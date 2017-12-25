2017-12-25T18:23:47+03:00
Происшествия

Очевидец об аварии на "Славянском бульваре": Я нёс девочку на руках. Она была вся в крови. Я ее успокаивал: "Потерпи, милая, потерпи"

Жертвами ДТП с автобусом в Москве стали четыре человека, еще 11 пострадали [фото, видео, обновляется]
Александр БОЙКОАлександр РОГОЗАПавел КЛОКОВЕкатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments183

Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

Изменить размер текста:

В Москве пассажирский автобус въехал в толпу прохожих. Есть погибшие и пострадавшие - по предварительной информации, жертвами ДТП стали четыре человека, однако их число еще уточняется. Ранено 11.

Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход.

Пассажирский транспорт слетел в пешеходный переход, по которому как раз поднимались люди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажирский транспорт слетел в пешеходный переход, по которому как раз поднимались людиФото: Михаил ФРОЛОВ

Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход. ФОТО makargeneralov @instagram

Автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход. ФОТО makargeneralov @instagram

Пока рассматриваются две версии случившегося. Так, автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза.

Работа сотрудников МЧС и медиков на месте ЧП. ФОТО anatoliy_antonov @Instagram

Работа сотрудников МЧС и медиков на месте ЧП. ФОТО anatoliy_antonov @Instagram

makargeneralovmakargeneralov
Кто-то в гта переиграл
8 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

- Водитель не мигрант, не мусульманин, не экстремист, не террорист. Он не справился с управлением. Обстоятельства происшествия выясняются, водитель задержан, с ним работает дознаватель , - сообщили "КП" в МВД России.

Раненых эвакуируют на вертолетах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раненых эвакуируют на вертолетахФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин приехал на место аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин приехал на место аварииФото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Прямая трансляция с места аварии пассажирского автобуса на Славянском бульваре.25 декабря на станции метро Славянский бульвар автобус с пассажирами въехал в подземный переход

Комментарий "Мострансавто":

- Авария произошла в 14.30 с участием автобуса нашей компании, - сообщили "КП" в "Мострансавто", который и принадлежит автобус. - Его маршрут - №818 («Сколково - станция метро «Славянский бульвар»). Автобус был выпущен в 2016 году и находится в эксплуатации с прошлого года. На текущий момент на месте работают все экстренные службы, предварительные причины ДТП устанавливаются. Водитель автобуса - 1959 года рождения, работает в «Мострансавто» с 2000 года. Гражданин России.

Жертвами ДТП стали пять человек, однако их число еще уточняется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жертвами ДТП стали пять человек, однако их число еще уточняетсяФото: Михаил ФРОЛОВ

- А его проверяли на алкоголь перед выездом?

- Это обязательная процедура. Все водители перед выездом на линию проходят медицинский осмотр, в ходе которого специалисты проверяют организм на наличие алкоголя и наркотических веществ. Если что-то находят, в рейс такого водителя никто не выпустит. В данном случае было все нормально.

КОММЕНТАРИИ ОЧЕВИДЦЕВ

Двое молодых людей из Белоруссии Даниил и Дмитрий стали очевидцами - они поднимались по лестнице, когда в переход съехал автобус.

- Повезло - я успел отпрянуть, - говорит Дмитрий, - И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха. Пассажиры разбивали стекла, выбирались. Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать. Больше всего бесили люди, которые начали нас снимать на телефоны...

- Водителя видели?

- Да. Он сам выбрался, - говорит Даниил. - Пожилой седой мужик. Все его повреждения - царапина где-то на лбу. Стоял, хлопал глазами: «Я не знаю, как так получилось. Я не знаю...».

- Мы вынесли несколько человек. Была одна девочка лет тринадцати, - продолжает Дмитрий. - Вся в крови. Вероятно что-то сломано. Она про ногу говорила. Я нёс ее на руках. Ей было больно, а я пытался ее успокоить: «Потерпи, милая, потерпи». К тому времени уже подъехали машины скорой помощи. Мы занесли девочку в одну из них. С ней ещё сестра была, она не пострадала. Их увезли врачи. Очень хотим с другом узнать, все до у неё в порядке.

- Погибших видели?

- Да. Погибли люди, которые шли по переходу и попали под автобус. Мы не считали. Но людей, которые уже не двигались, было человек восемь-десять.

В Москве автобус въехал в толпу пешеходов.

Автобус извлекли из перехода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобус извлекли из переходаФото: Михаил ФРОЛОВ

МЕЖДУ ТЕМ

Эксперт Юрий Антипов: Это не теракт. Водителю, скорее всего, стало плохо

Эксперт Юрий Антипов опровергает версию теракта.

- Судя по тому, как двигался автобус, медленно заехал на тротуар, а потом въехал в пешеходный переход, говорит о том, что что-то случилось с водителем, - объясняет Юрий Антипов. - Потому что в момент удара об ограждение пешеходного перехода он даже не затормозил. Автобус ударяется и уходит в переход. Явно была включена передача и водитель не смог ее выключить. Получается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переход (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Очевидцы аварии на Славянском бульваре: Пока мы вытаскивали людей из автобуса, другие стояли и снимали на мобильные телефоны
Водитель не справился с управлением, и автобус въехал в подземный пешеходный переход. 4 человека погибли, 9 — в больницах [фото, инфографика, видео]
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде