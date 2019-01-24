Агата Кристи для вдохновения мыла посуду, а Дали спал одну секунду

Вдохновение - эфемерная и капризная штука, которая нужна абсолютно всем. Под действием вдохновения студент-прогульщик готовится к сессии за считанные часы. Участковый с улыбкой на лице легко и красиво ловит самых неуловимых карманников района. Кабинет министров придумывает наконец, как остановить падение рубля. Стас Михайлов пишет новую балладу о любви. Между тем одного эффективного способа призвать музу не существует, увы. Поэтому сессии так часто заваливаются, карманники ликуют, баллады раздражают, а уж рубль... Ну не будем же о рубле. Лучше изучим опыт тех, у кого получалось вдохновляться на регулярной основе.

1. Любоваться на врага

Метод Генрика Ибсена, норвежского драматурга (1828 - 1906).

Достижение: создал школу новой европейской драмы.

Автор «Кукольного дома» не мог приступить к работе, вдоволь не насмотревшись на портрет своего коллеги - видного норвежского писателя и драматурга Огуста Стриндберга, которого терпеть не мог. Война Ибсена и Стриндберга продолжалась много лет: драматурги постоянно обвиняли друг друга в плагиате и публично поносили на чем свет стоит. Но Ибсен быстро обратил ненависть себе на пользу. «Не напишу ни строчки, пока ни увижу этого подонка», - признавался драматург. Метод сработал: Ибсена и в России хорошо знают и регулярно ставят, а про Стриндберга, даром что он тоже норвежский классик, в курсе разве что заядлые театралы и скандинавофилы.

Вариант применения: повесьте на кухне портрет ненавистного коллеги или начальника. Вполне возможно, вы начнете вкуснее готовить (больше зарабатывать).

Ибсена и в России хорошо знают и регулярно ставят

2. Нюхать гнилые яблоки

Метод Фридриха Шиллера, немецкого поэта, философа и драматурга (1759 - 1805).

Достижение: признанный классик поэзии и драматургии, его «Ода к радости» стала гимном Евросоюза.

Шиллер дружил с Гете, и тот долго не мог понять, почему в кабинете друга так странно пахнет. Однажды Гете не утерпел и стал искать источник «аромата». В ящике стола Гете обнаружил дюжину яблок в стадии глубокого распада. Смущенный Шиллер признался, что фрукты гниют для пользы дела: резкий запах помогает ему сосредоточиться.

Вариант применения: не обязательно портить продукты, возможно, вас вдохновит запах чего-то неиспорченного. Понюхайте, а потом выбирайтесь на свежий воздух. Вы отчетливо поймете, что вам только что было очень плохо, а теперь - хорошо.

Шиллер признался, что резкий запах помогает ему сосредоточиться

3. Смотреть на что-нибудь пугающее

Метод Чарльза Диккенса, английского писателя (1812 - 1870).

Достижение: один из величайших писателей XIX века.

Певец реализма, защитник униженных и оскорбленных обожал... морги. Путешествуя по Англии, автор «Приключений Оливера Твиста» и «Посмертных записок Пиквикского клуба» первым делом не осматривал достопримечательности, а отправлялся осматривать местных утопленников и висельников. «Какая-то сила тянет меня туда...» - не скрывал Диккенс, шокируя впечатлительных особ. Справедливости ради стоит отметить, что в то время в морг мог прийти любой желающий - как в музей.

Вариант применения: в морг без дела ходить не стоит. Выход: посмотрите по ТВ новости. Что, страшно? Тогда быстрее за работу!

Певец реализма, защитник униженных и оскорбленных обожал... морги

4. Отключаться на пару минут

Метод Сальвадора Дали, великого испанского художника (1904 - 1989).

Достижение: одна из его картин была продана в 2011 году за $20,6 млн.

Экстравагантный испанец отдавал должное национальным традициям и практиковал сиесту (напомним, в некоторых странах из-за жары после обеда никто не работает до самого вечера - все спят, пьют вино в холодке и т. п.). Только у Дали сиеста длилась всего ничего. Художник располагался в удобном кресле, зажав пальцами тяжелый ключ, и погружался в дремоту. Засыпая, он, конечно, разжимал пальцы - ключ с шумом падал на лист железа на полу, Дали просыпался. Он уверял, что после «секундной сиесты» чувствует себя полным сил.

Вариант применения: если у вас нет тяжелого ключа и листа железа, все равно попробуйте метод Дали. Проснетесь часов через восемь отлично отдохнувшим. А если серьезно, то недавно медики сделали открытие: короткий сон (20 - 30 минут) после чашечки кофе очень бодрит. Правда, открытия насчет того, как заснуть после чашечки кофе, они пока не сделали.

5. Пахать (можно буквально)

Метод Льва Толстого, русского классика (1828 - 1910).

Достижение: наше все.

Лев Толстой обожал встать за плуг и самолично вспахать гектар-другой. Крестьяне в Ясной Поляне налюбоваться на хозяина не могли. Мол, у всех-то графья белоручки, а наш-де понимает и любит крестьянский труд. Так-то оно так, но Лев Николаевич трудился еще и потому, что, как следует вспотев, работал за письменным столом с максимальной продуктивностью. Физический труд избавляет от хандры, молодит тело и дух, а уж сколько приятных побочных эффектов (на вспаханном Толстым поле все выросло!).

Вариант применения: скучно? Пылесосьте. Начальник - козел? Штукатурьте. Знобит после «Дома-2»? Возглавьте ТСЖ.

Лев Толстой обожал встать за плуг и самолично вспахать гектар-другой

6. Снять носки

Метод Альберта Эйнштейна, гениального физика (1879 - 1955).

Достижение: автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии.

Эйнштейн никогда не носил носки. «Зачем они вообще нужны?» - отвечал гений всем, кто рискнет спросить его почему. Даже на светские приемы не надевал. А чтобы не шокировать окружающих, носил штаны, полностью прикрывающие ботинки.

Вариант применения: не носите носки с вызовом, подвернув джинсы для пущей наглядности. Теорию относительности вы уже точно не откроете, зато прославиться можете: если повезет, повторять за вами будет весь город. А там и до карьеры стилиста недалеко...

Эйнштейн никогда не носил носки

ВАЖНО!

«Комсомольская правда» не рекомендует прибегать к такому очевидному способу «вдохновиться», как алкоголь. Ну да, многие писатели практиковали и практикуют выпивку в процессе работы - например, Эрнест Хемингуэй. Но в итоге писатель загнал себя в депрессию и застрелился. Так себе помогает, правда?

КСТАТИ

Волшебная сила тряпки

Ученые много раз пытались разгадать природу вдохновения и научиться вызывать его искусственно. Ничего хорошего у них не вышло: сложная это штука, почти как любовь. Разве что четыре года назад американские исследователи Джон Кониос и Марк Юнг-Биман из Дрексельского университета в Филадельфии установили, что в момент озарения у людей активизируются височные и лобные доли правого полушария мозга. А левое полушарие тем временем как бы дремлет.

Собрание сочинений Агаты Кристи занимает 137 томов. Это сколько же посуды пришлось перемыть! Фото: Popperfoto/Getty Images

К такому выводу ученые пришли, сделав добровольцам энцефалограмму и магнитно-резонансную томографию в тот момент, когда они решали заковыристые головоломки. Ученые полагают, что счастливчики обладают способностью отрешаться от действительности, что помогает им сосредоточиться на одной задаче.

Активизировать в собственной голове то, что нужно, помогает любое монотонное действие - ходьба, мытье посуды. Последнее практиковала Агата Кристи: писательница уверяла, что только так может придумывать сюжеты для новых романов.