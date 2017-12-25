«Болейте за меня!»: повар из Владивостока просит поддержки земляков в финале «Адской кухни»

25 Дек. 20:00 2017-12-25T20:02:56+03:00

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На протяжении нескольких месяцев повар из Владивостока проходила сложнейшие испытания «Адской кухни» и ее ведущего – шеф-повара Константина Ивлева. День за днем Ирина показывала всей стране свой стальной характер, умение работать в команде и, конечно, профессионализм. Ради участия в реалити-шоу девушка пошла на многое: уволилась с работы, продала машину и купила билет в один конец, безоговорочно веря в свою победу.

Сейчас Ирина находится в шаге от заветной мечты – выиграть в проекте. Чтобы сделать это, девушке осталось пройти финальное испытание, которое и решит исход первого сезона «Адской кухни».

Ирина Медведева записала видеообращение к землякам, в котором просит их поддержки, ведь у нее на кону – звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане и один миллион рублей.

- Владивосток, славный город у моря! Болейте за меня, Медведеву Ирину. Мы всех порвем и научим есть краб и икру! - просит Медведева.

Удастся ли Ирине одержать победу в реалити-шоу «Адская кухня», или она уступит это место своему сопернику, можно уже в среду, 27 декабря, в 19:00 на телеканале «Пятница!».