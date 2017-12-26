Дубль два: Оскорбленные калмыки потребовали сатисфакции от ТНТ за «символ перепихона»

26 Дек. 14:55 2017-12-27T02:16:14+03:00

Постоянное представительство Калмыкии при президенте РФ ждёт извинений за эту сценку от канала ТНТ.

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Кто бы мог подумать.

Никогда такого не было и вот опять.

Шутка — удачная или нет, тут можно спорить — в эфире канала ТНТ привела к разборкам на межнациональной почве.

А ведь это легко прогнозировалось.

Ящик Пандоры был открыт ингушским народом, развернувшим кампанию против ТНТ и выпуска шоу Comedy Woman с привлечением дипломатов. Ингушскую диаспору не устроил номер, в котором актрисы проекта разыгрывали сотрудниц экскорт-агентства. Одна из них якобы выругалась по-ингушски, что через некоторое время и взбудоражило честолюбие всей диаспоры. Тогда гендиректор Comedy Club Андрей Левин лично выехал извиняться под камеру в постпредство Ингушетии в Москве.

Сразу после этого всплыли логичные вопросы: а как же шутки про русских, чеченцев, дагестанцев, удмуртов и других? Кто извинится за них? И как скоро?

И вот — первая ласточка.

В наши циничные времена это можно было бы посчитать вирусной рекламой сериала «Улица», который ТНТ активно раскручивал.

Но нет. Все серьезно настолько, что скулы сводит.

Постоянное представительство Калмыкии при президенте РФ действительно ждет извинений от генерального продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. Причина — сценка в одном из эпизодов сериала «Улицы», прошедшем в эфире в аж в ноябре.

Там герои проекта обсуждают подарок для жены, глядя на статуэтку Будды, на котором, закинув ноги, сидит голая девушка. Один уверяет, что это выражает «символ слияния пустоты и безмятежности». Другой возражает, мол, «символ перепихона».

Именно эту шутку представители Калмыкии и сочли оскорблением чувств верующих.

- Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню, - сказано в письме заместителя постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатра Лиджиева генпродюсеру ТНТ Вячеславу Дусмухаметову.

На настоящий момент телеканал ТНТ и производитель сериала «Улица» компания Good Story Media от комментариев воздержались.

Наивно и опрометчиво считать калмыков мирными шахматными кочевниками. Мы помним, как жестко в Калмыкии наказали дагестанского борца, решившего пошутить над статуей Будды. Он сфотографировался, выкинув ногу в голову статуи Будды Шакьямуни. После этого в республике начались реальные волнения, толпа калмыков пришла к гостинице в Элисте, где жила сборная Дагестана по борьбе, и призывала спортсмена извиниться. Все зашло настолько далеко, что намеченные соревнования отменили, а глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов прибыл в Элисту, чтобы извиниться за спортсменов от лица главы республики Рамазана Абдулатипова и всего дагестанского народа. Против спортсмена было возбуждено уголовное дело, его тренер лишился должности.

В ответ на требования ингушского народа телеканал ТНТ снял извинительный ролик и пустил его в эфир. Какой креатив ждет зрителей после требований калмыкского народа — пока неизвестно.