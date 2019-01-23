Не родись красивой: на ком женятся миллиардеры

23 Янв. 23:25 2019-01-23T23:25:58+03:00

Их мужья — завсегдатаи списка главных богачей Forbes, из года в год входящие в первую двадцатку самых состоятельных людей мира. На их счетах — миллиарды, у ног — весь мир. Кто они — модели, звезды, «Мисс Вселенная»? Отнюдь нет. Почти все спутницы жизни бизнес-воротил — совсем не красавицы. Скорее - надежный «тыл» и проверенные боевые подруги, те, что рядом и в богатстве, и в бедности. Истории жен самых богатых людей планеты наглядно доказывают: шанс выйти замуж за миллиардера есть у каждой. Причем в любом возрасте.

Присцилла Чан

Марк и Присцилла с дочкой Макс. Фото: EAST NEWS.

Супруг: Марк Цукерберг, основатель соцсети Facebook.

Состояние: $33,4 млрд.

Недавно 31-летний интернет-гений объявил: в честь рождения дочки он отдаст на благотворительность 99 процентов акций своей социальной сети Facebook. Нормальную жену, реши ее супруг отказаться от миллиардов, хватил бы удар. Но только не Присциллу Чан. Во-первых, даже оставшегося процента им с лихвой хватит для обеспеченной жизни (это не считая того, что в голове у Марка еще масса прибыльных бизнес-проектов). А во-вторых, когда Присцилла выходила замуж за миллиардера, то была всего-навсего скромной учительницей биологии, с детства привыкшей к лишениям.

Фото: EAST NEWS.

Семья будущей миссис Цукерберг эмигрировала в США из Китая: осев в Массачусетсе, ее родители и по сей день говорят дома на кантонском диалекте. Мать Присциллы работала на двух работах, чтобы ее дочка смогла поступить в университет. Именно там, в общаге Гарварда, стоя в очереди в ванную, девушка и познакомилась с Цукербергом. Он показался ей скромным и прилежным. Присцилла тогда как раз начала изучать азы программирования, и (вот умница!) попросила Марка помочь ей.

Фото: EAST NEWS.

От занятий пара плавно перешла к свиданиям, а спустя десять лет после знакомства отправилась под венец. Самый завидный жених планеты расстался со статусом холостяка 19 мая 2012 года. Скромная церемония прошла в доме Цукерберга в Пало-Альто в присутствии не более сотни гостей. Причем свадьба стала полной неожиданностью даже для друзей Марка: приглашенные не знали, что едут на бракосочетание Они думали, что будут отмечать окончание учебы Присциллы.

Фото: EAST NEWS.

С обычной фигурой, без макияжа и укладки, миссис Цукерберг похожа на домохозяйку, а не на супругу миллиардера. Она не делает липосакцию и не увеличивает бюст, обычно не красится и частенько забывает причесаться.

Фото: EAST NEWS.

Присцилла не любит шопинг и не носит брендовых вещей, надевая первое, что попадется в шкафу. Марк признается, что будущая жена привлекла его своей простотой и открытостью. Неудивительно, что он полюбил ее, а не какую-нибудь супермодель с силиконом в груди, ведь Присцилла во всем разделяет интересы мужа и горячо поддерживает все его идеи.

Мелинда Гейтс

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Билл Гейтс, основатель компании Microsoft.

Состояние: $79,2 млрд.

Представьте себе, каково это: открыть журнал Forbes и обнаружить, что твой муж — самый богатый человек на планете? А у Мелинды Гейтс так почти каждый год. Друзья основателя компании Microsoft были уверены: двинутый на программировании Билл никогда не женится. Но Мелинда оказалась именно той женщиной, с которой он создал семью и благополучно родил троих детей. Миссис Гейтс всегда была типичной отличницей: первой ученицей католической школы святой Моники и гордостью академии Далласа. Получив степень бакалавра в области компьютерных наук и экономики, она устроилась на работу в Microsoft. Впервые Билл увидел будущую жену на пресс-брифинге в Нью-Йорке и первым делом обратил внимание на ее... обувь. Гейтс свято верил: чем выше у женщины каблуки, тем она глупее. У Мелинды были туфли на плоской подошве, и она оказалась невероятно умна.

