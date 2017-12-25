Очевидец об аварии на "Славянском бульваре": Я нёс девочку на руках. Она была вся в крови. Я ее успокаивал: "Потерпи, милая, потерпи"

25 Дек. 15:13 2017-12-25T18:23:47+03:00

Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре. Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

Жертвами ДТП с автобусом в Москве стали четыре человека, еще 11 пострадали [фото, видео, обновляется]

Изменить размер текста: A A

В Москве пассажирский автобус въехал в толпу прохожих. Есть погибшие и пострадавшие - по предварительной информации, жертвами ДТП стали четыре человека, однако их число еще уточняется. Ранено 11.

Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход.

Пассажирский транспорт слетел в пешеходный переход, по которому как раз поднимались людиФото: Михаил ФРОЛОВ

Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход. ФОТО makargeneralov @instagram

Пока рассматриваются две версии случившегося. Так, автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза.

Работа сотрудников МЧС и медиков на месте ЧП. ФОТО anatoliy_antonov @Instagram

makargeneralov Кто-то в гта переиграл

- Водитель не мигрант, не мусульманин, не экстремист, не террорист. Он не справился с управлением. Обстоятельства происшествия выясняются, водитель задержан, с ним работает дознаватель , - сообщили "КП" в МВД России.

Раненых эвакуируют на вертолетахФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин приехал на место аварииФото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Прямая трансляция с места аварии пассажирского автобуса на Славянском бульваре.25 декабря на станции метро Славянский бульвар автобус с пассажирами въехал в подземный переход

Комментарий "Мострансавто":

- Авария произошла в 14.30 с участием автобуса нашей компании, - сообщили "КП" в "Мострансавто", который и принадлежит автобус. - Его маршрут - №818 («Сколково - станция метро «Славянский бульвар»). Автобус был выпущен в 2016 году и находится в эксплуатации с прошлого года. На текущий момент на месте работают все экстренные службы, предварительные причины ДТП устанавливаются. Водитель автобуса - 1959 года рождения, работает в «Мострансавто» с 2000 года. Гражданин России.

Жертвами ДТП стали пять человек, однако их число еще уточняетсяФото: Михаил ФРОЛОВ

- А его проверяли на алкоголь перед выездом?

- Это обязательная процедура. Все водители перед выездом на линию проходят медицинский осмотр, в ходе которого специалисты проверяют организм на наличие алкоголя и наркотических веществ. Если что-то находят, в рейс такого водителя никто не выпустит. В данном случае было все нормально.

КОММЕНТАРИИ ОЧЕВИДЦЕВ

Двое молодых людей из Белоруссии Даниил и Дмитрий стали очевидцами - они поднимались по лестнице, когда в переход съехал автобус.

- Повезло - я успел отпрянуть, - говорит Дмитрий, - И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха. Пассажиры разбивали стекла, выбирались. Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать. Больше всего бесили люди, которые начали нас снимать на телефоны...

- Водителя видели?

- Да. Он сам выбрался, - говорит Даниил. - Пожилой седой мужик. Все его повреждения - царапина где-то на лбу. Стоял, хлопал глазами: «Я не знаю, как так получилось. Я не знаю...».

- Мы вынесли несколько человек. Была одна девочка лет тринадцати, - продолжает Дмитрий. - Вся в крови. Вероятно что-то сломано. Она про ногу говорила. Я нёс ее на руках. Ей было больно, а я пытался ее успокоить: «Потерпи, милая, потерпи». К тому времени уже подъехали машины скорой помощи. Мы занесли девочку в одну из них. С ней ещё сестра была, она не пострадала. Их увезли врачи. Очень хотим с другом узнать, все до у неё в порядке.

- Погибших видели?

- Да. Погибли люди, которые шли по переходу и попали под автобус. Мы не считали. Но людей, которые уже не двигались, было человек восемь-десять.

В Москве автобус въехал в толпу пешеходов.

Автобус извлекли из переходаФото: Михаил ФРОЛОВ

МЕЖДУ ТЕМ

Эксперт Юрий Антипов: Это не теракт. Водителю, скорее всего, стало плохо

Эксперт Юрий Антипов опровергает версию теракта.

- Судя по тому, как двигался автобус, медленно заехал на тротуар, а потом въехал в пешеходный переход, говорит о том, что что-то случилось с водителем, - объясняет Юрий Антипов. - Потому что в момент удара об ограждение пешеходного перехода он даже не затормозил. Автобус ударяется и уходит в переход. Явно была включена передача и водитель не смог ее выключить. Получается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переход (подробности)