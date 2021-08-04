Пять артистов, которых погубила тяга к алкоголю

Владислав Галкин умер от острой сердечной недостаточности, вызванной приемом большого количества алкоголя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Пореченков, узнав о смерти Дмитрия Марьянова сказал, что актерская профессия - совсем не легкий труд, как могло бы показаться. Актеры летят и сгорают достаточно быстро. На самом деле это и правда страшно: только за последние несколько лет из жизни ушли замечательные артисты, которых в том или ином виде погубил алкоголь.

Почему так происходит? Кто-то не может справиться со стрессом - дали роль, не дали роль, плохо сыграл, надорвался, будучи в образе. Кто-то лучше играет «подшофе» - расслабляется, и получается тот самый «полет». Многие выпивают за компанию - подливают влиятельные поклонники (им практически невозможно отказать, насколько они настырные в своем желание «угостить»), или же после спектакля-съемок полагается отпраздновать в кругу друзей.

Владислав Галкин, 38 лет

Незадолго до смерти актера прозвенел не просто звоночек - загудел набат: в июле 2008-го года Владислав устроил стрельбу в баре, будучи навеселе. Виной тому стал бармен, который отказался наливать нетрезвому «дальнобойщику» спиртное. Галкин вскипел, начал кидаться стульями и стрелять из газового пистолета. А еще через полгода загремел в больницу - врачи говорили, что у актера серьезные проблемы с печенью и поджелудочной. В этот период его мало приглашали сниматься - никто не хотел иметь дело с популярным, но неуправляемым артистом. Жена подала на развод... В феврале 2010-го года Владислав Галкин умер в своей постели. Судмедэксперты установили, что смерть актера наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной приемом большого количества алкоголя.

Андрей Краско, 48 лет

Актер работал, не жалея себя, сил, и умер прямо на съемках сериала «Ликвидация» летом 2006-го года. Обширный инфаркт. Медики говорили, что все дело в жаре и нагрузках. Но даже его отец, актер Иван Краско, не стал возбуждать дело против врачей (на этом настаивали друзья Андрея). «Сын сам себя подготовил к уходу. И все его друзья, с которыми он бухал, и которые отвозили его в реанимацию, об этом знали», - говорил нашей газете Краско-старший. Андрей начал пить достаточно рано: «Я пристрастился к алкоголю сразу же после школы, когда не смог поступить в театральный. Пошел работать монтировщиком сцены. А там, как вы понимаете, пили все». С тех пор обращался к бутылке, как только в работе был простой. Видимо, организм устал справляться.

Андрей Краско работал, не жалея себя, сил и умер прямо на съемках Фото: кадр из фильма

Андрей Панин, 50 лет

Замечательного актера не стало в марте 2013-го года. Как и Галкина, Андрея Панина нашли дома друзья - он лежал лицом вниз, на кухонном полу, весь в каких-то ушибах и ссадинах. Соседи рассказывали, что Андрей пил уже несколько дней. Медики подтвердили, что причиной смерти мог быть сердечный приступ на фоне злоупотребления алкоголем. Но было возбуждено уголовное дело, ибо судмедэксперты пришли к выводу, что артиста перед смертью жестоко избили. Но в 2015-м году Следственный комитет за отсутствием события преступления дело закрыл. Все оказалось банально и очень грустно: в алкогольном угаре актер упал и сильно ударился головой. Вызвать «Скорую» или оказать ему первую помощь было некому - Панин уходил в запой в отдельной квартире, где запирался в одиночестве.

Замечательного актера не стало в марте 2013-го года Фото: Тимур ХАНОВ

Роман Трахтенберг, 41 год

Шоумен ушел от нас в ноябре 2009-го года. От атеросклероза, в столь молодом возрасте - просто нонсенс! Беда случилась практически в эфире радио «Маяк», куда приехал Роман для того, чтобы принять участие в одной из программ. Позже врачи рассказывали, что у него в крови было приличное количество алкоголя. Его друг, психолог Рамиль Гарифуллин, рассказывал, что актер и шоумен был в депрессии, которую заедал таблетками и заливал алкоголем. Спиртное помогало ему отвлечься от своего образа «рыжего придурка», который приносил ему основной доход. А сердце не справилось.

Спиртное помогало Роману отвлечься от своего образа «рыжего придурка» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Алексей Девотченко, 49 лет

В ноябре 2014-го года актер был найден мертвым в своей квартире в Москве. Соседи потом откровенно говорили, что у Алексея были проблемы с алкоголем. Он иногда перехватывал у знакомых по 200-500 рублей, бывало, что его видели сильно пьяным - вплоть до «асфальтовой болезни». Однажды он пришел к соседке голышом, а затем пропал на некоторое время. Усугубляло его состояние еще и то, что он пил таблетки от депрессии, мешая их с алкоголем. Врачи после смерти артиста рассказали, что организм просто не выдержал нагрузки - хроническая интоксикация печени, селезенки и других органов отразилась на работе сердца. Близкие рассказывали, что Алексей был человеком с болезненно обнаженными нервами, и удивлялись, как можно было жить с такой чувствительностью к реальности. Видимо, никак.

Близкие рассказывали, что Алексей был человеком с болезненно обнаженными нервами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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