Фото: EAST NEWS.

Супруги поженились в 1994 году, церемония прошла на Гавайях. Это был единственный случай, когда Билл сменил растянутый свитер и джинсы на белый смокинг. Медовый месяц молодожены провели на Аляске, катаясь на собачьих упряжках. После свадьбы Мелинда ушла с работы, посвятив себя детям и собственному благотворительному фонду. Супруги уже пожертвовали на благие дела 24 миллиарда долларов, и собираются отдать еще больше.

Астрид Менкс

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Уоррен Баффит, инвестор.

Состояние: $72,7 млрд.

На примере супруги «номера три» в списке богачей Forbes-2015 можно писать классическую историю Золушки. Астрид родилась 69 лет назад в СССР, ее родители эмигрировали в Америку из послевоенной Латвии. Девочка рано потеряла мать и половину детства провела в интернате в Небраске. Красавицей не была, звезд с неба не хватала. В 32 года Астрид работала официанткой безо всяких перспектив в карьере и личной жизни. Пока на нее не обратил внимание один из посетителей кафе: Уоррен частенько захаживал в заведение, поскольку в нем иногда пела по вечерам его дочь. Он был на 16 лет старше новой знакомой, и к тому времени как раз разъехался с первой женой. Совсем скоро Астрид переехала в особняк Баффита. А вот полноправной хозяйкой стала в нем лишь после 29 лет совместной жизни с Уорреном.

Фото: EAST NEWS.

Влюбленные сыграли свадьбу в день 76-летия Баффита: церемония заняла 15 минут, на ней присутствовали только друзья и родственники молодоженов. Поставив подпись в свидетельстве о браке, Баффит отправился на работу. Крупнейший в мире инвестор владеет железной дорогой, страховыми и энергетическими компаниями, производит батарейки «Дюраселл» и текстиль, фаст-фуд и частные самолеты.

Флора Перес

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Амансио Ортега, владелец компании Zara

Состояние: $64,5 млрд.

В 13 лет Амансио из-за бедности был вынужден бросить школу (жизнь в послевоенной Испании была несладкой) и устроиться посыльным в магазин рубашек. Так началась головокружительная история успеха владельца бренда одежды Zara. Во многом своей удачей Ортега обязан первой жене — именно Росалия в 1972 году предложила ему шить банные халаты и нижнее белье. Супруги кроили их в собственной гостиной. Амансио и Розалия расстались в 1986 году уже будучи обладателями многомиллионного состояния. Их брак подточила болезнь младшего сына, родившегося с ДЦП, а еще — служебный роман Ортеги. Блондинка Флора Перес долгое время была его личной секретаршей, пока в 1984 году не стала матерью его внебрачного сына. Два года Флора ждала, когда босс разведется, и еще 14 лет — когда он предложит ей руку и сердце.

Элен Мерсье

Элен Мерсье и Бернар Арно с президентом Франции Франсуа Олландом. Фото: EAST NEWS.

Супруг: Бернар Арно, владелец компании LVMH

Состояние: $37,2 млрд.

Иметь такого мужа — мечта каждой модницы: Бернар Арно — самый богатый человек Франции и владелец империи Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), объединяющей 60 брендов класса «люкс», включая шампанское Dom Perignon, ювелирную компанию Bulgari, модные дома Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi и много чего еще. Это его старший сын Антуан — нынешний бойфренд русской супермодели Натальи Водяновой. Элен — вторая жена Бернара Арно, и Антуану она, соответственно, приходится мачехой. Итак, что же мы знаем о потенциальной свекрови Водяновой?

Фото: EAST NEWS.

