Сколько стоит убрать квартиру после новогодних праздников

4 Янв. 2018 2018-01-04T14:27:24+03:00

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После новогодних праздников вы не можете узнать свою квартиру? Значит веселье удалось! Вот только убираться совсем не хочется, правда? Да и зачем? Сделайте себе еще один подарок на Новый год – вызовите клининговую компанию. А мы вам расскажем, сколько это все стоит.

Оцените масштаб катастрофы

Прежде всего, оцените масштаб катастрофы. Ведь компании предлагают самые разные варианты уборки. Например, с мытьем окон, с прочисткой труб. В общем, как правило, у них есть три варианта: стандартная уборка, комплексная и генеральная.

Стандартная – это мытье пола, посуды, вытирание пыли. Комплексная и генеральная – это почти одно и то же. В последнюю, правда, входит также удаление пыли со стен и потолка, более тщательная протирка кафеля, мытье окон и зеркал, протирка оргтехники и люстр и даже при необходимости складывание вещей.

Цены на уборку квартиры

Что же касается цен. Промониторив сайты нескольких клининговых компаний Москвы, мы убедились, что самая простая уборка обойдется вам в 40 рублей за квадратный метр, генеральная – в 90 руб. То есть квартиру в 60 «квадратов», например, стандартно помоют за 2400 руб., а генеральная уборка будет стоить 5400 руб. Если квадратура жилья больше – все это уже отдельно обговаривается с менеджерами организациями. Естественно, ценники будут выше.

Сколько стоит отмыть коттедж

С загородным жилье дела обстоят дороже. Если дом до 300 квадратных метров, то стандартная уборка будет стоить в среднем от 70 руб. за «квадрат», генеральная – от 150 руб. Кроме того, многие компании просят отдельно оплатить выезд бригады. Стоит это от 500 руб.

Еще одна важная информация: московские клининговые компании, как правило, не ездят дальше 50 км от МКАД. Так что если ваша дача находится дальше этого расстояния – можно поискать подобные фирмы в близлежащих маленьких городах области. Да и цены там, скорее всего, будут ниже.

Как сэкономить

И здесь можно пойти на несколько хитростей, чтобы сэкономить и так потраченные на Новый год деньги.

- Например, гости «разрушили» не все ваши комнаты. Этот момент можно обговорить с менеджером и попросить уменьшить квадратуру уборки.

- Исключить некоторые услуги. Например, нужна вам генеральная уборка без мытья окон. А эта процедура входит в комплекс. Пусть вычеркнут ее и вычтут некоторую сумму. Или, например, уберите вынос мусора из стандартной уборки. Тоже прибавка к вашему кошельку.

- Попросите, чтобы счет выставили менеджеры компании. Часто случается, что сами рабочие завышают ценник, пытаясь взять с вас деньги «на чай». Не видитесь на это. Вам есть куда потратить свои кровно заработанные.

А вот на скидки рассчитывать не стоит. Посленовогоднее время – это целый сезон для клининговых компаний. Спрос большой, поэтому дисконта не будет.