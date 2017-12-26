Итоги телегода: Скандал в семье Мишулина «побил» историю Шурыгиной

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T13:06:11+03:00

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В перечень 20 самых популярных программ 2017-го попали только два канала, причем Первый занял сразу 16 позиций. На четырех оставшихся строчках — программы канала «Россия 1».

20 самых популярных программ 2017-го года.

За вычетом традиционных лидеров рейтинга (трансляция Парада Победы и следующий за ним выпуск новостей неизменно набирают оглушительные цифры), наибольший интерес у россиян вызвал документальный сериал Оливера Стоуна о Владимире Путине.

Самым популярным художественным фильмом стал ремейк картины «Экипаж».

В категории развлекательных программ всех уложило на лопатки шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Более того, программа про талантливых детей установила рекорд года - она 15 раз становилась самой популярной передачей недели. Даже «Голос» лидировал всего 6 недель. В целом программы Первого канала становились лидерами недели 47 раз (помимо «Лучше всех!» и «Голоса», это «Время» - 11 раз и «Пусть говорят» - 7 раз). То есть Первый доминировал почти весь год. Три первых позиции по итогам недели доставались Первому 26 раз, две позиции - 19 недель.

Андрей Малахов, сдавший вахту в «Пусть говорят», с новой силой воссиял на небосклоне канала «Россия 1». А заступивший на его место Дмитрий Борисов старшего товарища не подвел: рейтинги шоу высоки как никогда.

Среди ток-шоу наиболее успешным в 2017 году стал выпуск программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят», посвященный тайнам семьи Спартака Мишулина - потеснивший в рейтинге ту же самую программу, но еще с Андреем Малаховым о Диане Шурыгиной.

Удивительно, но снятую 38 лет назад картину «Москва слезам не верит» зрители до сих пор смотрят как в первый раз. Из всех современных сериалов лишь историческая драма о Екатерина II набрала сравнимую аудиторию.

Наконец, смешнее остальных юмористических программ россияне сочли новогодний «Юмор года» на «России 1».

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Сергей ЕФИМОВ

- В 2017-м вы кардинально поменяли профиль деятельности - пришли в ток-шоу из новостей. Было ли у вас чувство, что вы не в своей тарелке?

- Провалиться с тех высот, на которых была программа, было бы больно. Но у меня не было неуверенности, прямыми эфирами меня не испугать. Когда мы притерлись друг к другу в нашей команде, появилось спокойствие. Программа-долгожитель не может выходить в неизменном виде - решения, которые мы придумали, мы реализовали за осень и начало зимы. Мне кажется, у нас все получилось, это очень приятно. С гордостью вспоминаю количество прямых эфиров в этом году. В том числе и выпуск, который попал в рейтинг.

- Почему ток-шоу популярнее сериалов?

- Наверное, есть запрос на настоящие, невыдуманные истории. Понятно, что сценарист может придумать гениальные повороты, но жизнь все равно круче и непредсказуемее. Все герои в студии настоящие и даже мы не знаем, куда же все повернется.

- «Пусть говорят» до вас вел ваш старший коллега и товарищ. Переживали по этому поводу?

- Думаю, у нас обоих все сложилось здорово. Андрей получил, о чем мечтал — он продюсирует свою программу. Проект с моим участием тоже входит в топ и, может, кажется зрителям в чем-то даже привлекательнее, чем был раньше. Но этот год запомнился мне не только из-за «Пусть говорят». В этом году у меня «совместилось несовместимое», самые разные эфиры: я комментировал парад ВМФ, была «прямая линия с президентом», которую я вел.

- Вас теперь чаще узнают?

- В ток-шоу чуть больше меня настоящего, чем в новостях, где ты в костюме и все достаточно официально. Да, узнавать стали больше: люди пытаются обсуждать эфиры, говорят слова благодарности. На мой взгляд, к концу года зрители перестали нас с Андреем сравнивать и думать, кто на чье место пришел. Все устаканилось и появилось ощущение, что так было всегда.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 26.12.17.

Вышеуказанные данные о 20-ти самых популярных телепрограммах 2017 года (в период с 1 января по 17 декабря) в своем пресс-релизе распространил Первый канал со ссылкой на исследовательскую компанию Mediasсope. После выхода заметки представители Meidascope собщили "КП", что не подтверждают цифры, опубликованные в материале, и предоставили точные данные. Как видите, в обновленный список попали еще одна программа Максима Галкина - "Старше всех!" и фильм "Аватар", а некоторые программы занимают более высокое место (например, "Голос. Дети" - на 6-м, а не на 7-м, а сериал "Екатерина. Взлет" - на 16-м, а не на 18-м). Однако в общем и целом картина телегода после уточнения данных не изменилась. В будущем "КП" планирует проверять данные о телесмотрении, полученые от пресс-служб каналов, у первоисточника - компании Mediascope.

Топ-20 телепрограмм 2017 года.

Топ-20 программ 2017 года (Россия, города 100 000+, период: 01.01.17-17.12.17, аудитория 4+, данные Mediascope). Термины: Рейтинг (%) - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. Доля аудитории (%) - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.