До встречи с Арно канадская пианистка и не помышляла о том, что когда-нибудь станет женой миллиардера. Элен Мерсье с шести лет занималась музыкой, училась в Венской академии и в Парижской консерватории, выступала на одной сцене с Ростроповичем и Спиваковым. По словам Элен, в начале знакомства Бернар был для нее обычным бизнесменом, поклонником, каких много Но потом она услышала, как он виртуозно играет «Революционный этюд» Шопена и сразу влюбилась. В 1991 году они поженились. Элен Мерсье родила мужу трёх мальчиков, но это не помешало её профессиональной карьере: она продолжает давать концерты и записывать диски.

Маккензи Безос

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Джефф Безос основатель Amazon.com

Состояние: $34,8 млрд.

Считается, что именно она вдохновила будущего мужа на создание крупнейшего интернет-магазина планеты Amazon.com. Маккензи, тогда еще студентка престижного Принстона, рассказала Джеффу, что мечтает стать писательницей. Безос, изучавший в том же Принстоне программирование, смекнул: продажа книг через интернет может стать неплохим бизнесом.

Фото: EAST NEWS.

Так каждый из них осуществил свою мечту: Джефф заработал первый миллион, а Маккензи написала свой первый роман «Испытание Лютера Олбрайта», за который она получила Американскую книжную премию. Вторая книга миссис Безос «Лестницы» вышла в 2013 году. Кстати, в этом же году ее муж за 250 миллионов купил издательский дом «The Washington Post». В ноябре 2017- го Джефф Безос стал первым и единственным миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием - $100,3 млрд. Джефф и Маккензи прожили вмести 25 лет! Они считалась идеальной парой в мире супербогачей, но 9 января 2019 года Безос сообщил в Твиттере, что они разводятся. Любовная сказка закончилась (подробности).

Мириам Адельсон

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Шелдон Адельсон, владелец сети казино и отелей Las Vegas Sands

Состояние: $31,4 млрд.

Ее супруг Шелдон, которого ныне называют самым богатым евреем планеты и королем игорного бизнеса, начинал с газетной палатки, которую он купил на одолженные у дяди 200 долларов. Семья его матери была родом из Украины, отец — выходец из Литвы. Адельсон, владелец крупнейшей сети казино и отелей Las Vegas Sands, едва не разорился во время кризиса 2007 года. Но вовремя поправил дела, построив сеть казино в Макао и знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре.

Шелдону Адельсону принадлежит знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре. Фото: EAST NEWS.

Со своей будущей женой Шелдон познакомился... во время свидания вслепую. Мириам была бакалавром микробиологии и генетики в Еврейском университете в Иерусалиме, а затем стала доктором наук. Ради мужа она согласилась переехать в США (супруги поженились в 1991 году), но наотрез отказалась бросить докторскую практику.

Фото: EAST NEWS.

Сейчас миссис Адельсон лечит наркоманов в основанной ее мужем клинике в Лас-Вегасе. И это неслучайно: оба сына Адельсона, Митчел и Гари, в свое время пристрастились к наркотикам. В 2005 году Митчел умер от передозировки. «Я изучала медицину, работала терапевтом и врачом скорой помощи, боролась за жизни молодых и старых. Некоторых удавалось спасти, а некоторые, к сожалению, умирали у меня на руках. Так что деньги - на последнем месте в списке моих приоритетов», - уверяет Мириам.

Люси Саутворт

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Ларри Пейдж, сооснователь и генеральный директор Google

Состояние: $$29,7 млрд.

