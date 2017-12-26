2017-12-26T20:52:28+03:00
Клуб любознательных

Двойник инопланетного космического корабля Оумуамуа обнаружен на Луне

Точную копию так называемого «межзвездного астероида», лежащего на поверхности нашего естественного спутника, американцы сфотографировали в 1971 году с борта «Аполлона-15»
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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По мнению уфологов, сигарообразный объект -это гигантский звездолет, потерпевший аварию.По мнению уфологов, сигарообразный объект -это гигантский звездолет, потерпевший аварию.
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Кораблем пришельцев называют уфологи объект, который виден на снимках с Луны, сделанных астронавтами «Аполлона-15». Полагают, что длинной он более 3 километров, диаметром - около 500 метров. То есть, форма объекта — сигарообразная, как и у «межзвездного астероида» Оумуамуа, который недавно залетел в Солнечную систему со стороны созвездия Лиры.

У них и пропорции примерно одинаковые. Только масштаб разный.

Таким Оумуамуа представляю астрономы.

Таким Оумуамуа представляю астрономы.

Примерно так может выглядеть звездолет, лежащий на Луне.

Примерно так может выглядеть звездолет, лежащий на Луне.

Напомню. Объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости, обнаружили астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Посредством гавайского телескопа Pan-STARRS 1 они, работая по заданию НАСА, высматривали околоземные объекты. И высмотрели, определив при этом, что обнаруженное небесное тело не из нашего мира.

Не взирая на то, что объект официально был признан астероидом, его назвали весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). В переводе с гавайского это означает "посланник, прибывший первым издалека".

Далее гавайские ученые из Института астрономии (Institute for Astronomy in Hawai) увидели, что Оумуамуа вращается. Изучили, как при этом меняется его яркость. И сделали вывод: форма у объекта сигарообразная. Длина его от 300 до 400 метров, диаметр от 40 до 50 метров.

Наблюдения, которые успели провести, пока Оумуамуа удалялся, показали: поверхность его твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая.

Космическим кораблем посчитали Оумуамуа астрономы, который участвуют в проекте Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера и британского физика Стивена Хокинга. Они направили на объект 110-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Бёрда обсерватории Грин Бэнк (Robert C. Byrd Green Bank Telescope) в Западной Вирджинии, США в надежде поймать сигналы, которые тот мог бы посылать, если бы и в самом деле был творением внеземных цивилизаций. Или звездолетом или хотя бы автоматическим зондом.

Попытки «выйти на связь» продолжаются. Но пока выявить хоть какие-то сигналы не удается. По мнению скептиков, и не удасться. Потому что Оумуамуа, как они полагают, это все же банальный астероид. Пусть и межзвездный.

Ученые Университета Квинс в Белфасте (Queen's University, Belfast) уверяют , что он состоит изо льда, покрытого сухой углеродной коркой толщиной примерно в 50 сантиметров. Эта корка и защищает астероид от испарения при нагревании в лучах Солнца. Поэтому за ним и не тянется шлейф.

Однако энтузиасты настаивают: Оумуамуа это космический корабль — примерно такой же, который лежит на Луне. Только меньшего размера. Иначе как объяснить поразительное подобие двух объектов?

Звездолет, как представляют себе энтузиасты, огромный.

Звездолет, как представляют себе энтузиасты, огромный.

Кстати, по весьма популярной в интернете легенде, появившейся в 2007 году, к лунному кораблю еще в 1976 году летал «Аполлон-20». Полет был совместный советско-американский. В состав экипажа входил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Его сопровождали американские астронавты Уильям Рутледж и Мариета Снайдер.

Внутри корабля они нашли останки пришельцев.

Лишь недавно выяснилось (подробности в материале «Космонавта Леонова на самом деле отправили на Луну...» ), что история с визитом — выдуманная, основана на фейковых кадрах. Хотя многие продолжают в нее верить.

Но загадочный сигарообразный объект, лежащий в кратере, все же имеется.

Уфологи находят его на нескольких снимках, сделанных с борта «Аполлона-15». Например, на снимке AS15-P-9630 из каталога лунных снимков.

Гипотеза энтузиастов такова: в кратере — материнский корабль, который потерпел аварию почти миллиард лет назад. Оумуамуа — разведывательный зонд с этого корабля. Был когда-то отправлен к Земле, но тоже сломался и теперь летает безмолвным и неуправляемым, периодически — может быть, раз в сотни миллионов, возвращаясь в Солнечную систему. Вот такое возвращение и удалось увидеть. Следующего, наверное, человечеству уже не дождаться. Но слетать к «Большому Оумуумуа», который на Луне лежит, можно. Если желание будет.

Гигантская "сигара" на снимке НАСА.

Гигантская "сигара" на снимке НАСА.

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