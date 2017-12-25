Очевидец об аварии на "Славянском бульваре": Я нёс девочку на руках. Она была вся в крови. Я ее успокаивал: "Потерпи, милая, потерпи"
Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА
В Москве пассажирский автобус въехал в толпу прохожих. Есть погибшие и пострадавшие - по предварительной информации, жертвами ДТП стали четыре человека, однако их число еще уточняется. Ранено 11.
Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход.
Пассажирский транспорт слетел в пешеходный переход, по которому как раз поднимались людиФото: Михаил ФРОЛОВ
Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход. ФОТО makargeneralov @instagram
Пока рассматриваются две версии случившегося. Так, автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза.
Работа сотрудников МЧС и медиков на месте ЧП. ФОТО anatoliy_antonov @Instagram
- Водитель не мигрант, не мусульманин, не экстремист, не террорист. Он не справился с управлением. Обстоятельства происшествия выясняются, водитель задержан, с ним работает дознаватель , - сообщили "КП" в МВД России.
Раненых эвакуируют на вертолетахФото: Михаил ФРОЛОВ
Сергей Собянин приехал на место аварииФото: Михаил ФРОЛОВ
ОФИЦИАЛЬНО
Прямая трансляция с места аварии пассажирского автобуса на Славянском бульваре.25 декабря на станции метро Славянский бульвар автобус с пассажирами въехал в подземный переход
Комментарий "Мострансавто":
- Авария произошла в 14.30 с участием автобуса нашей компании, - сообщили "КП" в "Мострансавто", который и принадлежит автобус. - Его маршрут - №818 («Сколково - станция метро «Славянский бульвар»). Автобус был выпущен в 2016 году и находится в эксплуатации с прошлого года. На текущий момент на месте работают все экстренные службы, предварительные причины ДТП устанавливаются. Водитель автобуса - 1959 года рождения, работает в «Мострансавто» с 2000 года. Гражданин России.
Жертвами ДТП стали пять человек, однако их число еще уточняетсяФото: Михаил ФРОЛОВ
- А его проверяли на алкоголь перед выездом?
- Это обязательная процедура. Все водители перед выездом на линию проходят медицинский осмотр, в ходе которого специалисты проверяют организм на наличие алкоголя и наркотических веществ. Если что-то находят, в рейс такого водителя никто не выпустит. В данном случае было все нормально.
КОММЕНТАРИИ ОЧЕВИДЦЕВ
Двое молодых людей из Белоруссии Даниил и Дмитрий стали очевидцами - они поднимались по лестнице, когда в переход съехал автобус.
- Повезло - я успел отпрянуть, - говорит Дмитрий, - И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха. Пассажиры разбивали стекла, выбирались. Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать. Больше всего бесили люди, которые начали нас снимать на телефоны...
- Водителя видели?
- Да. Он сам выбрался, - говорит Даниил. - Пожилой седой мужик. Все его повреждения - царапина где-то на лбу. Стоял, хлопал глазами: «Я не знаю, как так получилось. Я не знаю...».
- Мы вынесли несколько человек. Была одна девочка лет тринадцати, - продолжает Дмитрий. - Вся в крови. Вероятно что-то сломано. Она про ногу говорила. Я нёс ее на руках. Ей было больно, а я пытался ее успокоить: «Потерпи, милая, потерпи». К тому времени уже подъехали машины скорой помощи. Мы занесли девочку в одну из них. С ней ещё сестра была, она не пострадала. Их увезли врачи. Очень хотим с другом узнать, все до у неё в порядке.
- Погибших видели?
- Да. Погибли люди, которые шли по переходу и попали под автобус. Мы не считали. Но людей, которые уже не двигались, было человек восемь-десять.
В Москве автобус въехал в толпу пешеходов.
Автобус извлекли из переходаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперт Юрий Антипов: Это не теракт. Водителю, скорее всего, стало плохо
Эксперт Юрий Антипов опровергает версию теракта.
- Судя по тому, как двигался автобус, медленно заехал на тротуар, а потом въехал в пешеходный переход, говорит о том, что что-то случилось с водителем, - объясняет Юрий Антипов. - Потому что в момент удара об ограждение пешеходного перехода он даже не затормозил. Автобус ударяется и уходит в переход. Явно была включена передача и водитель не смог ее выключить. Получается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переход (подробности)