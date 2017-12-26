Какие фильмы посмотреть на Новый год 2018: фильмы на новогодние праздники от Стаса Тыркина

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T02:14:07+03:00

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Главный российский блокбастер

«Движение вверх»

Режиссер - Антон Мегердичев

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова

Зрители, оценившие пафос «Легенды №17», не пройдут мимо новой пышущей здоровым патриотизмом реальной спортивной драмы. Перед авторами стояла задача превзойти успешного предшественника (тем более трудная, что баскетбол в нашей стране не столь популярен, как хоккей), и они с ней справились: сюжет спортивного противостояния СССР и США реализован внятно, современно и смачно. С очередной жирной ролью Владимира Машкова в виде тренера олимпийской сборной СССР, задумавшего обыграть американцев на их же поле. Интересно то, что кино с существенным антиамериканским пафосом сделано в лучших голливудских традициях, что тоже надо уметь.

Кадр из фильма «Движение вверх»

Лучшая российская комедия

«Ёлки новые»

Режиссер - Жора Крыжовников

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев

Наблюдатели, видевшие все предыдущие серии «Елок» (а их было пять), утверждают, что «Ёлки новые» получились лучше их всех вместе взятых. И смешнее. Не берусь судить сложно ли этого было добиться, но и удивления особого нет: ведь фильм поручили Жоре Крыжовникову, автору «Горько!» и одному из самых ярких режиссерских открытий российского кино последнего десятилетия. Он стал креативным продюсером альманаха про елки, сам снял две новеллы и привлек в проект Дмитрия Нагиева, снимавшегося у него в «Самом лучшем дне».

«Ёлки новые» получились лучше их всех вместе взятых

Лучшая французская комедия

«Праздничный переполох»

Режиссер - Оливье Накаш, Эрик Толедано

В ролях: Жан-Пьер Бакри, Жилье Лелуш, Сюзанн Клеман

Дуэт комедиографов, ответственный за самый коммерчески успешный французский фильм в истории, «1+1», выступил с довольно лихой ансамблевой комедией, чье действие происходит на свадьбе, показанной для разнообразия не с точки зрения жениха или невесты или их родственников, а глазами одуревших ее организаторов. Сварганено кино вдохновенно, местами даже ощущается такой редкий зверь в современном французском кино как чисто французский же шарм. Есть и неочевидный, парадоксальный мессидж: настоящая сказку (свадебную или любую другую) невозможно создать одними лишь организационными усилиями, какой бы профессиональной ни была команда аниматоров и официантов. Лишь бардак, хаос и дисгармония способны родить умиротворение и новый порядок.

Лучшая французская комедия «Праздничный переполох»

Модная французская мелодрама

«Молодая женщина»

Режиссер - Леонор Серрей

В ролях: Летиция Дош, Грегуар Монсенжон

Фильм-лауреат «Золотой камеры» Каннского фестиваля, вручаемой за лучший дебют, имеет главной героиней 31-летнюю женщину, вернувшуюся после разрыва с иногородним любовником в родной Париж, любезно закрывающий теперь ей в лицо все свои дубовые двери. Она в буквальном смысле стучится в них головой. Но тщетно. Из пожитков - только кот. Не стесняющаяся запачкать руки на непрестижных работах в утратившем романтизм городе Пола мечтает о возвращении в большую жизнь - и покажет всем попавшим в ее положение молодым и не очень женщинам как это сделать с чисто французским стилем.

Модная французская мелодрама «Молодая женщина»

Рождественская сказка

«Санта и компания»

Режиссер - Ален Шаба

В ролях: Ален Шаба, Одри Тату

Это французское рождественское комедийное фэнтези - то, что нужно посмотреть на Новый год, оно исходит из идеи, что Санта-Клаус (он же Дед Мороз) все-таки существует. Он живет где-то на облаках, окруженный 92 тысячами эльфов, которые не покладая рук трудятся над производством подарков детишкам на Рождество. Но эльфы, как выясняется, особо подвержены простудным заболеваниям, и стоит подхватить вирус одному из них, как в отключку впадают все. Вот и приходится Санте запрягать своих небесных оленей и скакать на них на грешную землю в поисках витамина С. На земле с ним, понятное дело, случаются разные приключения, ибо суровые земляне считают деда попросту ненормальным и хотят упечь в участок или психушку. Но все, что нужно сделать Санте - это разбудить ребенка, который дремлет в каждом из них с тех времен, когда они сами верили в Деда Мороза...