Пять пуленепробиваемых причин, почему шампанское (в разумных дозах) полезно для вашего здоровья

26 Дек. 23:54 2017-12-27T00:46:24+03:00

Игристое имеет хорошую репутацию. А помимо этого, у него есть бесчисленное множество других преимуществ

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Столетия истории, нерушимая репутация, новогодняя традиция, в конце концов. Шампанское имеет хорошую репутацию. А помимо этого, у него есть бесчисленное множество других преимуществ, в том числе для вашего здоровья. Вот только некоторые из них.

Пузырьки делают вас умнее

Алкоголики? Хулиганы? Тунеядцы? Да бросьте вы! Как раз наоборот! Шампанское только делает нас умнее (но, опять же, только в том случае, если им не злоупотреблять). Профессор Джереми Спенсер из Университета Бирмингема провел исследование на крысах, устраивая им на протяжении нескольких недель праздник непослушания - поил их шампанским, а потом пускал охмелевших грызунов в лабиринт.

По итогам «забегов» крысы-выпивохи находили выход из сложной ситуации (читай, лабиринта) намного быстрее своих сородичей их контрольной группы трезвенников. Более того, профессор Спенсер отмечает, что грызуны из первой группы лучше запоминали путь, а потому в последующие дни приходили к финишу еще быстрее.

Вывод: разумное употребление шампанского улучшает когнитивные функции!

Шампанское объединяет!Фото: Евгения ГУСЕВА

Шампанское защищает от сердечно-сосудистых проблем

Причина этого лежит в содержании полифенолов в напитке, они помогают снизить артериальное давление. Поэтому два бокала в неделю, по мнению исследователей Университета Ридинга в Великобритании, могут снизить риск инсульта и сердечного приступа.

Есть еще одна причина, подтверждающая пользу шампанского. Его умеренное употребление приводит к повышению уровня окиси азота в крови, что улучшает состояние артерий и нормализует кровяной тонус.

Кроме этого, снижается риск появления тромбов – главных виновников инфарктов.

Помогает противостоять стрессу

Согласно данным Института исследований продуктов питания в Мадриде, этот игристый напиток содержит компоненты, которые защищают нервные клетки. Поэтому его употребление повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера и помогает справиться со стрессом.

Помогает похудеть

В одном бокале этого напитка содержится примерно 90 калорий, а в сухом шампанском и того меньше. Но несмотря на свою небольшую энергетическую ценность, он достаточно сытный. И даже если если к нему прилагаются закуски, то они, как правило, соответствуют этому благородному напитку: сыр, виноград, оливки с маслинами, рыбка, сухие крекеры (и никаких гамбургеров и картофеля-фри, как в случае с пивом).

Известная американская телеведущая Кара Лейба даже однажды призналась в прямом эфире, что похудела благодаря диете, основанной на шампанском, «До того я каждый день выпивала один-два бокала красного вина. Плюс привыкла перекусывать на ходу. И только набирала вес. А вот диета с шампанским оказалась настоящим спасением. Я действительно сбросила лишние килограммы!».

К благородному напитку и закуски соответствующие: сыр, виноград, оливки с маслинами

Поднимает настроение

Это правда - в отличие от вина и более тяжелых алкогольных напитков шампанское действует на организм легко, но при этом быстро. И все благодаря пузырькам, с ними алкоголь мгновенно попадает в кровь и вызывает то состояние, за которое мы этот напиток и любим - повышенное настроение и позитивный настрой!

КСТАТИ

На этикетках с шампанским вы всегда найдете надпись: Brut, Sec или Extra Dry:

Brut означает сухое шампанское с низким содержанием сахара. На вкус напиток оказывается «хрустящим», часто с нотками хлеба, дыни или яблок.

Extra Dry (очень многие люди ошибаются в понимании этого значения!) означает более высокое содержание сахара по сравнению с Brut.

Sec - это самая высокая доля сахара, при этом напиток часто имеет фруктовый привкус.

И еще немного о пользе алкогольных напитков. Пузырьки шампанского - углекислый газ - способствуют желчеотделению, что благотворно сказывается на пищеварении. Коньяк содержит биологически активные вещества, которые стимулируют работу желудка и пищеварительного тракта в целом. Сухие вина снижают уровень холестерина в крови и уменьшают риск образования тромбов и развития инфаркта. Читайте подробнее в материале «Шампанское улучшает фигуру, а пиво - цвет лица».

Только соблюдайте меру, чтобы с утра не было мучительно больно...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

Существует принятая во всем мире и рекомендованная ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) формула расчета допустимой безопасной дозы алкоголя. За единицу принят один дринк, который равен либо 30 мл крепкого алкоголя, либо 100 мл сухого (7 - 11%) натурального вина, либо 200 - 250 мл некрепкого (не более 5%) пива. Для мужчин-европеоидов относительно безопасной дозой в неделю считается менее 21 дринка, а для женщин - менее 14 дринков. Но это не значит, что можно без последствий пить каждый день. Даже абсолютно здоровому человеку необходимо минимум два дня перерыва в неделю. Это при условии, что в остальные дни вы тоже не перебираете.

МЕЖДУ ТЕМ

Экспертиза: Не все то шампанское, что пузырится

Перед новогодними праздниками Роскачество (государственная система мониторинга качества) проверило 56 видов полусладкого игристого вина. Некоторые результаты впечатляют. Шампанское исследовали по 30 показателям качества и безопасности, включая наличие искусственного газирования (газации), дрожжей, массовую долю алкоголя, содержание лимонной кислоты и добавленных сахаров. В исследование вошли торговые марки полусладкого игристого вина стоимостью от 150 и до 6121 рублей (столько стоит бутылка знаменитого шампанского Moët & Chandon). Большинство образцов были изготовлены в России, также в исследовании представлены игристые вина из Абхазии, Грузии, Италии, Испании, Украины и Франции (читать дальше)