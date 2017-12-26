Необычные экскурсии по Москве в новогодние праздники: Театральные гримерки, рынки и конструктивизм

СЕГОДНЯ 00:30 2017-12-26T01:03:06+03:00

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На экскурсии по Москве, не секрет, любят ходит не только туристы, но и сами москвичи. Конечно, не на стандартные обзорные. А на необычные, показывающие город с неожиданных сторон, посвященные людям и их историям, архитектуре и старым московским улицам...

Театральные экскурсии-впечатления стали частью фестиваля "Путешествие в Рождество", который проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Ведут их не профессиональные гиды, а сотрудники театров, влюбленные в свое дело. Идея же принадлежит туристическому сервису Airbnb, который хорошо знаком любителям самостоятельных путешествий - на сайте можно арендовать комнату, квартиру и любое другое частное жилье в любой стране мира. С недавних пор Airbnb предлагает туристами еще и развлечения: экскурсии, приключения, мастер-классы, дегустации... Опять же - придуманнные и организованные местными жителями. Еще один способ узнать страну и город изнутри.

В Москве с театральными экскурсиями, судя по всему, попали в точку: в два театра из трех, где сотрудники готовы были показать закулисье, уже не попасть, билеты расхватали моментально!

Еще бы: интересно же посмотреть, как делают декорации и костюмы в Музыкальном театре имени Немировича-Данченко, заглянуть в балетный класс и бутафорский цех... Или пройти за кулисы, гримерки и даже на сцену Театра Наций! Тем более что стоят экскурсии недорого, от 600 до 1000 рублей. Возможно, организаторы решат повторить их на "бис".

А вот в Электротеатр Станиславского еще можно попасть. Запланированы две экскурсии, 29 декабря и 8 января, начало в 19 часов, цена вопроса - 650 рублей. За кулисы современного театра, расположенного в старинном особняке на Тверской, проведет его сотрудница Вирсавия. Покажет, как создается бутафория, где гримируются артисты, как устроены декорации и сценическая машинерия. Расскажет о том, как изменился театр за 80 лет своей истории и над чем работают режиссеры сейчас.

Уже не театр, но тоже любопытно: прогулка "Авангард и привидения" по конструктивистским рабочим поселкам, уголкам столицы, связанным со старообрядчеством и другим атмосферным местам. Приглашает автор блога о Москве по имени Юля, дат на выбор несколько: 29 декабря, 2, 4, 5, 8 января, цена вопроса - 600 рублей за трехчасовую прогулку.

Иностранных туристов гостеприимные и предприимчивые москвичи тоже зазывают на свои частные экскурсии и прогулки:

- по столичным рынкам. Учительница русского языка и энтузиастка русской кухни Юлия (еще раз: фишка Airbnb как раз в том, что о городе и культуре рассказывают не профессиональные гиды, это не экскурсия в классическом виде) обещает накормить домашними сырниками, открыть секреты ряженки, сырков и пирожков. На английском языке и за 2 тысячи рублей.

- по секретным памятникам архитектуры. Политолог Кристина, опять же на английском языке, обещает показать путешественникам секретные архитектурные шедевры Москвы, о которых сами москвичи и не догадываются. Английский я знаю, записаться, что ли? Заинтриговала! Цена двухчасовой прогулки - 1600 рублей.