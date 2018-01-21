2018-01-20T01:53:02+03:00
Здоровье

Десять причин обниматься как можно чаще

Международный День объятий (отмечается 21 января) - отличный повод напомнить, что нежности не только приятны, но и полезны
Анна ГЕРАСИМЕНКО
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Исследования показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия - это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессийИсследования показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия - это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессийФото: RUSSIAN LOOK
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Исследования показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия - это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессий. Так что обнимайтесь, не стесняйтесь!

1. Объятие помогает людям наладить отношения, разговаривать без стеснений, доверять друг другу, раскрыться.

2. Объятие повышает уровень гормона "комфорта" - окситоцина. Вот откуда ощущение "уюта", когда тебя обнимают.

3. Регулярные "обнимашки" поднимают уровень гормона серотонина, гормона "счастья", улучшая настроение каждый день.

4. Объятия укрепляют иммунитет, и совсем не потому, что микробы перепрыгивают от одного к другому во время проявлений нежности… Специалисты объясняют, что нежное давление на грудь и положительный эмоциональный заряд в тот же момент активизируют чакру солнечного сплетения. А это в свою очередь стимулирует тимус, вилочковую железу, которая поддерживает защитные силы и борется с болезнями.

5. Объятия повышают самооценку. Ведь психика "рассуждает" так: если нас обнимают, значит, нас любят, значит, мы хорошие. И чем чаще нас обнимали в детстве, тем больше сохраняется в памяти этой самой уверенности в себе.

Фото: Алексей ЕПИФАНОВ

Фото: Алексей ЕПИФАНОВ

6. "Обнимашки" расслабляют мышцы, снимают напряжение, увеличивают циркуляцию крови в мягких тканях, таким образом даже облегчая боль! (Вот почему мама всегда обнимала, когда мы разбивали коленку, свалившись с велосипеда).

7. Если говорить научным языком, то у обнимающихся происходит кожно-гальваническая реакция, электричество и влага в коже находят баланс, и от этих изменений в проводимости кожи, если объяснять попроще, успокаиваются нервы.

Объятие помогает людям наладить отношения, разговаривать без стеснений, доверять друг другу, раскрыться

Объятие помогает людям наладить отношения, разговаривать без стеснений, доверять друг другу, раскрыться

8. Психологи говорят, что объятия учат нас как принимать любовь, так и отдавать. А это помогает в отношениях, не дает эгоизму все испортить.

9. Объятия - как медитация и смех - они дают энергию жизни, учат жить настоящим, улучшают интуицию, усиливая чувственность.

10. Как сказала известный американский психотерапевт Вирджиния Сатир, нам нужно четыре объятия в день для выживания. Нам нужно восемь объятий в день для хорошего самочувствия. Нам нужно двенадцать объятий в день для того, чтобы расти и развиваться и чувствовать себя уверенно.

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