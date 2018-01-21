Десять причин обниматься как можно чаще

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:53:02+03:00

Исследования показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия - это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессий Фото: RUSSIAN LOOK

Международный День объятий (отмечается 21 января) - отличный повод напомнить, что нежности не только приятны, но и полезны

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Исследования показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия - это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессий. Так что обнимайтесь, не стесняйтесь!

1. Объятие помогает людям наладить отношения, разговаривать без стеснений, доверять друг другу, раскрыться.

2. Объятие повышает уровень гормона "комфорта" - окситоцина. Вот откуда ощущение "уюта", когда тебя обнимают.

3. Регулярные "обнимашки" поднимают уровень гормона серотонина, гормона "счастья", улучшая настроение каждый день.

4. Объятия укрепляют иммунитет, и совсем не потому, что микробы перепрыгивают от одного к другому во время проявлений нежности… Специалисты объясняют, что нежное давление на грудь и положительный эмоциональный заряд в тот же момент активизируют чакру солнечного сплетения. А это в свою очередь стимулирует тимус, вилочковую железу, которая поддерживает защитные силы и борется с болезнями.

5. Объятия повышают самооценку. Ведь психика "рассуждает" так: если нас обнимают, значит, нас любят, значит, мы хорошие. И чем чаще нас обнимали в детстве, тем больше сохраняется в памяти этой самой уверенности в себе.

Фото: Алексей ЕПИФАНОВ

6. "Обнимашки" расслабляют мышцы, снимают напряжение, увеличивают циркуляцию крови в мягких тканях, таким образом даже облегчая боль! (Вот почему мама всегда обнимала, когда мы разбивали коленку, свалившись с велосипеда).

7. Если говорить научным языком, то у обнимающихся происходит кожно-гальваническая реакция, электричество и влага в коже находят баланс, и от этих изменений в проводимости кожи, если объяснять попроще, успокаиваются нервы.

Объятие помогает людям наладить отношения, разговаривать без стеснений, доверять друг другу, раскрыться

8. Психологи говорят, что объятия учат нас как принимать любовь, так и отдавать. А это помогает в отношениях, не дает эгоизму все испортить.

9. Объятия - как медитация и смех - они дают энергию жизни, учат жить настоящим, улучшают интуицию, усиливая чувственность.

10. Как сказала известный американский психотерапевт Вирджиния Сатир, нам нужно четыре объятия в день для выживания. Нам нужно восемь объятий в день для хорошего самочувствия. Нам нужно двенадцать объятий в день для того, чтобы расти и развиваться и чувствовать себя уверенно.