Так себя и чувствую.

- Говорят, роль Остапа Бендера стоила вам немалых сил и здоровья.

- Да. Сцену, когда Остапа обирают на румынской границе, снимали зимой на совершенно пустом аэродроме в Тушине. Было жутко холодно, снег. Многочисленные дубли на морозе мне дорого обошлись - тяжелым воспалением легких. Зато картина получилась замечательной. Жизнь это подтвердила. Такой хороший фильм получился, потому что снимался он с точки зрения бедных людей, которые не ощущали своей бедности. Нынешних поклонников романа интересует, как человек из ничего сделал миллион. А нам было интересно, как человек решил сделать миллион, не имея ничего!

К съемкам «Золотого теленка» я достиг достаточной известности, и мне платили высшую ставку - 40 рублей за съемочный день. Этих съемочных дней у меня было сто. И я получил за роль Бендера 4000 рублей. Об автомобиле и мечтать было нечего. Параллельно я был ведущим артистом выдающегося театра. А машину купить себе не мог...

Сергей Юрский первым сыграл в кино Великого комбинатора - его Остап Бендер в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок» (1968 год) до сих пор считается лучшим воплощением бессмертного образа. Фото: кадр из фильма.

- В новой программе кого читаете?

- Гоголя, Достоевского, Маяковского, Мандельштама, Бродского, Юрского.

- Это правда, что Иосиф Бродский был вашим близким другом?

- Друг - это много. Все-таки правильнее - мой товарищ.

- Говорят, он специально для вас писал?

- Специально для меня не писал, но мне посвящал.

- Вот в программе «Знакомое незнакомое» вы читаете незнакомого всем Бродского…

- Вся программа состоит из сцен. Это не стихи по Бродскому. Это некий короткий спектакль «Театральное» - страннейшее произведение, которое Иосиф, наш великий современник, посвятил мне и оставил на память о себе. «Театральное» - спектакль, впрочем, все мои концерты - спектакли. Это жанр, который всегда назывался театром одного актера. Но это театр! Как сделать так, чтобы зрители увидели как будто в реальности всех тех персонажей, которые будут представлены, чтобы для зрителя наполнилась ими сцена. Вот моя актерская задача...

- Не совру, если скажу, что миллионы жителей нашей страны с удовольствием пересматривают фильмы с вашим участием. Но вы давно не снимаетесь. Есть надежда увидеть вас в новой роли? Или как режиссера?

- Нет. На кино сил уже нет. Кинобизнес теперь - фабрика. И нужно иметь готовый штат, который на эту фабрику работает. Я делал в десятые годы несколько фильмов для канала «Культура», но эти фильмы были рассчитаны на час, и это очень специфический жанр. Кино - это промышленность. Новые способы съемки, новые способы организации, руководства. Нужно было не бросать это дело - иметь свой штат. А собирать группу сейчас - слишком сложно.

В мини-сериале «Товарищ Сталин» (2011 год) Сергей Юрский играл роль «вождя народов», намеренно отказавшись от характерного акцента и привычной мимики, сконцентрировавшись на сути персонажа, а не внешних атрибутах. Фото: кадр из фильма.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Решив перекусить перед дебютным спектаклем на сцене БДТ, Сергей Юрский зашел в буфет. Там он встретил легендарного артиста Виталия Полицеймако (тестя актера Семена Фарады).

- Вы сегодня впервые на подмостках играете? - поинтересовался Полицеймако у молодого коллеги. Тот кивнул в ответ.

- А вы традицию-то первого выхода знаете? - продолжил мэтр. - Чтобы сцена вас приняла, надо полить ее спиртным.

Послушав совета старшего товарища, Юрский сбегал в магазин и купил пару бутылок шампанского. Зайдя за кулисы, он от души полил сцену и обрел уверенность в успехе. А в БДТ с алкоголем было очень строго: главный режиссер Товстоногов был ярым противником пьянок. За полчаса до премьеры заведующий сценой учуял явный запах спиртного и бросился на поиск виновных. К его искреннему удивлению, все артисты были трезвы, запах шел не от них. Понаблюдав некоторое время за этим хаосом, Полицеймако подозвал Юрского к себе и тихо поинтересовался:

- Полили? Ну а теперь отвечайте за это!

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ

Покорил будущую жену сыром, посыпанным кофе

Первой женой Сергея Юрского стала его партнерша по театральной сцене Зинаида Шарко. Артисты поженились в 1961 году, их брак продержался семь лет. Со второй женой, Натальей Теняковой, Сергей Юрьевич счастливо живет с 1970 года по сей день. Юрский до сих пор с удовольствием вспоминает:

- Наташу Тенякову впервые увидел в спектакле «Трехгрошовая опера». Не обратить на нее внимание было нельзя. Она пела: «Пиратский корабль - сорок пушек по борту - унесет меня вдаль». У нее очень специфическая дикция, «корабль» она произносила как «коравль». Я не запомнил фамилию молодой исполнительницы, но когда мы обсуждали, какая она хорошая артистка, то называли ее просто «Коравль».

Наталья Тенякова признавалась, что после первой совместно проведенной ночи Сергей Юрьевич поразил ее окончательно и бесповоротно - одним жестом, точнее, принесенным в постель завтраком. Состоял он из кофе и бутербродов с сыром, посыпанным тем же кофе. «Он еще и готовить умеет!» - порадовалась она тогда. Но сыр, посыпанный кофе, так и остался вершиной кулинарного творчества артиста Юрского.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние 50 лет Сергей Юрский выступил на сцене примерно 7500 раз.

Количество фильмов, в которых снимался, - 74.

Количество телеспектаклей - около 200.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Рыцарь взвинченного образа

Денис ГОРЕЛОВ

В галерее эмблемных героев «Ленфильма» его Викниксор из «Республики ШКИД» запечатлен с повязкой на лбу - так он больше походит на Дон Кихота. Для того же, наверное, и бородка, которую реальный педагог Сорока-Росинский не носил, ибо был тонкогуб и ограничивался усами.

Для того же на главную роль был утвержден Юрский - студия упорно лоббировала более вальяжного Андрея Попова, именно в тот год ставшего народным артистом СССР. Но Полока отстоял Юрского - со всем его шлейфом прежних и будущих ролей изгнанных стоиков и упорствующих одиночек. Юрский был Чацким в легендарной постановке БДТ, Эзопом в «Лисе и винограде», Мольером в «Кабале святош». Остапом, вытесненным на обочину бурлящей республики со своим никчемным миллионом и тонкостью великих комбинаций. Груздевым, которому бы действительно не мешало вовремя с женщинами разбираться и пистолеты где попало не раскидывать. (подробности)