2017-12-26T07:06:56+03:00
Спасатель

Такой фейерверк нам нужен!

Предновогодние рейды по торговым точкам проходят на рынках и в магазинах. Спасатели проверяют условия продажи петард и фейерверков
Поделиться:
Пиротехнические рейды идут сейчас по всей стране.Пиротехнические рейды идут сейчас по всей стране.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В такой рейд корреспонденты «КП» отправились вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Закон улицы

Особое внимание - на уличных торговцев. Обычно рейд проходит так: человек в штатском из правоохранительных органов проходит по торговым рядам и делает контрольную закупку, а после к продавцу подходят инспекторы надзорной деятельности из управления МЧС, они-то и просят предоставить все необходимые документы. Если все в порядке - продавцу бояться нечего, если же есть нарушения - индивидуальному предпринимателю придется платить серьезный штраф.

- Получается в покупке фейерверка у уличного торговца нет ничего опасного? - спрашиваем сотрудников управления МЧС.

- Риск все-таки есть. Безопасность пиротехники зависит еще и от условий хранения. На улице же перепады температуры, осадки, прямые солнечные лучи - все это может повлиять на качество опасного товара, следовательно, получаем риски, - предостерегает замглавного госинспектора по пожарному надзору города Новосибирска Антон Ящук. - Впрочем, в последние годы контрафакта на улицах стало значительно меньше, ввоз пиротехники контролируется на границе, да и люди стали осведомленнее. Наши рейды тоже дают эффект: продавцы понимают - наказание грозит серьезное.

Советы бывалых...

...Во время утреннего рейда 22 декабря на рынке в Ленинском районе нарушителей не нашлось. Участники рейда считают, что время еще не пришло, черные «взрыватели» дадут о себе знать за несколько дней до Нового года, тогда бдительность усилит и МЧС. Пока же отправляемся в один из городских магазинов. Здесь все по правилам: продукция имеет сертификаты, хранится в закрытых помещениях, ребятам до 16 лет салюты не продают.

- Покажите мне самый опасный снаряд, - прошу директора компании по продаже пиротехники Сергея Семенова. Мне протягивают... бенгальский огонек.

- У каждого снаряда есть свой класс опасности, но я честно скажу вам и вашим читателям: ущерб здоровью может принести абсолютно любое пиротехническое изделие. Это огонь, и чтобы с ним обращаться, нужно быть осторожным и следовать инструкции. Вот, казалось бы, бенгальский огонек, ничего особенного, а в прошлом году в Новосибирске дети, когда зажгли его, испугались, уронив горящий огонь на кровать. А потом начался пожар.

Так что, если хотите, чтобы праздник прошел с огоньком только в глазах, помните о правилах безопасности и покупайте только проверенную продукцию. И тогда уж точно, следуя инструкции, безопасный Новый год вам гарантирован.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2016 году из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники произошло 74 пожара, травмированы 14 человек.

В 2017 году - 47 пожаров, травмированы 9 человек.

В ТЕМУ

Елочка, не зажгись!

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах:

- устанавливайте новогоднюю елку вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;

- ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы из помещения;

- приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире есть маленькие дети и домашние животные;

- не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона без специальной пропитки;

- помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле ели может вызвать пожар;

- не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим);

- покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек. Вся электропродукция должна иметь сертификат качества;

- если елка все же загорелась, необходимо свалить ее на пол, накрыть одеялом и залить водой.

Правила использования пиротехники

Правила использования пиротехники

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Футболист "Спартака" Квинси Промес признан игроком года 2017 в России
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения
ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область