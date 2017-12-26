2017-12-26T07:06:56+03:00
Спасатель

С Днем спасателя, настоящие герои!

В Государственном Кремлевском дворце в честь профессионального праздника сотрудников МЧС России прошел концерт с участием звезд российской эстрады
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В Государственном Кремлевском дворце в честь профессионального праздника сотрудников МЧС России прошел концерт с участием звезд российской эстрадыВ Государственном Кремлевском дворце в честь профессионального праздника сотрудников МЧС России прошел концерт с участием звезд российской эстрадыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Свой профессиональный праздник герои мирных дней отметят чуть позже - 27 декабря, но поздравлять спасателей и пожарных благодарные за их тяжелый труд люди традиционно начинают заранее. В этот вечер сотрудников чрезвычайного ведомства пришли поздравить представители Совета Федерации, руководители министерств и ведомств, общественные деятели и ветераны.

Торжественный вечер открылся видеообращением Президента России Владимира Путина:

- Подразделения МЧС всегда находятся в повышенной степени готовности. Они первыми сталкиваются с бедствиями, со стихией, с техногенными авариями. В самой сложной ситуации вы действуете грамотно и собранно. Эффективность, надежность, блестящая подготовка наших спасателей известна далеко за пределами нашей страны. Сотрудники министерства всегда будут растить и укреплять славные традиции ведомства. Желаю вам успеха, здоровья и всего наилучшего, - сказал Владимир Путин.

Глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков и легенда МЧС ветеран Великой Отечественной Дмитрий Михайлик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков и легенда МЧС ветеран Великой Отечественной Дмитрий Михайлик.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году российское спасательное ведомство отметит 27 лет. За эти годы служба доказала готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в стране и мире. В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф, пожаров, наводнений, дорожно- транспортных происшествий и других бедствий.

Артисты с кремлевской сцены не уставали благодарить сотрудников МЧС за сбереженные жизни.

- Я, как и вся страна, уважаю спасателей и восхищаюсь ими. Все мы видим с экранов телевизоров, что, как только что-то происходит, спасатели сразу начинают работу, на место вылетает борт МЧС. Я испытываю к людям этой профессии огромное уважение. Их служение перед Богом и перед всей страной благородно, отдача максимальная. В следующем году желаю вам, друзья, поменьше работы. С наступающим Новым годом, пусть в ваших семьях царит любовь - тогда и в профессии будет возможность для полной самоотдачи, - поздравил сотрудников МЧС композитор Игорь Крутой. А народный артист Лев Лещенко произнес такие теплые слова:

- Самая главная профессия в нашей стране - спасатель. Счастья, здоровья, мира, хорошего настроения поменьше трагедий - ведь трагедии переживаются очень искренне теми, кто участвует в их ликвидации, они пропускают их через свое сердце. С праздником - от все души!

Знаменитые «Бурановские бабушки» зажгли зал пожарными частушками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитые «Бурановские бабушки» зажгли зал пожарными частушками.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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