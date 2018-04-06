Игорь Стравинский и Коко Шанель: Любовь, похожая на миф

5 Апр 17:33 2018-04-05T17:33:35+03:00

Говорят, она помогла ему совершить переворот в музыке, он подтолкнул ее к созданию духов, ставших легендарными

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Это история, которой официально не было. Биографы ключевых фигурантов до сих пор не нашли внятных доказательств. Впрочем, вполне может быть, что герои сюжета оказались настолько порядочными людьми, что никому о пережитом не рассказывали. Так что, увы, придется опираться на слухи и домыслы людей менее порядочных, а также фантазию представителей творческих профессий. Ведь есть уже и роман, и фильм.

С другой стороны, обстоятельства очень уж располагали к тому, что все именно так и было.

И да - это история про любовь.

Первое знакомство

...1913-й, Париж. Габриэль Шанель, известная также как Коко, с волнением наблюдала, как беснуется битком набитый зрительный зал. В поклонниках классической музыки вдруг проснулись первобытные звери. Казалось, еще немного, и первые ряды ринутся в оркестровую яму - нанизывать скрипачей на смычки, как шашлык на шампуры. Кто посмелее, конечно, поспешит за кулису - душить автора этого странного балета. Холеная парижская публика, вспоенная Чайковским и Сен-Сансом, категорически не приняла «Весну священную» Игоря Стравинского. Что за какофония? Почему танцовщики так странно подергиваются?!

Это был провал.

Шанель стала одной из немногих, кто не испытывал желания четвертовать композитора и постановщика. Там, где другие слышали сумбур вместо музыки, она чувствовала неведомую, но притягательную силу. Более того, она поняла, что точно такая же сила спрятана и у нее внутри.

Сидя посреди бушующего человеческого моря, она словно увидела триумф, который в ближайшем будущем ощутит сам Стравинский, когда слушатель дорастет до его музыки. Сейчас же он ощущал себя уничтоженным.

Сплетенье рук, сплетенье тел

В очную форму их знакомство перетекло только спустя семь лет. Стравинский был уже любим, знаменит и потихоньку привыкал к слову «гений». Слава о Коко гремела далеко за пределами Франции. Она уже была достаточно богата и не упустила шанса пригласить того, кто интересовал ее все эти годы, пожить к себе на виллу. Ничего предосудительного: конечно, с женой и четырьмя детьми. Шанель обожала принимать у себя великих.

Широко известна ее легендарная усадьба La Pausa на Лазурном Берегу, где бывали Сальвадор Дали и Жан Кокто. Но до La Pausa было еще далеко, Стравинские поселились в сравнительно небольшом доме Коко под Парижем.

Композитор был, пожалуй, некрасив - нервический, сухой. Зато она ослепительна. Могла ли не вспыхнуть любовная искра между теми, для кого страсть - это один из рабочих инструментов, без которого нельзя творить? Британский писатель Крис Гринхал, автор романа «Коко и Игорь», считает, что у них не было ни единого шанса остаться лишь друзьями.

В фильме 2009 года французского режиссера Яна Кунена по этому роману интимные сцены сняты с шокирующей достоверностью. Сплетенье рук, сплетенье тел... Да, это была измена, и какая! Екатерина Гавриловна, жена Стравинского, в это время тихо умирала от туберкулеза в соседних комнатах. Конечно, она быстро поняла все - даже не пришлось допрашивать мужа-изменщика.

- Вам когда-нибудь бывает стыдно за себя? - риторически спрашивает она Коко Шанель в фильме.

- Никогда, - честно ответила та.

Как и Стравинский, Шанель была модернисткой - только в другой сфере. Фото: INERTFOTO/Фото ТАСС

Запах женщины

Если Стравинский был увлечен музыкальной революцией, которую упоенно творил день и ночь, она была одержима созданием нового аромата.

