Двойник инопланетного космического корабля Оумуамуа обнаружен на Луне

26 Дек. 20:50 2017-12-26T20:52:28+03:00

Точную копию так называемого «межзвездного астероида», лежащего на поверхности нашего естественного спутника, американцы сфотографировали в 1971 году с борта «Аполлона-15»

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Кораблем пришельцев называют уфологи объект, который виден на снимках с Луны, сделанных астронавтами «Аполлона-15». Полагают, что длинной он более 3 километров, диаметром - около 500 метров. То есть, форма объекта — сигарообразная, как и у «межзвездного астероида» Оумуамуа, который недавно залетел в Солнечную систему со стороны созвездия Лиры.

У них и пропорции примерно одинаковые. Только масштаб разный.

Таким Оумуамуа представляю астрономы.

Примерно так может выглядеть звездолет, лежащий на Луне.

Напомню. Объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости, обнаружили астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Посредством гавайского телескопа Pan-STARRS 1 они, работая по заданию НАСА, высматривали околоземные объекты. И высмотрели, определив при этом, что обнаруженное небесное тело не из нашего мира.

Не взирая на то, что объект официально был признан астероидом, его назвали весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). В переводе с гавайского это означает "посланник, прибывший первым издалека".

Далее гавайские ученые из Института астрономии (Institute for Astronomy in Hawai) увидели, что Оумуамуа вращается. Изучили, как при этом меняется его яркость. И сделали вывод: форма у объекта сигарообразная. Длина его от 300 до 400 метров, диаметр от 40 до 50 метров.

Наблюдения, которые успели провести, пока Оумуамуа удалялся, показали: поверхность его твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая.

Космическим кораблем посчитали Оумуамуа астрономы, который участвуют в проекте Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера и британского физика Стивена Хокинга. Они направили на объект 110-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Бёрда обсерватории Грин Бэнк (Robert C. Byrd Green Bank Telescope) в Западной Вирджинии, США в надежде поймать сигналы, которые тот мог бы посылать, если бы и в самом деле был творением внеземных цивилизаций. Или звездолетом или хотя бы автоматическим зондом.

Попытки «выйти на связь» продолжаются. Но пока выявить хоть какие-то сигналы не удается. По мнению скептиков, и не удасться. Потому что Оумуамуа, как они полагают, это все же банальный астероид. Пусть и межзвездный.

Ученые Университета Квинс в Белфасте (Queen's University, Belfast) уверяют , что он состоит изо льда, покрытого сухой углеродной коркой толщиной примерно в 50 сантиметров. Эта корка и защищает астероид от испарения при нагревании в лучах Солнца. Поэтому за ним и не тянется шлейф.

Однако энтузиасты настаивают: Оумуамуа это космический корабль — примерно такой же, который лежит на Луне. Только меньшего размера. Иначе как объяснить поразительное подобие двух объектов?

Звездолет, как представляют себе энтузиасты, огромный.

Кстати, по весьма популярной в интернете легенде, появившейся в 2007 году, к лунному кораблю еще в 1976 году летал «Аполлон-20». Полет был совместный советско-американский. В состав экипажа входил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Его сопровождали американские астронавты Уильям Рутледж и Мариета Снайдер.

Внутри корабля они нашли останки пришельцев.

Лишь недавно выяснилось (подробности в материале «Космонавта Леонова на самом деле отправили на Луну...» ), что история с визитом — выдуманная, основана на фейковых кадрах. Хотя многие продолжают в нее верить.

Но загадочный сигарообразный объект, лежащий в кратере, все же имеется.

Уфологи находят его на нескольких снимках, сделанных с борта «Аполлона-15». Например, на снимке AS15-P-9630 из каталога лунных снимков.

Гипотеза энтузиастов такова: в кратере — материнский корабль, который потерпел аварию почти миллиард лет назад. Оумуамуа — разведывательный зонд с этого корабля. Был когда-то отправлен к Земле, но тоже сломался и теперь летает безмолвным и неуправляемым, периодически — может быть, раз в сотни миллионов, возвращаясь в Солнечную систему. Вот такое возвращение и удалось увидеть. Следующего, наверное, человечеству уже не дождаться. Но слетать к «Большому Оумуумуа», который на Луне лежит, можно. Если желание будет.