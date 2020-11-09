Последнее видео с Задорновым: кадры, которые стали пророческими

Сатирик Михаил Задорнов Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Последний рабочий день в жизни Михаила Задорнова прошел на съемках фильма «Однажды в Америке». Это был первый съемочный день картины. Михаил Николаевич, по традиции, разбил тарелку (с первого раза она не разбилась - нехороший знак). И снялся в одной из сцен.

На следующий день писатель начал лечение, отменив все другие дела. Он до последнего надеялся вернуться к работе. Не позволила болезнь. В ноябре 2017 года Создатели фильма «Однажды в Америке» передали «КП» видеоролик со съемок и рассказали о последнем проекте Задорнова. Вспоминаем нашу беседу, которая состоялась три года назад.

Хотел снимать сериалы и историческое кино

Задорнов осваивал многие сферы творчества. Писал книги, выступал с концертами, ставил спектакли, снимал документальные фильмы. Решил заняться и игровым кино.

- Специально под проекты Задорнова мы открыли новую киностудию, она называется ООО «Кинокомпания «Задорное кино», я в ней учредитель и гендиректор, - рассказал «Комсомолке» режиссер Дмитрий Панченко. - Задорнов был художественным руководителем. Он человек творческий, ему не хотелось заниматься бумагами, документами. Юридические вопросы решали его юристы, а любые вопросы по творчеству мы с ним обсуждали напрямую.

Фрагмент кастинга: юморист читает реплики президента США, отбирая актрису на роль госпожи Ц.Р.У. Фото: скриншот с видео

Михаил Николаевич говорил, что наш первый фильм «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» - только разминка. Планы у него были большие - снять сериал, а затем историческое серьезное кино. Он работал над сценариями. На какой они стадии, станет ясно после того, как будут разобраны его архивы.

В картине «Однажды в Америке» Задорнов был автором сценария, худруком, активно участвовал во всей подготовке. Сцену с его участием снимали 4 ноября 2016 года в ресторане «Бэкстейдж» «Крокус Сити Холла» накануне его отъезда в Германию на лечение. Мы предложили Михаилу Николаевичу роль рассказчика, который появляется в конце фильма. Над финалом картины мы долго спорили. В итоге остановились на таком: в зале сидят все герои фильма уже без грима, смотрят на сцену, на которую выходит Задорнов. И он рассказывает, что с ними стало после... Ход понравился Михаилу Николаевичу. И мне тоже. Это позволяло сократить экранное время.

В последней сцене Задорнов говорит: «Вот и закончилась эта история...» Герои фильма аплодируют ему, идут титры. Все словно бы прощаются с Михаилом Николаевичем и благодарят его. Мы не думали, что финал станет символичным и обретет двоякий смысл.

«Дочку не взял»

- О чем картина «Однажды в Америке»?

- Это музыкальная комедия, добрая и семейная. В картине будут звучать пять песен, их поют Юрий Гальцев, Марина Орлова (актриса, исполнительница главной роли). Финальную новогоднюю песню исполнил Николай Басков. Басков очень хотел у нас сниматься, но не получилось из-за занятости.

Задорнов лично присутствовал на пробах актеров и некоторых репетициях. Побрасывал реплики Юрию Гальцеву (он играет опального олигарха Архипыча). На кастинге случались курьезы. Если вдруг у Задорнова возникала какая-то идея, он бросался к актеру: «Давайте сделаем иначе!» Некоторые артисты терялись - мы высылали лишь текст одного персонажа, а не весь сценарий, чтобы не было утечки, и многие вообще не знали, что в этом фильме есть Задорнов. И вот он откуда-то выскакивает с горящими глазами и командует: «Так, поехали, будем делать вот так!»

Режиссёр Дмитрий Панченко объясняет задачу актёрам Михаилу Башкатову (Макбук) и Владимиру Карпуку (Адъютант). С ними - Евгения Бобровская, главный художник по гриму ФОТО Из личного архива режиссера

В фильме снялись Юрий Гальцев, юморист Николай Бандурин, братья Пономаренко, Эммануил Виторган. Артисты не требовали каких-то бешеных гонораров, просили символическое вознаграждение.

