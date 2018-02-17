Пять изменений в жизни, которые помогут найти мужа

СЕГОДНЯ 10:49 2018-02-17T10:49:06+03:00

Сегодня чтобы встретить того, кто вам нужен –любовь, партнеров по бизнесу или работодателя, нужно «открывать границы» Фото: Евгения ГУСЕВА

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Пишут иногда нам в «толстушку» дамы брачного возраста: «Живу, как белка в колесе – дом-работа. Подружки замуж повыходили и в гости не зовут. Мама и кот – единственные близкие люди». Но, конечно, хочется еще некоторых близких – мужа, детишек. Только где их раздобыть? Мы в таких случаях всегда советуем: надо выйти из сумрака – на людей посмотреть, себя показать. Да, страшновато. В «колесе» всё привычное, родное. Мама – вообще святое. Тем не менее, первый пункт нашей программы – «сепарация» с мамой.

1. Меняем отчий дом на… собаку!

Ольга до 35 лет жила с мамой и папой. Пользуясь экономическими выгодами этого положения, она путешествовала, скопила на автомобиль, покупала носильные вещи. Шопинг и поездки составляли единственное наслаждение ее жизни. Поклонников она не чуждалась, но их качество было плачевное: легкие и недалекие мужчины. В отчаянии Оля повторяла ходячую мантру: «все нормальные женаты». И вот однажды она нашла у себя в подъезде… нет, не мужа. А собаку-овчарку. Здоровенную, худую и паршивую. Добрые соседи пустили погреться. Оля пожалела пса: взяла к себе, вылечила и стала пристраивать к друзьям. А у друзей уже своих зверей полно. А собачища здоровая, в прихожей еле помещается. Оля сняла квартирку и зажила своим хозяйством. Конечно, путешествия пришлось сократить, а фотографии в соцсетях – обновить. Теперь она позировала не в шубе за рулем, а в куртайке с собакой. Вскоре состав ее кавалеров чудесно преобразился: откуда ни возьмись, набежали добрые и неженатые люди. Через год она вышла за одного кандидата наук.

- Когда «дитятко» четвертый десяток разменяло в одной квартире с родителями, - говорит психолог Ирина Петрова, - это вредно отражается на имидже. Ответственный, взрослый человек, когда хочет создать семью, ищет ровню – тоже ответственную и взрослую. Забота о собаке – еще более убедительный плюс. «Отваливается» публика, падкая на «упаковку», появляются люди, готовые к глубоким отношениям. Частный случай: если мы близки с мамой, мы бессознательно исполняем должность «заместителя» отца – срастаемся с ней эмоционально, становимся лучшим другом или даже опекуном (особенно когда мама пожилая), а на свою личную жизнь уже сил не остается.

2. Отделяем мух (общественные ожидания) от котлет (своих желаний).

Как часто приходится слышать от умных, преуспевающих дам: «Мне еще надо выйти замуж и родить!». Язык чешется спросить: тебе без мужа спокойно в «Мерседесе» не сидится? В спа-салоне не лежится? Это точно надо тебе? Или маме с папой, двоюродной бабушке и троюродной сестре, у которой сын-двоечник и муж алкоголик, зато «жизнь удалась»? Мы выходим в большой мир, волоча кандалы предписаний – мы их не замечаем и путаем со своими личными потребностями. Иронический афоризм в тему гуляет по Сети: «Найди работу, как хочет папа, выйди замуж, как хочет мама, роди внуков на радость бабушке, сделай всех вокруг счастливыми, застрелись». Не отделив вовремя мух от котлет, мы рискуем всю жизнь проколготиться, исполняя «долги», а своего мужчину – не встретить никогда.

- Качественный выбор партнера доступен, только когда ты можешь погрузиться в свои ощущения и умеешь их читать, – говорит психолог Анна Хныкина. - Но как отделить свои желания от социальных наслоений? В зоне «бабушкиных» запретов чувственность – табуированная тема. Хорошие девочки не получают удовольствие, они слушаются старших. Часто прозрение приходит к женщине только после тридцати лет: мы вдруг осознаем ограничения. Мы понимаем, что наше время не бесконечно, и глупо убивать его на следование чьим-то ожиданиям, пора научиться чувствовать и формулировать свои желания. Главное, чтобы не слишком поздно.

3. Заводим друзей и подруг!

Это прямо повальная мода у девушек всех возрастов - говорить: «Я не тусуюсь, у меня мало подруг». И еще небрежно добавить: «И в соцсетях не зависаю». Имеется в виду: я не пустышка, чтоб только по кабакам болтаться, да котиков лайкать. Я глубокая, интеллигентная натура.

