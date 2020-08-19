Хвостатые космонавты Белка и Стрелка: 60 лет знаменитому полету

Хвостатые космонавты Белка и Стрелка: 55 лет знаменитому полету

Ровно 60 лет назад известные каждому советскому школьнику хвостатые космонавты Белка и Стрелка проложили путь на орбиту самому Юрию Гагарину. Успех собак был настолько ошеломляющим и безусловным, что первый космонавт-человек пошутил на одном из приемов: "До сих пор не пойму, кто я: "первый человек" или "последняя собака".

Белка и Стрелка стали первыми животными, которые вернулись живыми, совершив 17 оборотов вокруг земли на корабле "Спутник-5" и пробыв в космосе 25 часов. Более того - обе собаки дожили до глубокой старости, стали всенародными любимцами, посещали множество мероприятий. А Белка еще и оставила потомство. Одного из "космических" щенков Никита Хрущев подарил в то время первой леди США Жаклин Кеннеди.

Белка была натуральной блондинкой

Самим Белке и Стрелке еще с 1951 года прокладывали дорогу 48 других хвостатых космонавтов, их имена до сих пор записаны в летописи полетов: Цыган, Дезик, Кусачка, Модница, Козявка, Непутёвый, Чижик, Дамка, Смелый, Малышка, Снежинка, Мишка, Рыжик и другие. Большинство из них совершили так называемые суборбитальные полеты, то есть не облетали Землю.

Стрелке в конце полета стало плохо

У советских ученых к первым лохматым космонавтам требования были нехитрыми:

1. Быть, собственно, собакой. Надо сказать, что Американцы в то время запускали в космос обезьян - как самый близкий к человеку вид. Но наши ученые пошли другим путем. Еще со времен академика Павлова в СССР изучали собак. Знали все их рефлексы и реакции на раздражители, поэтому о выборе подопечных долго не спорили.

2. Быть дворнягой, ибо бродячие псы гораздо выносливее домашних. 3. Быть женского пола, потому что для девочек гораздо проще было разработать туалет на борту.

4. Быть натуральными блондинками, чтобы их лучше было видно видеокамерам.

5. Быть миниатюрными - предпочтительно до 35 сантиметров ростом и семи килограммов весом.

6. Быть симпатичными, чтобы хорошо смотрелись на фото и видео, если придется показывать собак прессе.

Академик Газенко в тот день, когда белка и Стрелка вернулись живыми

Белка и Стрелка были дублерами другой пары - Чайки и Лисички, которые погибли в катастрофе такого же корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. На 19-й секунде полета у ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, в результате чего она упала и взорвалась. Специально к полету Белке и Стелке сшили костюмы. За их выходом в космос наблюдали с помощью видеосвязи. Кормили собак специальные автоматы - два раза в сутки. После удачного приземления советское правительство собрало огромную пресс-конференцию, на которой поведало миру о собаках-героях.

С первыми космонавтами считали за честь сфотографироваться самые знаменитые люди страны. Нонна Морлюкова и Вячеслав Тихонов.

Космические собаки всю жизнь прожили в вольере Института авиационной и космической медицины. Первой ушла из жизни Белка. Из нее сделали чучело. Как потом и из Стрелки. Сейчас они обе находятся в стеклянных саркофагах в мемориальном музее космонавтики в Москве.