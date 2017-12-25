2017-12-25T15:37:01+03:00
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на западе Москвы

Пассажирский транспорт въехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро «Славянский бульвар»
Дарья ИВАШКИНА
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У метро "Славянский бульвар" в Москве автобус въехал в подземный переходУ метро "Славянский бульвар" в Москве автобус въехал в подземный переход
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По последним данным, в результате ДТП с автобусом на западе Москвы погибли пять человек, и еще пятнадцать получили травмы различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что пассажирский транспорт въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». Как уточнили в экстренных службах города, на место происшествия уже едет подъемный кран для извлечения автобуса, передает ТАСС.

В настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившейся аварии.

Кстати, ДТП на Кутузовском проспекте попало на камеры видеонаблюдения. Запись уже появилась в сети. На опубликованных в интернете кадрах видно, как пассажирский транспорт на большой скоростии въезжает в переход, буквально снося все на своем пути. При этом видно, что под колеса неуправляемой машины попали несколько человек.

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