- Однако такая натура рискует просидеть в гордом одиночестве до морковкиных заговен, - говорит Анна Хныкина, - Сегодня чтобы встретить того, кто вам нужен –любовь, партнеров по бизнесу или работодателя, нужно «открывать границы», чем многообразнее общество, тем выше шансы на успех. А соцсети – ресурс более надежный, чем сайты знакомств. Разглядывая профиль, вы можете изучить объект «во времени» - что его интересует, о чем он думает – если человек охотно рассказывает о себе, это даст даже более полную картину, чем личное общение.

4. Подружись со своими комплексами

«Есть такой стереотип: необходимо нравиться самой себе, и тогда ты понравишься другим. Но это фундаментальное заблуждение», - пишет психотерапевт Андрей Курпатов в своей новой книжке «Перевод с женского на мужской».

На самом деле, нравиться себе – вообще не обязательно. Нравишься ты себе, или нет – это никого не колышет.

Лично автор этих строк с радостью бы подправила себе некоторые черты. Добавила бы роста и бюста. Уменьшила бы вес и нос. Однако мои «косяки» никогда не мешали мне пользоваться некоторым успехом и счастливо выходить замуж несколько раз. Доктор Курпатов объясняет этот странный феномен: эталоны, с которыми мы сверяемся, глядя в зеркало, живут в телевизоре и глянцевых журналах. В головах мужчин всё тоньше и индивидуальней: их образцы красоты сформировались в детстве – в 3-4 года и в 13-14 лет. И совсем не факт, что в эти годы у них перед глазами находился телек, а под рукой – мужской журнал с сисястыми блондинками. Ты считаешь себя распоследним чучелом, забилась в угол и боишься нос высунуть. А где-то по планете ходит парень, у которого няня была на тебя похожа. Или соседка по горшку в садике. Или учительница математики. Он тебя не найдет, пока ты прячешься, имей в виду.

5. Займись интересненьким!

Я тут подразумеваю хобби и увлечения, а не то, что все подумали.

В знакомой компании недавно зашел разговор: что делать, чтобы не остаться одиноким? И одна дама ответила: «Заняться чем-то очень интересненьким!» Сама она заинтересовалась скалолазаньем – и в считанные дни избавилась от одиночества. Не успела она обуть скальники, как познакомилась со своим мужем. Чем подтвердила известную истину: самые крепкие супружеские пары образуются в клубах по интересам.

Удивительно даже, что до сих пор среди нас находятся особы, которые ни в чем не разбираются, кроме телепередачи «Дом-2» и сериала «Лестница в небеса».

- Конечно, даже имея кругозор с копеечную монету, можно выйти замуж, - говорит Ирина Петрова, - но каким будет качество этого брака? Когда мужчины говорят «бабы – дуры», они имеют в виду именно этот печальный типаж – и великолепно его распознают. У меня был клиент, который специально женился на недалекой, ограниченной женщине, чтобы легче ее было обманывать с другими.

Вместо послесловия

А что ещё мешает встретить любовь?

Как изменить жизнь-то мы поговорили. А как быть с головой, если она засорена обломками прежних чувств?

Лично автор этих строк в какой-то момент набралась решимости и сожгла свой персональный "остров любовных кораблей".

И довольно быстро моя личная жизнь засияла новыми красками. Вокруг меня появились прекрасные, добродетельные мужчины.

Но есть женщины, которым воспоминания слишком дороги. Вместо того, чтобы чесать вперед без оглядки, как библейский Лот, они сидят и мусолят в голове своего первого (второго, третьего), который был особенно пригож. Лицом, умом, социальным статусом. Вот только в жены выбрал другую, но это мелочи. Я должна обязательно найти его копию! Порвусь, но разыщу рок-звезду!

А бывают ещё более тяжелые случаи.

Моя подруга N, например, навоображала себе такого дядьку, который сочетает в себе черты её прежних возлюбленных. Он состоятелен и щедр, как А, остроумен, как В, и возбуждает её инстинктивное женское начало, как это умел делать С. Ясное дело, что сборный господин АВС в природе не существует (а если существует, то к нему не продраться: расписание жён и любовниц у него составлено на 20 лет вперёд). Но ей нужен именно такой! Тем временем реальные его прототипы стареют, толстеют, плешивеют, рождают детей и меняют третьих жён на четвёртых. А она уже почти превратилась в соляной столб…