Ученые доказали: скука - источник вдохновения!

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:46:01+03:00

17 января - День творчества и вдохновения. Если вдруг на вас напала апатия, ничего не хочется делать и ничего "не греет", срочно читайте эту статью. Оказывается, когда мы бездельничаем, наш мозг продолжает работать эффективно

Изменить размер текста: A A

Наша жизнь - это побег от скуки. К счастью, у нас есть целый арсенал для ее убийства. Человечество потратило на его создание триллионы долларов: компьютерные игрушки, гаджеты, социальные сети, телевизионные шоу, бесконечные сериалы... Все это для того, чтобы человек не испытывал дискомфорта, когда остается один на один с собой. Сейчас скуку впору заносить в Красную книгу, как исчезающее явление. И тут, как ни странно, ученые всполошились. Потому что выяснилось: скука является мощнейшим стимулом для творчества. Без нее бедное человечество... тупеет.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕСЕЛИТЬ ЦАРЕВНУ-НЕСМЕЯНУ

Вы сомневаетесь, что скука активизирует креативные способности? Психолог Сэнди Манн из британского Университета Центрального Ланкашира провела любопытный эксперимент. Она засадила группу из 40 студентов за совершенно бессмысленную работу: переписывать телефонный справочник. А затем предложила творческий тест: надо было придумать новые оригинальные способы использования пары пластиковых стаканов. Другая команда учащихся приступила к творческому заданию минуя нудный этап копирования справочника. И что вы думаете? Контрольная группа проявила гораздо меньше изобретательности.

- Скука обычно воспринимается, как отрицательное чувство. Однако это очень полезная эмоция, - считает Сэнди. - Во-первых, она возникает, когда вы по разным причинам не можете делать то, что хотите. И тогда накатывает хандра - так организм пытается подтолкнуть вас к выходу из болезненного психологического состояния. А во-вторых, скука лежит в основе запуска такого механизма, как любопытство. И самое плохое, что вы можете сделать - попытаться заглушить в себе скуку каким-то внешним раздражителем: например, включить комедийное шоу по ТВ или «забыться» плиткой шоколада.

Помните сказку про Царевну-Несмеяну? С точки зрения психологов явление в царских палатах комедийного гения в лице Иванушки-дурачка это настоящая катастрофа. Ведь принцессу явно тяготила жизнь при дворе, и Несмеяна искала новую цель в жизни. Она могла бы пойти в народ, стать сестрой милосердия или учить крестьянских детей. А может быть, ей была уготована участь стать матерью Терезой? А вместо этого царь-батюшка нашел способ примирить дочку с унылой действительностью.

УНЫЛАЯ ПОРА И ЕЕ ОЧАРОВАНЬЕ

При правильном подходе скука способна творить чудеса! Вспомните, какое магическое действие на Пушкина оказывала «унылая пора». Расцвет пушкинского гения вообще пришелся на болдинскую осень 1830 года, когда из-за холерного карантина он оказался на 3 месяца заперт в своем имении. Сначала Пушкин изнывал от тоски и безделья: из-за «осадного положения» в очередной раз откладывалась его свадьба с Натальей Гончаровой. Дважды он пытался всеми правдами и неправдами пробраться сквозь карантинные оцепления. Но затем постепенно отвлекся от мирской суеты и почувствовал прилив вдохновения. Эти три месяца вынужденного затворничества стали самым продуктивным периодом в творчестве поэта: он закончил «Евгения Онегина», написал «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии»...

Вы думаете, так совпало? Ничего подобного! Исследователи эвристики (это наука изучающая творческое мышление) давно пришли к парадоксальному выводу: при сверхмотивации на решение какой-то задачи результаты оказываются ниже. Гораздо продуктивнее средняя или даже слабая степень нацеленности на успех.

Именно это обстоятельство так и бесило трудягу Сальери, которого играючи затмил гениальный бездельник Моцарт. Кстати, история знает немало примеров, когда месяцы или годы напряженной работы великих ученых не приносили плодов. А гениальное решение являлось само-собой без всяких усилий, когда они коротали время в безделье. Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, когда из-за чумного карантина был закрыт Кэмбриджский университет. Ученый вынужден был вернуться домой и в саду наблюдал, как падают спелые яблоки. Архимед, в свою очередь, открыл основной закон гидростатики, когда, отчаявшись решить задачу с золотой короной, принимал ванну...

В ЧЕМ СИЛА ПРАЗДНЫХ МЫСЛЕЙ

Ученые давно пытались найти источник гениальных озарений. Удача улыбнулась неврологу Маркусу Райхлу из Университета Вашингтона.

- Любому физиологу известно, что вес мозга взрослого человека составляет 2 процента от общей массы тела. И в то же время на его долю приходится 20 процентов всей потребляемой энергии. Причем замеры показали, что производительность мозга почти одинакова и в режиме решения сложных задач и в момент отдыха. Я задумался: на что же тратится эта энергия, - вспоминал Маркус в свом исследовании.

В результате серии экспериментов при помощи аппаратов МРТ был открыт феномен под названием «система пассивного режима работы мозга». Эта сеть включается, когда мы бездействуем. Сознание отключается от внешних сигналов и мозг концентрируется на обработке уже имеющейся информации. Нечто похожее происходит во время спасательных работ после крупных землетрясений, когда спасатели устраивают «минуту тишины». Посторонние шумы стихают и можно услышать призывы о помощи людей, оставшихся под завалами. Таким же образом праздный, на первый взгляд, ум выдает решения, которые мы не могли найти, пробивая стену лбом. Так что, почаще устраивайте себе «минуты тишины». Скучайте и прислушивайтесь к себе.

КСТАТИ

Русский аббат Фариа

Известный афоризм гласит, что скучают лишь скучные люди. Ярким тому подтверждением является судьба русского революционера-народовольца Николая Александровича Морозова (1854—1946). Он участвовал в подготовке покушения на императора Александра II. Был арестован в 1881 году. В общей сложности провел в заключении 30 лет. За это время выучил 11 иностранных языков. Написал 26 томов научных работ по химии, физике, математике, астрономии, философии, авиации, политэкономии... Его работами интересовались Менделеев и Эйнтштейн. Заболев туберкулезом (тогда болезнь считалась неизлечимой, тем более, в условиях тюрьмы) увлекся медициной и сам себя исцелил. После революции находился в оппозиции к большевикам. Снова оказался в ссылке в родовом селе Борок, где ухитрился организовать научный центр... В возрасте 85 лет окончил снайперские курсы Осавиахима, участвовал в боях на Волховском фронте.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Скука может быть смертельно опасной

Если ваша жизнь тосклива и неинтересна, риск раннего ухода в мир иной увеличивается на 37 процентов.

Как мы успели убедиться выше, в гомеопатических дозах хандра исключительно полезна. Но в случае серьезной передозировки этого лекарства последствия могут быть самыми серьезными. В 80-е годы ХХ века в Лондоне началось масштабное изучение феномена «аглицкого сплина». В эксперименте приняло участие 7524 служащих в возрасте 35-55 лет. Из года в год они заполняли анкету, где оценивали свое психологическое состояние. В 2009 году исследователи Энни Бриттон и Мартин Шипли подбили итоги: оказалось, что среди тех, кто называл свою жизнь скучной, вероятность ранней смерти возрастала на 37 процентов.

Выходит, скука убивает? Но, проанализировав данные, ученые пришли к парадоксальному выводу: губит людей не хандра, а радикальные попытки избавиться от нее. Например, с помощью алкоголя или банального обжорства. Оказалось, что после пустого и бесполезного рабочего дня соблазн «махнуть стакашек» возникает у 30 процентов служащих. Если же день прошел с пользой, мысль о выпивке посещает тех же сотрудников заметно реже.

ТОП-5

Когда даже мухи дохнут

Психоаналитик Отто Феничел выделял множество видов скуки. Вот только 5 самых распространенных.

- Скука беспомощности проявляется у школьников во время занятий. Им хочется играть в догонялки, но они обязаны зубрить спряжения глаголов.

- Скука принуждения возникает у людей, для которых работа потеряла интерес. Но ведь как-то надо зарабатывать на жизнь? - утешают они себя.

- Защитная скука (или прокрастинация). Выражается в постоянном откладывании важного дела, поскольку человек знает, что его выполнение потребует максимальной мобилизации всех сил.

- Экзистенциальная скука связана с опустошенностью человека, когда он теряет смысл жизни.

- Скука монотонности или пресыщения возникает, когда жизнь и работа превращается в соблюдение однообразного хорошо известного ритуала.