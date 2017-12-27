Рождественский прикол: под упаковкой велика подарили садовые ножницы

СЕГОДНЯ 11:40 2017-12-27T11:45:34+03:00

Иногда под шикарной упаковкой скрывается совсем не то, что кажется! Фото: СОЦСЕТИ

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На фото – велосипед, обмотанный разноцветной упаковочной бумагой. Рождественский подарок брату. Повезло же парню, подумают многие. Только это не велосипед, а… Ни за что не догадаетесь! Это – ножницы для обрезки деревьев (или сучкорез).

Распаковав "велосипед", братишка получил вот такой инструмент. Ну а что, в хозяйстве пригодится!Фото: СОЦСЕТИ

Разместил эту красоту некий Hamster_Passion на социальном новостном сайте Reddit. Похвастался фантазией. Мол, шесть часов потратил на то, чтобы упаковать садовый инструмент в подарок брату. Использовал для колес картонные коробки от пиццы, много-много упаковочной бумаги и скотча - и вуаля, оригинальный подарок готов. Брат, говорит, справился с распаковкой за 20 секунд. О его реакции на сюрприз не сообщается. Но, судя по тому, что тролль смог похвастаться презентом, до смертоубийства не дошло.

Эта история вдохновила пользователей ресурса вспоминать свой опыт вручения и получения подарков: «Когда моему сыну было 2 года, он просил на Рождество новые сиппи-чашки (чашки с трубочкой для малышей – ред.). Я заказал полдюжины и каждую упаковал отдельно. Одну – в гигантский конус. Еще несколько стали колесами картонного автомобиля, еще несколько – ножками от стола. Помню, сыну не было весело, когда он стал разворачивать все это и искать подарки».«Каждый год мой отец получает в подарок галстук, завернутый так, чтобы выглядеть не как галстук. В этот раз был замаскирован под бутылку шампанского!».

За несколько дней пост прокомментировали более двух тысяч. Многие сделали перепосты. Праздники же, всем подарки готовить надо. А тут такая богатая идея.

Вспомнили серию видеороликов на Ютубе. Сюжет одинаковый: под елочкой стоит большущий подарочек, красиво упакованный, бантиком украшенный. На лице ребенка - восторг, удивление, счастье. Боже-боже, это мне?! Родители подзадоривают за кадром: давай, малыш, открывай! Там такоооое… Ррраз! Коробочек раскрывается, а внутри – автошина. Да, шина, огромная, резиновая. Шутка юмора! Не смешно? Да у тебя чувства юмора просто нет, чувак!

Но были и шутки с хорошим концом. «Помню, в детстве я мечтал о велосипеде. Открываю подарочную коробку – а там шлем. Родители сказали, что шлема вполне достаточно, чтобы делать вид, будто я еду на велосипеде! Я был вежливым мальчиком, поблагодарил и надел шлем. Хотя на душе скребли кошки. А через несколько минут они выкатили велосипед! Я был счастлив.»

С наступающими праздниками, дорогие читатели! Дарите дорогим вам людям такие презенты, которые доставят радость. Тогда и вам не вручат в заманчивой упаковке резиновую шину или еще что похуже.