В самом начале я задал Задорнову вопрос: «Мы будем пробовать вашу дочь на какую-то из ролей?» (Дочь сатирика, 27-летняя Елена, по образованию актриса. - Ред.) Он ушел от ответа. И больше не возвращался к этому. Только раз пояснил: дочь живет на Мальте, у нее будут проблемы с тем, чтобы приезжать к нам на съемки. Но, думаю, он отказался из скромности.

Исполнитель главной роли Михаил Башкатов (принц Макбук) с Мариной Орловой и Юрием Гальцевым. Фото: кадр из фильма

«Деньги соберем всем миром»

- Как вы общались с Михаилом Николаевичем во время его болезни?

- По телефону и электронной почте. Ему было тяжело отсматривать большие отснятые фрагменты. Он смотрел двух-трехминутную сцену, обдумывал ее, потом давал комментарии. В конце мы больше общались с его помощниками, у него уже не хватало сил. В начале кастинга в июле - августе прошлого года это был энергичный, решительный человек, с которым мы вели творческие дебаты. А потом он на глазах начал сдавать. Сказал нам: мол, мне диагноз поставили нехороший, вы больше берите на себя, а со мной консультируйтесь.

Договор с Задорновым у нас был только на фильм «Однажды в Америке». Его родственникам предстоит решить, кто будет заниматься его дальнейшими кинопроектами. Большая часть работы над фильмом сделана. Осталось шесть съемочных смен с президентом США. Планировалось, что роль американского президента сыграет сам Задорнов. Но из-за болезни съемки с его участием мы отодвигали до последнего - надеялись, что он все-таки сможет сняться. Теперь будем устраивать кастинг на эту роль.

Сейчас нам нужно найти деньги, чтобы завершить фильм и выпустить его в прокат. Большая часть бюджета - это субсидия Минкульта, государство нам выделило 25 млн. рублей. Михаил Николаевич тоже участвовал личными средствами. Наша кинокомпания хочет собрать деньги на окончание картины, объявив всенародный сбор средств. Кто сможет помочь выходу последнего фильма Задорнова - будем рады! Сбор средств стартует на boomstarter.ru.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Сатирик - о дочери:

На актерский факультет Лена поступала под фамилией бабушки

- Дочь Михаила Задорнова Елена сначала хотела учиться во ВГИКе, но потом пошла в ГИТИС, где получила профессию актрисы, - рассказал «КП» приятель сатирика актер Игорь Ковалев. - А общеобразовательную школу она оканчивала на Мальте. Задорнов отправил ее туда, чтобы вывести из-под прицела папарацци. Лена выучила английский, там же, на Мальте, поступила в вуз, на искусствоведческий факультет. Но решила, что перспективнее получать высшее образование в России.

Сам Задорнов так рассказывал о дочке:

«Лена, как и я, выросла в Риге, ходила в ту же школу, что и я. Признаться, я почти не ходил к ней на родительские собрания. Но если школе нужно было помочь финансово, всегда откликался. Например, в Латвии очень тяжелая ситуация с русским образованием. И я платил преподавателям, чтобы они факультативно обучали детей русской литературе и истории.

Елена Задорнова не афишировала свое родство с известным человеком. Фото: Сергей ИВАНОВ/PhotoXPress.com

Надеюсь, у дочки сохранятся добрые воспоминания о детстве. Я приложил много сил, чтобы ее жизнь была полна впечатлений. Мы много путешествовали. ...Комплекс фамилии у дочки я назвал бы «комплексом полноценности» - и дай бог, чтобы она жила с ним как можно дольше! Я остался доволен тем, как она поступала в вуз. Мне было бы совестно просить за дочь.

Самым главным потрясением для нее стала сдача ЕГЭ, без него теперь в институт не попадешь. По-моему, большей глупости не придумать. Лена позвонила мне, как только вышла из аудитории: «Папа, записывай, пригодится для твоей программы. У меня в тесте был вопрос: «Почему жизнеутверждающий роман «Отцы и дети» заканчивается описанием кладбища?»

