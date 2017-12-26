Такой фейерверк нам нужен!

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T07:06:56+03:00

Предновогодние рейды по торговым точкам проходят на рынках и в магазинах. Спасатели проверяют условия продажи петард и фейерверков

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В такой рейд корреспонденты «КП» отправились вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Закон улицы

Особое внимание - на уличных торговцев. Обычно рейд проходит так: человек в штатском из правоохранительных органов проходит по торговым рядам и делает контрольную закупку, а после к продавцу подходят инспекторы надзорной деятельности из управления МЧС, они-то и просят предоставить все необходимые документы. Если все в порядке - продавцу бояться нечего, если же есть нарушения - индивидуальному предпринимателю придется платить серьезный штраф.

- Получается в покупке фейерверка у уличного торговца нет ничего опасного? - спрашиваем сотрудников управления МЧС.

- Риск все-таки есть. Безопасность пиротехники зависит еще и от условий хранения. На улице же перепады температуры, осадки, прямые солнечные лучи - все это может повлиять на качество опасного товара, следовательно, получаем риски, - предостерегает замглавного госинспектора по пожарному надзору города Новосибирска Антон Ящук. - Впрочем, в последние годы контрафакта на улицах стало значительно меньше, ввоз пиротехники контролируется на границе, да и люди стали осведомленнее. Наши рейды тоже дают эффект: продавцы понимают - наказание грозит серьезное.

Советы бывалых...

...Во время утреннего рейда 22 декабря на рынке в Ленинском районе нарушителей не нашлось. Участники рейда считают, что время еще не пришло, черные «взрыватели» дадут о себе знать за несколько дней до Нового года, тогда бдительность усилит и МЧС. Пока же отправляемся в один из городских магазинов. Здесь все по правилам: продукция имеет сертификаты, хранится в закрытых помещениях, ребятам до 16 лет салюты не продают.

- Покажите мне самый опасный снаряд, - прошу директора компании по продаже пиротехники Сергея Семенова. Мне протягивают... бенгальский огонек.

- У каждого снаряда есть свой класс опасности, но я честно скажу вам и вашим читателям: ущерб здоровью может принести абсолютно любое пиротехническое изделие. Это огонь, и чтобы с ним обращаться, нужно быть осторожным и следовать инструкции. Вот, казалось бы, бенгальский огонек, ничего особенного, а в прошлом году в Новосибирске дети, когда зажгли его, испугались, уронив горящий огонь на кровать. А потом начался пожар.

Так что, если хотите, чтобы праздник прошел с огоньком только в глазах, помните о правилах безопасности и покупайте только проверенную продукцию. И тогда уж точно, следуя инструкции, безопасный Новый год вам гарантирован.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2016 году из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники произошло 74 пожара, травмированы 14 человек.

В 2017 году - 47 пожаров, травмированы 9 человек.

В ТЕМУ

Елочка, не зажгись!

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах:

- устанавливайте новогоднюю елку вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;

- ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы из помещения;

- приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире есть маленькие дети и домашние животные;

- не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона без специальной пропитки;

- помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле ели может вызвать пожар;

- не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим);

- покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек. Вся электропродукция должна иметь сертификат качества;

- если елка все же загорелась, необходимо свалить ее на пол, накрыть одеялом и залить водой.