- Это должен быть запах женщины, - по легенде, повторяла Коко, выпроваживая очередного парфюмера. Все несли ей не то, предлагая традиционные для того времени цветочные ароматы. «Женщина не должна пахнуть розой!» - объясняла Шанель. Как и Стравинский, она тоже готовила модернистскую революцию - просто в другой сфере. И ее тоже никто не понимал.

Кроме одного человека.

Каждый из них стал импульсом для другого. Музыка Стравинского очаровывала публику все больше, а Шанель наконец поняла, какой аромат она хочет. И парфюмер нашелся - Эрнест Бо. По иронии судьбы - француз, родившийся и долго живший в Москве, свободно говоривший по-русски. Он придумал использовать альдегиды и под руководством Шанель в итоге сумел создать запах женщины. «Шанель № 5»... Получается, легендарный аромат появился на свет как плод дикой страсти русского композитора и французского модельера. При участии парфюмера с русской душой.

На спектаклях Стравинского уже не улюлюкали. А однажды эти двое работали вместе - Коко была автором костюмов для балета Стравинского «Аполлон Муссагет» в постановке Баланчина.

После всего

Игорь Стравинский не бросил жену - и это уже не красивая романтическая история, а чистая правда. Семья композитора переехала в США. В 1939 году Екатерина Стравинская умерла - туберкулез и сейчас порой смертельный недуг. Стравинский почти одновременно похоронил супругу, мать и дочь. А всего через год снова женился и, конечно, не на Габриэль Шанель, а на актрисе и художнице Вере Судейкиной, которую знал много лет. Вместе они прожили больше 30 лет и вместе похоронены в Венеции на кладбище Сан-Микеле. Коко прожила долгую жизнь и ушла в 87. У нее было много мужчин, но никто из них так и не стал ее мужем.

5 мая 2018 года духам «Шанель № 5» исполняется 97. Они все так же популярны, и подарить их по-прежнему значит признаться в любви.

А 6 апреля почитатели Стравинского вспоминают день его смерти. Композитор умер в 1971-м, пережив Коко всего на три месяца. Ему было 88.

Композитора нельзя назвать красавцем. Но женщин привлекал его талант.Фото: РИА Новости

МНЕНИЕ ЗНАТОКА

«Взаимности не было»

Версию любовных отношений между композитором и модельером подтверждает французский писатель Анри Гидель, автор бестселлера «Коко Шанель». Правда, он склонен считать, что любовь не была взаимной:

«Стравинский страстно влюбился в Габриэль, но та, увы, ни в коей мере не разделяла его чувств. Испытывая к нему глубочайшее почтение, она могла предложить ему только искреннюю дружбу. Стравинский со своими железными очками, короткими усами, длинным кривым носом, успевшей поредеть шевелюрой и головой какого-то грызуна нисколько не привлекал ее».

По мнению Гиделя, Стравинский не скрывал своих чувств ни от Коко, ни от своей жены:

- Вы ведь женаты, Игорь, - возразила она, когда композитор признался ей в любви. - Представляете, что станет с вашей женой Екатериной, если она узнает…

Он ответил ей вполне по-русски:

- Она знает, что я вас люблю. Кому еще, кроме нее, я могу поверить такую великую тайну?!

Как бы то ни было, Стравинские прожили на вилле Коко Bel Respiro целых два года. Неужели все это время им удавалось быть только друзьями?

Известно, что даже после отъезда модельер поддерживала русского друга и его семью материально.

В 2014 году на берегу Женевского озера в городе Монтрё, известном своими музыкальными фестивалями, появился памятник Игорю Стравинскому - российский дар Швейцарии. В этом городе он прожил несколько лет, создав многие свои произведения.

...Композитор дирижирует, вскинув правую руку, к его спине прижалась птица - аллюзия к балету «Жар-птица». Восхищаясь скульптурой, не все замечают, что с задней стороны монумента из складок одежды композитора на озеро взирает маленькое личико Коко. Так скульпторы Николай Кузнецов и Наталья Муромская увековечили эту красивую историю.