Каждый раз, когда дочь шла на экзамен, я жутко волновался. Лена выбрала актерское отделение. На подготовительных курсах она училась под псевдонимом - взяла фамилию моей бабушки. Прошла первый тур экзаменов, а когда потребовалось подавать документы, принесла паспорт с фамилией Задорнова. Председатель комиссии спросил: «Какая фамилия настоящая?» «Задорнова», - ответила Лена. «Вот так и говорите впредь, и не стесняйтесь этого!»

У нас с Леной хорошие отношения, без лишних сантиментов. Мне кажется, дочь во многом похожа на меня. Лена часто говорит мне: «Папа, я не хочу, чтобы во мне видели лишь дочку знаменитости».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Наталья Варлей предложила стать его невестой

«Кавказская пленница» заставила бывшую пассию Задорнова ревновать

Будущий сатирик еще в студенческие годы водил дружбу со звездами экрана. Одна из них, актриса Наталья Варлей, даже стала невестой Задорнова. Правда, всего на один вечер. Об этом случае писатель рассказал в книге «Не дайте себе засохнуть!».

«В МАИ меня с первого раза не приняли, но приняли в Рижский политехнический институт. На очередные зимние каникулы в Ригу приехал Володя Качан (актер, близкий друг Задорнова. - Ред.). С ним - студенты Щукинского театрального училища: Борис Галкин - бывший рижанин, теперь известный режиссер и актер, Леня Филатов - будущий поэт, кинорежиссер и актер Театра на Таганке и... я не мог поверить своим глазам... - Наташа Варлей! Она уже снялась в «Кавказской пленнице». Филатов был не на шутку в нее влюблен и посвящал ей стихи. Володя и Боря были влюблены в нее тайно.

...В один из вечеров Наташа заметила, что я грустный. Спросила: отчего? Я рассказал, что только вчера расстался с любимой девушкой, а сегодня, как мне поведали доброжелатели, она уже с новым другом пошла в одно из самых модных кафе Риги.

- А в каком они кафе?- не без лукавства переспросила Наташа.

Это был один из самых счастливых вечеров в моей юности. Наташа взяла меня под руку, и мы направились к кафе. Швейцару я дал, как тогда было принято, на лапу рубль, чтобы он нас пропустил. Невероятно, но швейцар от рубля отказался. Он узнал Варлей!

- Видишь, меня уважают даже швейцары! - поерничала Наташа.

- Уважение, между прочим, ценой всего в один рубль! - съязвил с нежностью полуотвергнутого Леня.

Столик нам дали в самом центре зала. Володя с Леней и Борей сели за другой столик. Они не должны были мешать «влюбленным». Наташа играла свою роль превосходно. Шепот не утихал:

- Посмотрите, как они нежно смотрят друг на друга!

Мы действительно нежно смотрели друг на друга. Только я искренне, не веря, что передо мной настоящая, живая «кавказская пленница». А Наташа - согласно предлагаемым обстоятельствам по Станиславскому.

Роль в «Кавказской пленнице» сделала Наталью Варлей настоящей звездой. Фото: кадр из фильма

У моей бывшей девушки были раскосые глаза, поэтому ее все звали Кореянкой. К концу вечера ее глаза из раскосых превратились в косые. Поскольку она то и дело косила ими в нашу сторону.

Мы выпили кофе и вышли из кафе обнявшись! На следующий день Кореянка мне позвонила.

- Что у тебя с ней? - спросила она.

- Абсолютно ничего! - ответил я, предварительно помявшись. Мол, на самом деле было все, но я джентльмен и в этом никогда не признаюсь.

Кореянка помолчала, потом буквально огорошила меня чисто рижским умозаключением:

- А туфельки у нее, между прочим, немодные.

В конце беседы она предложила нам встретиться и обсудить, можем ли мы поправить наши отношения. Кореянка не ожидала, что я откажусь от нашей встречи. Своим приколом Наташа вылечила меня. Я уже не хотел держаться более за прошлое, я смотрел в будущее».

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