Ларри Пейдж — еще один компьютерный гений, живущий в собственном мире и не обращающий внимание ни на что, кроме своей работы. Сооснователь и генеральный директор Google приумножил состояние, добавив к крупнейшему интернет-поисковику планеты еще и систему Android, установленную на мобильном устройстве каждого седьмого жителя Земли. До свадьбы со своей будущей женой Ларри был знаком чуть больше года - затягивать с предложением руки и сердца он не стал. На их бракосочетании гуляли солист группы "U2" Боно и экс-президент США Билл Клинтон. Что за девушке удалось вытянуть Ларри из виртуальной реальности? В свои 35 лет Люси Саутворт — обладательница трех дипломов, доктор наук и преподаватель Стэнфордского университета. Ее диссертация была посвящена прогрессивным медицинским технологиям, способным продлевать человеческую жизнь. Помимо диплома Стэнфорда Люси получила диплом университета Пенсильвании, а также диплом математика Оксфордского университета. Хотя девиз поисковика Google - «Найдется все», сам Ларри предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь. Имя их первого сына, родившегося в 2009 году, до сих пор неизвестно. А у второго ребенка, появившегося на свет в 2011 году, не называется даже пол.

Каролин Перссон

Фото: EAST NEWS.

Супруг: Стефан Перссон, владелец H&M

Состояние: $29 млрд.

Председатель совета директоров шведского ритейлера H&M унаследовал состояние и модную империю от своего отца Эрлинга Перссона. Сейчас исполнительным директором H&M является его сын Карл-Юхан Перссон. Именно Стефан придумал гениальный маркетинговый ход: создавать у покупателей — людей с невысокой платежеспособностью - иллюзию причастности к высокому миру моды. Он начал приглашать для разработки новых линий одежды известных дизайнеров и поп-звезд: Мадонну, Кайли Миноуг, Роберто Кавалли, модный дом Balmain и т. д. Эта идея оказалась удачной, и состояние семьи растет как на дрожжах.

Несмотря на то, что поработать с ним считают за честь первые звезды планеты, Стефан Перссон и его семья держатся в тени. Его жена Каролин — абсолютно не светский человек. Сам Перссон старается, чтобы его имя не фигурировало в прессе и в Интернете. Известно, что у супругов трое детей и они ведут достаточно простую жизнь, без излишеств. Хотя могли бы позволить себе очень многое.

Чжан Ин

Фото: СОЦСЕТИ и EAST NEWS.

Супруг: Ма Юнь, основатель Alibaba.com

Состояние: $22,7 млрд.

Со своей будущей женой основатель крупнейшего китайского интернет-магазина Alibaba.com познакомился еще в 80-х годах будучи студентом педагогического института в Ханчжоу. Молодые люди почти сразу поженились. А потом рванули из материкового Китая в Гонконг. Бывшего учителя не брали на работу даже в закусочную «Kentucky Fried Chicken». Чтобы выучить английский, Ма Юнь бесплатно водил туристов по городу. И выучил настолько блестяще, что в 1995 году отправился в США в качестве переводчика торговой делегации. Именно там, в Сиэтле, приятель показал ему как работает Интернет. Вернувшись в Китай, Ма занял две тысячи долларов и основал компанию по разработке веб-сайтов.

Фото: СОЦСЕТИ.

Его жена Чжан Ин всегда была рядом: готовила еду для приходивших к мужу посетителей, выполняла мелкие поручения. В 2002 году она уже была главным управляющим штаб-квартиры Alibaba в Китае. Все изменилось, когда супруги обнаружили, что их 10-летний сын стал игроманом. Мальчик дни напролет проводил в интернет-кафе, объясняя: «Зачем идти домой, ведь там все равно никогда никого нет». Ма попросил жену оставить работу и заняться воспитанием сына. Честолюбивой Чжан идея не пришлась по вкусу. Но она подчинилась мужу и стала домохозяйкой.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Хочешь замуж за миллиардера - вырасти его сама»

- Помните пословицу: «Хочешь стать генеральшей - выходи замуж за лейтенанта»? Это правило работает и с богатыми людьми, - считает психолог Елена Краева. - Почти все миллиардеры познакомились со своими супругами еще на студенческой скамье. И если наши бизнесмены предпочитают менять постаревших жен на молодых моделей, то западные богачи держатся за своих половинок: их объединяют не только дети, но и общность интересов. Это заслуга самих женщин: они не сидят в золотых клетках, а работают и самосовершенствуются. Активно участвуют в бизнесе мужей, получают несколько дипломов и постоянно развиваются.