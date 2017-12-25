2017-12-25T19:40:16+03:00
Общество

Индийская Tata Power разработает крупнейшее угольное месторождение на Камчатке

Право на разработку недр на Камчатке было разыграно на аукционе
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Дочерняя структура крупнейшей индийской энергетической компании Tata Power – компания «ФИНР» - стала победителем аукциона на право 25-летнего пользования недрами Крутогоровского месторождения каменного угля на Камчатке. Инвестиции в проект оцениваются в $560 млн, сообщает NaDV.ru.

Право на разработку недр на Камчатке было разыграно на аукционе. К участию в нем Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) были допущены две компании: АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» (АО «ГОК «Инаглинский») и ООО «Фар Истерн Нэйчерл Ресорсис» (ООО «ФИНР) - дочерняя структура индийской Tata Power. По итогам аукциона победителем стала компания из Индии.

Tata Power Company Ltd – крупнейшая энергетическая компания в Индии. Работает во всех сегментах электроэнергетического сектора (тепловой, гидро-, солнечной и ветровой энергетике) и входит в одну из крупнейших промышленных групп Индии - холдинг Tata Group, который имеет представительства в более чем 120 странах. В состав холдинга также входят 114 компаний и филиалов в 8 секторах бизнеса. Годовая выручка холдинга за составляет $108,78 млрд, при этом 68% выручки приносит деятельность компании за пределами Индии.

В ближайшее время компании будет выдана лицензия на пользование недрами на месторождении Крутогоровское для изучения, разведки и добычи каменного угля сроком на 25 лет, сообщил член аукционной комиссии, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдуна.

Месторождение находится в Соболевском районе Камчатского края. Оно было открыто в 1934 году Д.С. Гантманом. Разведку и подсчет запасов каменного угля проводили уже в 1951 - 1954 гг. Там выявлено 11 угольных пластов, пригодных для промышленного освоения. Уголь Крутогоровского месторождения отнесен к классу каменных длиннопламенных, это уголь высокого качества. Государственным балансом полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2017 года по месторождению Крутогоровское учитываются запасы каменного угля в количестве: категории В - 3900 тыс. т, категории C1 - 92529 тыс. т, категории С2 - 162165 тыс. т, забалансовые С2 - 54284 тыс. т. Прогнозные ресурсы каменного угля апробированы в количестве: категории Р1 - 757 млн. т, категории Р2 - 370 млн т.

Проект по разработке месторождения будет включать добычу угля и перерабатывающий комплекс, а также склад для промежуточного хранения продукции, 75 км дороги, капитальный складской комплекс, пристань и перегрузочный комплекс для перевалки угля в океанские суда, для последующего экспорта. При реализации инвестиционного проекта будет создано свыше 1,5 тысяч рабочих мест.

Инвестиции в проект должны составить около $560 млн. Это крупнейший частный инвестпроект Индии за всю историю российско-индийских отношений.

В Минвостокоазвитии России отметили, что индийский инвестор сможет воспользоваться налоговыми льготами и преференциями режима территорий опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Постановление о расширении ТОР на ряд районов края, включая Соболевский, где находится месторождение, 20 декабря подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сейчас готовится соответствующая заявка на получение Tata Power статуса резидента ТОР «Камчатка».

- На Камчатке запускается самый крупный для региона проект. Мы давно приглашали и российский, и зарубежный бизнес в этот проект по разработке крупнейшего камчатского месторождения, в том числе вели переговоры с Tata Power – крупнейшей энергетической компании Индии. Проект сложный, финансово емкий. Для реализации проекта государство выступит для инвестора партнёром в части строительства необходимой инфраструктуры, которая позволит реализовать также ряд других крупных и капиталоемких проектов в регионе в сфере добычи твёрдых полезных ископаемых, - заявил NaDV.ru министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

К началу реализации проекта стороны шли несколько лет. Первый серьезный шаг был сделан в 2015 году, когда в рамках ежегодного российско-индийского саммита в Москве, в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди представители Минвостокразвития России и Tata Power подписали меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке. Подписи под документом поставили глава Минвостокразвития Александр Галушка и главный операционный и исполнительный директор компании Tata Power Ашок Сетхи.

В марте 2017 года в Мумбаи между индийской компанией «Tata Power» и российской стороной было подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по освоению Крутогоровского месторождения. Церемония прошла в присутствии вице-премьера –полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Спустя два года проект перешел в реальную стадию реализации.

- Проект предусматривает не только разработку месторождения и добычу угля, но и строительство транспортной и другой сопутствующей инфраструктуры, - заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Следствием станет развитие всего отдалённого Соболевского района. Кроме того, этот проект даст Камчатке новые рабочие места и налоговые поступления. Конечно, проект масштабный, работы предстоит много, но большой шаг в этом направлении уже сделан, будем двигаться вперед.

Для реализации проекта государство выступит для инвестора партнёром в части строительства необходимой инфраструктуры, что позволит реализовать ряд других крупных и капиталоемких проектов в регионе в сфере добычи твёрдых полезных ископаемых.

Приход очень крупного инвестора повлияет исключительно положительно на рынок угля Дальнего Востока и России в целом, уверен председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук.

- Сейчас российский угольный рынок полностью закрыт, - заявил эксперт NaDV.ru. - Добывается на 40% больше, чем этого необходимо. Более 160 млн угля идет на экспорт. Это много. Компаниям из-за рубежа выгодно становиться частью профицитной угольной промышленности России. По этой причине угольная промышленность страны интересует иностранных инвесторов.

По мнению эксперта, положительный опыт Tata Power сможет привлечь и другие иностранные компании на работу с российским углем.

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