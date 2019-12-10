10 минут в день, которые помогут вам убрать живот за 3 недели до Нового года

Упражнения нашим читательницам показала Лана Ивашкина - хореограф и фитнес-инструктор.Фото: Андрей Минаев

Подтянутый животик - мечта всех девушек. Похвастать им на новогодней вечеринке вам поможет наш несложный комплекс упражнений. Всего 10 минут в день, и через 3-4 недели вы увидите в зеркале приятный результат! Упражнения нашим читательницам показала Лана Ивашкина - хореограф и фитнес-инструктор. Смотрите видео (наверху статьи) и повторяйте движения!

Конечно, одних лишь упражнений для плоского животика недостаточно. Нужно ещё и за питанием следить. Например, исключить из рациона газированные напитки, сладкое, мучное, фастфуд, уменьшить потребление кофе. И тогда животик вам скажет спасибо!

Кроме того, не будет красивого живота без правильной осанки. Выпрямитесь, и фигура сразу становится лучше! А чтобы не забыть следить за осанкой, расклейте стикеры с напоминанием об этом там, где вы чаще всего бываете в течение дня (подробности)

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